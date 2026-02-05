La borrasca ‘Leonardo’ obliga a evacuar poblaciones y amenaza la celebración de elecciones en algunas zonas de Portugal
El candidato populista André Ventura pide el aplazamiento de la votación del domingo en todo el país
La borrasca Leonardo, el nuevo temporal que afecta a la península Ibérica, está provocando evacuaciones en Portugal debido al riesgo de inundaciones en áreas cercanas a cauces de agua. El comandante nacional de Protección Civil, Mário Silvestre, ha solicitado a los residentes en las riberas del río Tajo que abandonen sus casas y busquen locales seguros ante el posible desbordamiento. Desde 1997, según Silvestre, no se registraba un crecimiento tan rápido en el caudal del río. Desde que comenzó la cadena de tempestades han fallecido ya en el país 12 personas, algunas de forma directa y otra indirectamente al caer de tejados durante las obras de reparación.
En otras localidades, que ya han sido inundadas como Alcácer do Sal, donde se desbordó el río Sado por segunda vez en pocas semanas, se ha tomado la decisión de suspender las elecciones presidenciales del domingo, cuando se elige al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa entre el socialista António José Seguro y el populista André Ventura. “Tenemos muchas localidades aisladas, entre ellas algunas donde se instalan las mesas de voto, y toda la zona baja de la ciudad completamente inundada”, describió la presidenta de la Cámara Municipal de Alcácer do Sal, Clarisse Campos, a la agencia Lusa. “Es impensable que la votación se realice con unas condiciones mínimas”, afirmó. Su Ayuntamiento ha trasladado la decisión a la Comisión Nacional de Elecciones, pero es probable que sea secundado por otros en las próximas horas.
El propio presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, reconoció durante una visita a Alcacer do Sal que otras localidades podrían decretar la suspensión de las elecciones, una prerrogativa que está en manos de los alcaldes cuando se activa el estado de calamidad, que ahora mismo está vigente en 68 municipios debido a la destrucción causada por el temporal Kristin la semana pasada. Horas después, uno de los candidatos, André Ventura, solicitó la suspensión de las elecciones en todo el país y no solo en los lugares más dañados.
La Comisión Nacional de Elecciones ha preparado lugares alternativos de voto en varias localidades ante la imposibilidad de reparar los destrozos causados en algunos colegios electorales. Casi 70 municipios del país sufrieron graves daños durante el paso de Kristin, que llegó a superar en algún punto los 200 kilómetros por hora. Alrededor de 100.000 personas seguían casi una semana después sin electricidad, luz o comunicaciones, lo que ha elevado las críticas contra el Gobierno por su gestión de la catástrofe. Numerosos alcaldes les reprochan por haber tenido una respuesta lenta y el propio presidente de la República ha lamentado la gestión. Rebelo de Sousa decidió suspender la visita oficial a España prevista para este viernes, destinada a ser la última de su mandato, para seguir en el país los acontecimientos.
Sobre este escenario devastado, la llegada de la borrasca Leonardo ha sido la puntilla, con los terrenos empapados e incapaces de drenar más agua, los cauces de ríos llenos y los embalses forzados a realizar descargas de agua para evitar desbordamientos incontrolados. En zonas del centro del país como Leiría, decenas de vecinos seguían sin tejados para protegerse de las lluvias de la nueva borrasca.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.