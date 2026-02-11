La alcaldesa de València anuncia que sancionará a Compromís por “ensuciar la ciudad” con su campaña sobre el “deterioro del transporte público”

Los carteles que Compromís per València ha pegado en diferentes barrios de la ciudad para denunciar "el deterioro del transporte público" en la capital.

La formación valencianista pega carteles en los barrios con un código QR que remite a una web con datos y testimonios sobre problemas con la red. La acción se contrató con Metrovalencia que, al final, la desautorizó

La alcaldesa de València, María José Catalá, del PP, ha avanzado este miércoles que el Ayuntamiento sancionará a Compromís per València por “ensuciar la ciudad” con los carteles que ha colocado en las calles en su nueva campaña para visibilizar “el deterioro acelerado del transporte público en la ciudad”. Así lo ha explicado, en declaraciones a los medios durante su visita a unas obras, preguntada por la campaña.

La coalición valencianista ha colocado carteles repartidos barrio a barrio pegados en las calles con el mensaje: María José, ahora todo el mundo va a saber lo que me has hecho, y un código QR que remite a una web —mehasdestrozado.compromis.net— donde se recogen datos, ejemplos y testimonios sobre “cómo el transporte público ha pasado de ser una solución a convertirse en un problema”, denuncia la formación.

Catalá ha afirmado que “hay muchas formas de generar debates, de hacer oposición”. “Me parece que ensuciar la ciudad es de lo peor que le he visto hacer a Compromís y nosotros actuaremos como actuaríamos con cualquier empresa o ciudadano que ensuciara la ciudad”, ha dicho, antes de explicar que se han levantado actas ya por la colocación de los carteles “porque esto comporta la necesidad de los equipos de limpieza de limpiar todo lo que ellos ensucian”.

La alcaldesa ha defendido que los políticos deben “dar ejemplo” y que “no podemos pedir a la población que sea cívica, que mantenga la ciudad limpia, cuando los propios políticos, en este caso de Compromís, son los que ensucian la ciudad”. “Por tanto, me parece una campaña muy desacertada”, ha señalado. De hecho, para Catalá, “que Compromís se dedique a ensuciar la ciudad y que después diga que la ciudad esté sucia no solo es incoherente, sino que es que les deslegitima para representar a la ciudad”.

“Es que no puede ser que los propios políticos ensucien la ciudad, pero ¿de qué estamos hablando?”, ha insistido, antes de instarles a que “ensucien su casa, que se empapelen su casa y que dejen que los ciudadanos disfruten de una vía pública limpia”.

Compromís presentó la campaña el pasado martes con una pegada de carteles en decenas de calles con un código QR que remite a una web, donde se recogen datos, ejemplos y testimonios sobre cómo el transporte público “ha pasado de ser una solución a convertirse en un problema”, denuncian. En un primer momento, señala la coalición valencianista, la acción iba a desarrollarse principalmente con grandes carteles en las estaciones de metro de València, abonando la tarifa correspondiente, pero los responsables de Metrovalencia censuraron la campaña.

La portavoz de la formación valencianista, Papi Robles, explicó ayer que Compromís reservó los espacios publicitarios desde el lunes 2 de febrero durante dos semanas. A pesar de tener la reserva confirmada y los materiales gráficos enviados, FGV comunicó el mismo día en que los carteles debían estar colocados que la campaña quedaba desautorizada, alegando incompatibilidades con su política de imagen.