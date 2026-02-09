Cierra el museo Nino Bravo en su municipio natal tras la decisión de la familia de no renovar los contratos

Museo dedicado al cantante Nino Bravo en Aielo de Malferit, pueblo natal del autor, en 2023 cuando se cumplió el 50 aniversario de la muerte del intérprete.

Las hijas del cantante alegan que “corresponde abrir un nuevo ciclo que permita desarrollar proyectos de mayor alcance”. El Ayuntamiento de València se ofrece para acoger su legado

El Museo Nino Bravo, situado en el municipio valenciano de Aielo de Malferit, cierra sus puertas de forma indefinida después de que las hijas del cantante, reconocido internacionalmente y fallecido en un accidente de tráfico con solo 28 años, hayan decidido no renovar al ayuntamiento los contratos de cesión de bienes y uso de la marca. Las descendientes del intérprete de temas como Noelia, Libre o América, han expresado en un comunicado que la decisión “no responde a una voluntad de confrontación”, sino al “convencimiento de que, tras dos décadas, corresponde abrir un nuevo ciclo que permita desarrollar proyectos de mayor alcance”. El Ayuntamiento de València se ha ofrecido para acoger el legado del cantante.

El alcalde, Juan Rafael Espí, del PSPV-PSOE, lamenta que la familia haya tomado esa decisión sin darles la posibilidad de negociar. “El sábado llamamos por teléfono y nos nos contestaron”, asegura. Espí defiende la gestión del museo bajo su mandato y señala que desde que llegó a la alcaldía en 2019, la colaboración con la familia “ha sido máxima”.

El primer edil de Aielo destaca, por ejemplo, que en 2023 —cuando se conmemoró el 50º aniversario de la muerte del artista— se llevó a cabo una remodelación del centro en la que dieron “vía libre a las familias” para “la maquetación y diseño del centro”. Para la remodelación, el consistorio obtuvo 40.000 euros de la Generalitat valenciana. Ese año, “solicitamos con la familia a la Generalitat que diera la distinción del 9 d’Octubre a Nino Bravo”, defiende Espí, quien recuerda que ese año el ayuntamiento le nombró hijo predilecto.

El consistorio pagaba un canon anual de 18.000 euros a la familia por los contratos de cesión de la marca y la imagen, caducados de forma natural pero sin que las herederas se hayan abierto a negociar. Por la colección de este municipio de 4.624 habitantes pasaban anualmente unos 4.000 visitantes. Los días de apertura eran sábados y domingos, excepto cuando se concedían visitas fuera de horario para grupos.

Una de las hija del artista, Eva Ferri, ha justificado la decisión de la familia en “la falta de mantenimiento y de dinamización” del centro museístico, que ha llevado, incluso, al “deterioro” de piezas —como decenas de telegramas— y a “la pérdida de un pantalón” el artista, que, como el resto de la colección posee un valor sentimental incalculable y cuyo valor económico tampoco se ha restituido porque el seguro no se ha hecho cargo, ha relatado.

Ferri ha lamentado, en declaraciones a Europa Press, “tener que salir de este modo de Aielo, la casa de Nino Bravo”, pero ha subrayado que la obligación de sus familiares es preservar el legado de su padre en las mejores condiciones.

Además, ha precisado que la decisión no se ha tomado de un día para otro, como, a su parecer, ha dado a entender el gobierno municipal con el comunicado, sino que tras muchos años trabajando con el museo han ido viendo una serie de “deterioros que no se pueden tolerar”.

La familia tiene previsto acudir próximamente a las instalaciones para recoger el material que, por el momento, volverá a su hogar. En un futuro, las hijas del mítico cantante se muestran “abiertas” a que el legado de su progenitor se exhiba al público, que “siempre” ha mostrado una gran cariño por la figura del artista. “Pero que se haga con los recursos necesarios para que todo esté en perfecto estado”, subraya Eva Ferri.

El Ayuntamiento de València asegura que está “en contacto” con la familia del cantante con el objetivo de que la capital pueda acoger el legado del mítico artista. Así lo han confirmado fuentes municipales. Desde el consistorio afirman que las conversaciones, que “se iniciaron hace tiempo y que van a continuar”, pretenden lograr que el legado de Nino Bravo “pueda llegar a València ciudad”.

Ferri ha remarcado que, aunque la ciudad de València sería “ideal”, no hay en este momento oferta cerrada.

Nino Bravo, fallecido en 1973 en un accidente de tráfico, es una de los artistas en castellano más reconocidos actualmente en España y Latinoamérica. Es autor de clásicos como Un beso y una flor o Te quiero, te quiero. El valenciano cuenta con 1.996.298 de oyentes mensuales en Spotify.