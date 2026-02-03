El Gobierno aprueba dos decretos: uno solo con pensiones y el otro con todo el escudo social, incluidas las medidas antidesahucio

El PNV acuerda con el Ejecutivo ampliar el escudo social a los propietarios con una sola vivienda en alquiler y Podemos critica ese pacto

Tras varios días de intensas negociaciones con los grupos parlamentarios y entre los socios de coalición, PSOE y Sumar, el Gobierno ha decido finalmente aprobar este martes en Consejo de Ministros dos decretos: uno llevará solo las pensiones y las medidas de la seguridad social y el resto todo el escudo social, incluida la moratoria de los desahucios, según han confirmado fuentes de Sumar y del PSOE.

La fórmula definitiva ha ido variando en las últimas horas y el debate se ha extendido hasta la reunión del Gabinete. La formación que coordina en el Ejecutivo Yolanda Díaz ya había advertido de la necesidad de no dejar fuera ninguna medida del escudo, aunque este lunes se había abierto a la posibilidad de que se troceara el decreto que decayó la semana pasada en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Hasta el último momento, estaba previsto llevar al Consejo de Ministro dos decretos, uno con pensiones y el escudo social y otro solo con la moratoria antidesahucios, que daba más problemas políticos. Pero Sumar presionó porque entendía que si iba solo en un decreto aparte, el decreto antidesahucios iba a caer definitivamente en cuanto llegara al Congreso. Ahora, al ir con otras medidas relevantes del escudo social, incluidas ayudas a la dana por ejemplo, creen que será más fácil convencer a Junts de que lo apruebe. Esta decisión se tomó en el último momento, justo antes de entrar al Consejo de Ministros, en una reunión entre los negociadores del PSOE y de Sumar en la sala contigua, en la que suelen tomar café los ministros antes de entrar a su cita semanal y con el presidente, Pedro Sánchez, de viaje en Dubai.

El escudo antidesahucios se ha suavizado para dejar fuera a los pequeños propietarios, los que solo tienen dos viviendas y alquilan una de ellas como complemento de su sueldo o pensión. Es una reforma pactada con el PNV, pero no con Junts, que no ha querido cerrar ningún acuerdo. Aun así, es un gesto en la línea de lo que reclamaban los independentistas catalanes, y podría facilitar su acercamiento. A primera hora, el PNV ha anunciado ese acuerdo con el Gobierno para ampliar la protección a los propietarios con una única vivienda en alquiler en caso de impago.

El Ejecutivo también necesita a Podemos, y su secretaria general, Ione Belarra, ha criticado en redes el pacto con los nacionalistas vascos. “Asco absoluto”, ha sentenciado.

“El Partido Popular ya no tiene excusas para aprobar las pensiones y el resto del Congreso deberá decidir si apoya medidas sociales que protegen a los más vulnerables y que ya están en vigor desde la pandemia. Desde Sumar hemos dicho desde el comienzo que los derechos no compiten entre sí. No hay derechos de primera o de segunda. Queremos sacarlo todo y demostrar que no hay que elegir entre vivienda o pensiones, que todo es necesario para mejorar la vida de la gente trabajadora de este país”, afirman las mismas fuentes.

El decreto del escudo incluye las ayudas por la dana y los incendios, mejoras en la jubilación para los bomberos y la imposibilidad de desahuciar hasta a 60.000 familias vulnerables y cortarles los suministros básicos.

“Nuestra posición es firme: no queríamos que el Gobierno separara la moratoria de los desahucios del resto del escudo social, para permitirle a la derecha votar en contra. El escudo social se someterá a votación de nuevo en su integridad y la derecha ya no tiene ahora excusas”, añaden en Sumar.

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha reclamado que buena parte de las medidas contempladas en el decreto pasen a ser estructurales. “Lo que no puede ser es que estemos todos los años con esta agonía de si se aprueba o no se aprueba. Hace falta establecer los mecanismos de forma estable en la ley. No es entendible que este debate tenga que reproducirse cada año”, ha defendido.

El PNV, por su parte, se ha mostrado satisfecho después de que el Gobierno haya ampliado el escudo social a los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler, “dejándolos exentos de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitacional a personas en situación de vulnerabilidad”.

“Aclaro para que se entienda: el PNV acuerda con el PSOE echar a la calle a los inquilinos vulnerables que vivan en viviendas de caseros que “sólo” tienen una vivienda para alquilar. Pobrecitos, sólo pertenecen al grupo más rico de nuestra sociedad. Asco absoluto", ha criticado en un tono muy duro Belarra en X.

“Primero pediría calma y ahorrarse las palabras gruesas. Aprobamos cosas que tienen contraprestaciones. Lo estamos viendo en política migratoria”, ha respondido el portavoz adjunto de Sumar, Alberto Ibáñez, en una rueda de prensa en el Congreso. “Yo no comparto y me parece reprochable socialmente el que haya que excluir a algunos propietarios. Pero hay que ser conscientes de la aritmética parlamentaria. No habrá beneficios fiscales para los caseros y protegeremos a la mayoría de familias que podrían ser desahuciadas”, ha contrapuesto sobre el contenido del decreto.

Agustín Santos, también diputado de Sumar, ha insistido en la Cámara baja en que el “gran problema no está en los pequeños propietarios” y que se debe buscar cómo hacer compatibles los derechos de unos y otros, mientras para la parlamentaria de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, “no es comparable la situación de un gran tenedor con la de una persona con una vivienda alquilada”. Micó ha reclamado al Gobierno que garantice que nadie sea desahuciado.