El socialista Seguro recibe nuevos apoyos de la derecha en Portugal frente al candidato populista

Los portugueses tienen la sensación de que no están a las puertas de unas elecciones presidenciales ordinarias. El próximo domingo 8 no solo elegirán si el sustituto de Marcelo Rebelo de Sousa en la presidencia de la República es el socialista António José Seguro o el ultra André Ventura. Lo que ven en juego es la continuidad del sistema democrático iniciado tras la Revolución de los Claveles o un nuevo periodo cargado de incógnitas. El dilema se resume entre el respeto a las reglas del juego democrático que Seguro propone o “un puñetazo en el sistema”, signifique eso lo que signifique, que defiende Ventura. Y esta encrucijada ha provocado un cierre de filas de la derecha democrática alrededor del candidato socialista que, en un país con la política envenenada como España, puede sorprender.

Desde que ganó la primera vuelta con el 31% de los votos, António José Seguro ha comenzado a recibir en un goteo constante el apoyo de destacados representantes de la derecha y el centroderecha portugués. Uno de los más significativos ha sido el del expresidente de la República y ex primer ministro conservador, Aníbal Cavaco Silva. “En un tiempo de tantas incertidumbres y de graves amenazas, Portugal necesita un presidente de la República con sentido común y credibilidad en la escena internacional que contribuya a la defensa de nuestros intereses”, señaló el lunes en un comunicado. Aunque no afirmaba de forma explícita que votaría por Seguro, los elogios que le dedicaba en su nota (“una persona honesta y educada”) dejaban claras las intenciones.

Cavaco Silva es la figura del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) más relevante en expresar su respaldo al socialista, pero también otros importantes cargos de la formación, como los alcaldes de Lisboa y Oporto, Carlos Moedas y Pedro Duarte, han anunciado que lo votarán. Por el contrario, el actual primer ministro y presidente del PSD, Luís Montenegro, ha preferido refugiarse en la neutralidad tras la estrepitosa derrota del candidato que apoyó en la primera vuelta, Luís Marqués Mendes, relegado al quinto lugar. Ni él ni el partido tomarán una posición pública sobre los dos candidatos.

António José Seguro (izquierda) saluda al alcalde de Oporto, Pedro Duarte, en una imagen de las redes sociales del candidato socialista.

Seguro logró también un simbólico respaldo de António Ramalho Eanes, otro antiguo jefe del Estado que goza de gran prestigio en el país y que fue el primer presidente elegido en 1976 por sufragio universal tras la caída de la dictadura. Para agrandar el gesto, ambos se fotografiaron juntos en el despacho oficial del antiguo presidente, que justificó su apoyo por considerar que Seguro “defiende la importancia de la cohesión de la sociedad y la dignidad de un país donde nadie quede atrás”. Y por si había alguna duda sobre la naturaleza de estas elecciones, afirmó que ambos se identificaban en “el pensamiento democrático”.

También los antiguos rivales de Seguro en la primera vuelta, pertenecientes al campo de la derecha, se han alineado a su favor. Algunos como el liberal João Cotrim de Figueiredo, que quedó en tercer lugar en la primera ronda, lo han hecho de forma indirecta (prefiere “un país parado” a “caminar hacia atrás”) y otros de forma explícita como Luís Marques Mendes o el almirante en la reserva, Henrique Gouveia e Melo, que se presentó como el único ajeno a los partidos.

La oleada a favor de Seguro contrasta con el silencio que rodea a André Ventura, que no ha logrado atraer apoyos significativos fuera de los círculos de afiliados y simpatizantes de Chega, la formación que fundó en 2019. En el único debate televisivo que tuvieron ambos en esta campaña, que ha estado muy condicionada por el desastre provocado por el temporal en amplias zonas del país, Ventura se describió como víctima de una campaña de cancelación. “Se trata de cancelarme a mí y cancelar el proyecto de cambio y de ruptura con el sistema”, dijo durante el cara a cara.

André Ventura (izquierda) saluda a António José Seguro antes de su debate televisivo en Lisboa. Armando Franca (AP)

En una reciente encuesta de la Universidad Católica para Público y RTP, donde se da como vencedor a Seguro con el 67% frente al 33% de Ventura, se constata también la desconfianza de la mayoría de los votantes de derechas hacia la figura del líder de Chega. Entre el 60% y el 69% de quienes votaron a los candidatos de la derecha en la primera vuelta han decidido votar al socialista en la segunda. El trasvase más notable que recibe André Ventura procede del campo de simpatizantes de Henrique Gouveia e Melo, donde un 16% de antiguos votantes del militar se decantarán el domingo por el aspirante populista.

En esta proyección también se observa que la mayoría considera que no son unas elecciones presidenciales sin más. El 40% opina que se trata de un duelo “entre moderados y extremistas” y otro 17% lo ve como una lucha entre demócratas y no demócratas.