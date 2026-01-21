El socialista Seguro recibe el apoyo de algunos representantes de la derecha para presidir Portugal, pero no del primer ministro

La campaña oficial para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal —que se celebrará el 8 de febrero— comienza a finales de este mes, pero los dos aspirantes, el socialista António José Seguro y el populista André Ventura, volvieron este martes a la carretera. Ambos, a la conquista de los votantes que no estuvieron entre los leales que les respaldaron el pasado domingo (1,7 millones a Seguro y 1,3 millones a Ventura). En juego están, como mínimo, los 2,5 millones de votos que fueron a parar a los restantes nueve candidatos. Para Ventura, se trata de elegir entre socialismo o no socialismo. Para Seguro, entre democracia y extremismo.

Nada más conocerse los resultados, los candidatos de la izquierda derrotados mostraron su apoyo a Seguro para frenar, en palabras de Catarina Martins (Bloco de Esquerda), “la trumpización de Portugal”. Es una oferta que se daba por hecha y que aporta pocos votos a la candidatura socialista, teniendo en cuenta el raquítico respaldo que recibieron (247.428 votos entre Bloco, Partido Comunista y Livre, apenas el 2,7%).

Esa misma noche, tanto el liberal João Cotrim de Figueiredo (tercera posición, 902.571 votos) como Luís Marques Mendes (quinto, 637.394 votos), apoyado por el centroderecha, rehusaron condicionar a sus seguidores optando por alguno de los vencedores para la segunda ronda. Henrique Gouveia e Melo, el almirante en la reserva que quedó en cuarto lugar (695.091 votos), tampoco desveló sus preferencias y aplazó la decisión para dentro de unos días.

La misma equidistancia mantuvo el primer ministro y líder del Partido Social Demócrata (PSD, de centroderecha), Luís Montenegro: “El espacio del PSD no estará representado en la segunda vuelta y el partido no se implicará en la campaña”, dijo. No habrá, destacó, recomendaciones de voto a sus militantes.

Sin embargo, algunos destacados representantes de la derecha sí han optado por pronunciarse a favor de Seguro, al considerar que se enfrenta a un líder que defiende un proyecto peligroso para el sistema democrático. “No puede haber dudas cuando está en cuestión un consenso sobre valores fundacionales de nuestro continente y nuestro país”, afirmó el antiguo líder democristiano Francisco Rodrigues dos Santos. Su partido, el Centro Democrático y Social, es el socio minoritario de AD, la coalición que gobierna en Portugal desde 2024 junto al PSD.

Del campo liberal han apoyado a Seguro diputados como Carlos Guimarães Pinto, aunque su partido (Iniciativa Liberal) tomará una decisión oficial en unos días. También el actual alcalde de Oporto y exministro, Pedro Duarte, y su predecesor, el independiente Rui Moreira, han desvelado que votarán por el candidato socialista.

Sus apoyos tienen especial significado porque Moreira se implicó a fondo en la campaña de Luís Marques Mendes y Duarte se desmarca de la posición oficial del líder de su partido y primer ministro. La decisión de Montenegro de no decantarse por ninguno de los aspirantes que habían pasado a la segunda vuelta está suscitando críticas entre algunos políticos y periodistas.

André Ventura se dirige a sus simpatizantes tras pasar a la segunda vuelta de las elecciones el pasado domingo. Tiago Petinga (EFE)

“Montenegro debe tener una posición más clara sobre si está del lado de los valores constitucionales o del lado de aquellos que atentan contra los valores democráticos”, exigió el líder del Partido Socialista, José Luís Carneiro. “Si Ventura y Seguro son exactamente iguales para Montenegro, además de dar luz verde a su electorado para votar a André Ventura, también da vía libre para que en el futuro apoyen a Chega en vez de al PSD”, escribió la cronista política Ana Sá Lopes en Público.

El primer ministro tiene ante sí una encrucijada. Si se decanta por apoyar al socialista, se arriesga a perder el respaldo de Chega para sacar adelante sus iniciativas políticas en la Asamblea de la República. El Gobierno carece de mayoría parlamentaria y, en estos meses, ha optado por negociar a derecha e izquierda diferentes medidas. Con los socialistas ha aprobado los presupuestos, mientras que con la ultraderecha ha pactado todas las grandes reformas para endurecer leyes en materia de inmigración y extranjería. Tienen pendientes aún varias iniciativas en este campo que pretenden negociar con el partido de Ventura, así como una reforma laboral muy contestada en la calle y que llevó a la celebración de una huelga general.

Montenegro, que cerró la puerta a la ultraderecha para entrar en su primer Gobierno en 2024, ha ido aproximándose a la agenda política de Chega en algunos temas, pero eso no ha frenado el crecimiento electoral del partido ultra. En 2025, la formación de André Ventura superó al Partido Socialista en escaños gracias al voto del exterior. Y no parece que haya tocado techo: en estas presidenciales conquistó el 23,5% del electorado, casi un punto más que en las legislativas del pasado mayo. En términos absolutos recibió menos votos, pero las presidenciales suelen suscitar mayor abstención que las legislativas.