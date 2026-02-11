València cerró 2025 con un ligero descenso de pernoctaciones turísticas a causa de la dana

La Fundación Visit pone en marcha Focus, una herramienta abierta para consultar más de 125 millones de datos sobre el turismo en la capital

La ciudad de València cerró el año turístico de 2025 “con cifras sólidas y un sector estable” aunque con un ligero descenso respecto a los número del año anterior por el efecto de la dana. “Tuvimos que hacer una campaña muy potente, con una inversión histórica porque la dana no entendía de geografía. Hubo embajadas que recomendaron durante los primeros meses no viajar a Valencia. Ahí se vio un ligero descenso”, ha explicado este miércoles la concejala de Turismo, Paula Llobet. El año terminó con 5.961.460 de pernoctaciones, con un descenso del 1,5% respecto a 2024 —uno de los mejores años turísticos de la capital pese a la catástrofe del 29-O— y un crecimiento del 8% si se tiene en cuenta 2023, un ejercicio no influenciado por el efecto de la riada y también con cifras récord. “Evidentemente, en 2025, sobre todo el primer trimestre, registró un descenso tras la dana”, ha reconocido la concejala.

Por origen de la demanda, las pernoctaciones nacionales alcanzaron casi los dos millones, con un crecimiento del 3,7% respecto a 2024, compensando el descenso del turismo internacional, internacional. Las pernoctaciones foráneas se situaron en casi 4 millones, con un descenso del 3,8% respecto a 2024. Si se toma como referencia 2023, esta magnitud creció 13,5%.

En conjunto, la demanda turística se situó en torno al 65% de pernoctaciones internacionales y el 35% de nacionales, “lo que demuestra que el posicionamiento exterior de València es potente”, ha concluido Llobet. Por mercados, tras España, destacan Italia, Países Bajos, Alemania, Reino Unido, EE UU y Francia. El turismo estadounidense ha sobrepasado al vecino francés en pernoctaciones.

En cuanto a viajeros, 2,4 millones de turistas visitaron la ciudad con un crecimiento del 0,8% respecto a 2024 y un 3,8% respecto a 2023. La estancia media se situó en 2,48 noches, una cifra que baja mínimamente pero que es elevada para los que son destinos urbanos como València.

Por tipo de alojamiento, la ocupación media hotelera fue del del 77%, con una caída respecto al año anterior. El precio medio diario se situó en 117,23 euros y el Revpar (indicador de rentabilidad entre ocupación y precio) en 90,16 euros, en línea con años anteriores. El empleo hotelero superó los 3.200 puestos de trabajo, con un crecimiento del 5,4% respecto a 2024. La mayoría de las pernoctaciones se concentraron en los hoteles, con cerca de 5 millones y algo más de un millón en apartamentos turísticos. En el caso de estos últimos, la ocupación media fue del 47,1% con niveles inferiores a los años anteriores.

En conexiones aéreas, el aeropuerto de Valencia cerró el año pasado con cifras récord, con 5,9 millones de pasajeros en llegadas, un 9,7% más que en 2024 y casi un 19% más que en 2023. LLobet ha destacado la estabilidad de la demanda, que mejora respecto al año anterior y demuestra que la ciudad avanza hacia la desestacionalización del destino.

Ya en 2026, los sondeos del mes de enero muestran una ocupación hotelera un punto por encima al mismo mes de 2025, y la mayoría de hoteles han tenido un 60% de ocupación, con precio y revpar estables y crecimientos moderados, del 2,5% y el 5,5%, respectivamente.

El número de cruceristas creció además el año pasado en torno al 3%. “Ya dijimos que queríamos trabajar en la gestión de los cruceros y lo teníamos que hacer a dos años vista porque las navieras planifican con esos tiempos de antelación”, ha explicado la concejala. “Las previsiones que tenemos para 2026 [las obras de la ampliación norte explican en parte los descensos esperados] y 2027 son de una bajada importante pero creo que aquí lo fundamental es que por primera vez se está trabajando con el puerto”, ha añadido.

El director de la Fundación Visit València, Tono Franco, ha presentado Focus, una nueva herramienta abierta a todo el mundo y que permita adoptar decisiones en función de los datos y no de la intuición. “Es un sistema de inteligencia turística abierto con una serie de fuentes robustas y certificadas”, ha resumido Franco. El sistema cuenta con 12 fuentes diferentes de datos, entre ellas el INE, Segittur o Fowardskeys, o la Autoridad Portuaria de Valencia.

En la herramienta se han invertido 400.000 euros y entre otras fuentes cuenta con más de 175.000 encuestas a visitantes sobre su experiencia en la capital.