Sánchez escribe en ‘The New York Times’ para defender la regularización: “Occidente necesita inmigrantes”

Pedro Sánchez refuerza su campaña internacional para defender la regularización de 500.000 inmigrantes anunciada la semana pasada tras un pacto con Podemos, una noticia que ha causado un fuerte impacto internacional en un momento en que casi todos los gobiernos europeos y americanos van en sentido contrario, esto es cerrarse cada vez más a la inmigración. Si la semana pasada el presidente hizo vídeos en inglés para defender la medida, este jueves ha publicado un artículo muy claro en The New York Times, el periódico más influyente del mundo, en el que reivindica que su política a favor de la inmigración no solo tiene una motivación moral, sino también pragmática y económica: España es una de las economías avanzadas que más crece, en parte también por la llegada de dos millones de inmigrantes desde que Sánchez es presidente.

La tribuna es muy clara, se titula: “Soy el presidente del Gobierno de España. Aquí les explico por qué Occidente necesita inmigrantes”. El texto está planteado en primera persona como un gobernante de un país importante que tiene un dilema: “Hay medio millón de personas que son claves para nuestras vidas diarias, que cuidan a nuestros familiares, que trabajan en pequeñas y grandes empresas, que recogen la comida que ponemos cada día en nuestra mesa. Son parte de nuestra comunidad. En los fines de semana, caminan en nuestros parques, van a restaurantes, juegan en equipos de fútbol locales. Pero no tienen documentos legales que les permitan vivir aquí. Por eso, no tienen los mismos derechos que los demás ciudadanos, y tampoco las mismas obligaciones. No pueden recibir educación, pagar impuestos, contribuir a la Seguridad Social. ¿Qué hacemos?”, plantea el presidente.

“Algunos líderes [dice en referencia a Donald Trump y otros] han elegido deportarlos con operaciones ilegales y crueles. Mi Gobierno ha elegido regularizarlos. Por dos razones. Una moral, porque España fue un país de emigrantes y es nuestra obligación ser la sociedad tolerante que nuestros abuelos habrían querido encontrar cuando salieron de nuestras fronteras. Y dos, por pragmatismo. Occidente necesita gente. Si no, los países entrarán en un declive demográfico. Su sistema de salud y de pensiones sufrirá. La única opción para evitar la decadencia e integrar a los inmigrantes de la mejor manera posible”, remata Sánchez, que se vende así ante la opinión pública de EE UU como un anti Trump que apuesta por la política opuesta y además obtiene resultados positivos, como demuestran los datos económicos españoles. Sánchez además recuerda que muchos españoles apoyan esta política, como demuestra el hecho de que la regularización empezara con una iniciativa legislativa popular con 700.000 firmas recogidas por 900 ONG y por la iglesia Católica española, y también tenga el apoyo de la patronal. “Los líderes tipo MAGA dicen que esto es un suicidio. Pero no dejen que les engañen. Durante los últimos tres años seguidos, España es la economía que más crece entre los grandes países europeos. Creamos uno de cada tres empleos en Europa. Reducimos la desigualdad y la pobreza. Y esto también es por nuestra agenda que ve a los inmigrantes como un aliado necesario”, insiste.

“Lo que nos funciona a nosotros les puede funcionar a otros. Tenemos que elegir entre cerrarnos y empobrecernos o abrirnos y ser prósperos. Crecimiento o regresión. Para mí la decisión está clara. Y por el bien de nuestra prosperidad y de la dignidad humana, espero que muchos otros líderes nos sigan pronto”, termina el texto. En La Moncloa sostienen que Sánchez está recibiendo mucho apoyo internacional y muchos mensajes de apoyo e interés por parte de gobiernos y oposiciones progresistas de todo el mundo que quieren seguir su camino.