El Gobierno estudia revocar el Interés Turístico Nacional de la Semana Santa de Sagunto por excluir a las mujeres

Concentración en Sagunto en 2022 para protestar contra la decisión de la Cofradía de La Sangre, con 500 años de historia, de impedir la entrada de las mujeres como cófrades.

El Ministerio de Turismo está valorando si hay “indicios suficientes de pérdida” de la categoría por “falta de participación de la ciudadanía (mujeres)” ante una petición ciudadana

Las mujeres siempre han ayudado en la Semana Santa de Sagunto, desde que empezó a celebrarse en 1492, tras la expulsión de los judíos: acompañan a los hombres, apoyan los actos, limpian la ermita de la Puríssima Sang de Jesucrist, arreglan las vestas, los típicos trajes negros con capirote, o venden loterías (desde hace unas décadas). Pero nunca han podido procesionar y ser capuxinas, como se llama popularmente a los cofrades que descienden por las calles de la antigua población romana a la luz de las velas.

Ahora, el ministerio de Industria y Turismo, que le concedió la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional (ITN) en 2004, está recabando información para analizar la posibilidad de revocar tal categoría honorífica, que procura prestigio a la celebración, da visibilidad a la ciudad como polo de atracción y la obliga a dedicar recursos para su promoción.

El motivo es la exclusión de las mujeres en la tradicional fiesta de la población (73.000 habitantes), situada a 25 kilómetros de Valencia. Una ciudadana remitió un escrito a la secretaría de Estado de Turismo señalando la discriminación para ser cofrade y recibió una respuesta anunciando el inicio de las actuaciones administrativas, como explican a este periódico fuentes del ministerio que dirige Jordi Hereu.

“Esta subdirección general de desarrollo y sostenibilidad turística ha iniciado los trabajos preliminares de valoración previstos en la normativa aplicable para determinar si concurren indicios suficientes de pérdida sobrevenida de fiesta ITN por falta de participación de la ciudadanía (mujeres) y, en general, los criterios de la orden ICT/851/2019”, señala el departamento.

Entre los requisitos de la orden, actualizada en 2019, se incluye la participación de la ciudadanía, sin exclusiones. En este sentido, desde el ministerio se incide en que ahora mismo se está en ese proceso de valoración, que pasa por recabar información de las partes implicadas y analizar la documentación y los testimonios con el fin de comprobar si se cumple con la legislación, sin que aún se haya determinado nada.

Para su concesión, se tiene en cuenta la antigüedad de la fiesta, la continuidad en el tiempo, el arraigo y la participación ciudadana, así como la originalidad y diversidad de los actos y las acciones promocionales realizadas al efecto.

Hace cuatro años, la junta extraordinaria de la Cofradía de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist, una de las más antiguas de España e integrada únicamente por hombres, rechazó la propuesta de modificar sus estatutos para incluir a las mujeres (239 en contra, 125 a favor y 10 abstenciones).

Se trataba simplemente de cambiar una palabra por otra: persona por varón. No pudo ser y solo los varones de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo volvieron a salir a conmemorar la pasión y muerte de Jesucristo, mientras repartían caramelets entre los niños con los que suavizan el impacto de sus siluetas negras y embozadas, iluminadas por enormes cirios. Este año, el Viernes Santo, el día grande de estas fiestas católicas, cae el 3 de abril.

Un grupo de cofrades sensibilizados en Sagunto ha recogido firmas para convocar otra junta extraordinaria a finales de marzo para volver a votar. En 1999, los que apoyaron la inclusión total de la mujer no llegaba ni a la decena; en 2022, ya fueron más de un centenar de los 374 que votaron sobre un total de más de 1.500 cofrades. Algunas de las mujeres implicadas han manifestado su esperanza en que esa evolución continúe en la mentalidad de los cofrades, tal y como ha sucedido en otras ciudades españolas.

Pero la tradición es la tradición y las mujeres ya participan de muchas maneras en la Semana Santa, se dijo en aquella reunión en Sagunto en laque se cerró el paso a las mujeres. Esta decisión provocó al poco la convocatoria el 13 de abril de 2022 de una insólita concentración de protesta frente a la ermita de la Puríssima Sang, muy cerca del anfiteatro romano restaurado. “Ya es hora de que nosotras participemos de otra manera en la Fiesta. No queremos generar polémica, sino construir una sociedad más justa e igualitaria también en Semana Santa”, decía el manifiesto leído.

Entonces, el Arzobispado de Valencia se lavó las manos y aseguró que es absolutamente respetuoso con la autonomía de las cofradías y las decisiones que adoptan cada una, y recordó que los estatutos son elaborados por cada hermandad.

La Procesión del Encuentro Doloroso durante la Semana Santa de Sagunto (Valencia), en una imagen de archivo Ayuntamiento de Sagunto

En numerosas ciudades españolas hace tiempo que las mujeres se han ido incorporando a las cofradías u órganos similares (si bien en pocos lugares se desempeñan como costaleras). Así sucede en fiestas tan tradicionales y arraigadas como la Semana Santa de Sevilla, Lorca o Málaga, declaradas de Interés Turístico Internacional. Hay, además, diversas asociaciones de mujeres cofrades en España. La de Cartagena es una de las más activas.

En Zamora, la asamblea que iba a aprobar el cambio de estatutos que implicaba la igualdad plena entre mujeres y hombres y la posibilidad de que ellas pudieran procesionar el Viernes Santo en la cofradía de Jesús el nazareno se aplazó el 11 de enero por exceso de fórum.

Sentencia del Constitucional

Una sentencia del Tribunal Constitucional conocida en abril de 2025 dio amparo legal a quienes defienden que las mujeres puedan entrar en las cofradías católicas que todavía vetan su entrada. El fallo puso fin a la batalla judicial que inició una mujer en una población canaria ante su imposibilidad de ingresar en una cofradía de La Laguna, una entidad creada en el siglo XVII como una asociación de caballeros que seguía sin cambiar ese punto de sus estatutos.

En la sentencia, se estimó el recurso de amparo presentado y se consideró que “había sido vulnerado su derecho a la no discriminación por razón de género y su derecho de asociación“. Además, se declaró la nulidad de la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que en 2021 había avalado esa exclusión. En este sentido, el fallo defiende que ese veto por ser mujer “no queda tampoco amparado por la libertad de autoorganización de las asociaciones privadas, cuando estas ocupen una posición de dominio en los citados ámbitos económico, cultural, social o profesional».