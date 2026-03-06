Ir al contenido
Cataluña
sucesos

Los bomberos buscan al conductor de un vehículo hallado en una riera de Barcelona

Un aviso a las 14.32 ha activado a 16 dotaciones del cuerpo, entre ellos de la unidad subacuática

Agentes de los bomberos en el lugar donde se ha hallado el vehículo.
El País
El País
Barcelona -

Los Bomberos de la Generalitat buscan al conductor de un vehículo que han encontrado anegado en la riera Giola en Llinars del Vallès (Barcelona ) durante el temporal de lluvia que afecta Cataluña este viernes. El aviso lo han recibido a las 14.32 horas y han activado a 16 dotaciones del cuerpo, entre las cuales efectivos de la unidad subacuática del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y un helicóptero.

Tras acceder al interior del vehículo, anegado en medio de la riera, no han localizado a nadie en su interior y han iniciado la búsqueda del posible conductor.

La borrasca Regina ha descargado lluvias en diversos puntos de Cataluña en algunos casos superiores a 100 litros por metro cuadrado, lo que ha provocado la crecida de los ríos en Girona, en algunos puntos hasta el umbral de peligro por desbordamiento.

La borrasca, ha informado el Meteocat, ha dejado entre el jueves y este viernes más de 100 mm de lluvia (o litros por metro cuadrado) en puntos de las comarcas del Vallès Oriental (Barcelona), Baix Ebre (Tarragona), Osona (Barcelona) o Ripollès y Alt Empordà (Girona). En las comarcas gerundenses, las intensas lluvias han hecho crecer los ríos de forma notable, por lo que Protección Civil de la Generalita tha pedido precaución y no acercarse al lecho de los mismos.

A lo largo de este viernes, la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha emitido diversos avisos por crecidas de ríos, todos ellos de la provinciade Girona. El Ter, en Sant Joan de les Abadesses, con 82,1 metros cúbicos por segundo (m3/s) de caudal, está en riesgo por desbordamiento. También dos de sus afluentes: el Ger, a su paso por Torelló (78 m3/s), y el Brugent, en Amer (36).

El río Muga, en Sant Llorenç de la Muga, también está en el umbral de peligro (84,6 m3/s), así como el Tordera, en Fogars de la Selva (94.5m3/s).

La borrasca, que ha dejado lluvias en toda Cataluña desde el pasado jueves empieza a aflojar, pero el Meteocat ha destacado que las precipitaciones se pueden prolongar hasta el fin de semana, por lo que puede haber acumulación de agua.

Protección Civil ha avisado de que pueden persistir los aumentos de caudales de ríos en las próximas horas. A raíz de las precipitaciones están cortadas dos carreteras de Girona por inundación: la GIV-6226 en Garrigàs y la GI-552 en Riells Viabrea.

Debido a desprendimientos se ha cortado un carril y paso alternativo en la N-260 en Riudaura (Alt Empordà) y en la GI-543 entre Espinelves (Osona) y Arbúcies (Selva). Ante las intensas lluvias previstas y las cuencas internas con unas reservas de casi el 93%, el ACA decidió empezar a desembalsar a media semana los pantanos de Darnius, Boadella, La Baells, Foix y Susqueda.

