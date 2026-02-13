Ir al contenido
Illa se reincorpora al Palau de la Generalitat el próximo lunes tras un mes de baja

El presidente catalán recibe el alta médica después de sufrir un episodio de osteomielitis púbica

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante una reunión semanal del Govern en foto de archivo.Andreu Dalmau (EFE)
Àngels Piñol
Àngels Piñol
Barcelona -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, reemprendrá su actividad política este lunes en el Palau de la Generalitat tras recibir el alta médica del equipo del hospital de la Vall d’Hebron, de Barcelona, que le ha estado atendiendo. Illa ha padecido una grave episodio de osteoemielitis púbica y ha estado de baja desde el pasado 16 de enero cuando ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Los médicos le dieron el alta hospitalaria, que no médica, desde hace dos semanas y estaba desde entonces siguiendo el tratamiento en su domicilio en La Roca del Vallès (Barcelona).

El comunicado que ha emitido el hospital este mediodía afirma que el president evoluciona “muy favorablemente” pese a que continuará con el tratamiento antibiótico. “Ha recuperado totalmente la movilidad, lo que permite su reincorporación progresiva”, señala el hospital. Illa estaba recibiendo un tratamiento antibiótico por vía intravenosa y el punto de inflexión de su recuperación se centraba en cuando pudiera recibirlo por vía oral. Además del tratamiento médico que debera seguir, el president deberá seguir con los ejercicios de rehabilitación. El protocolo establece que el tratamaiento de osteomelitis dura dos meses.

En un mensaje en la red, el president ha anunciado que se reincorporará al trabajo de “forma progresiva” y a sus responsabilidades.Vuelvo con muchas ganas, energía y determinación”, ha afirmado. Este lunes, a las 8.10, de la mañana hará una declaración institucional desde la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. Posteriormente, seguirá con su agenda. La previsión es que el primer acto público al que asistirá sea uno de vivienda.

_

