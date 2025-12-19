Un Valencia mejorado no sabe rematar los partidos
El Mallorca se ve acorralado en Mestalla pero consigue salvar el empate ante un rival que suma de uno en uno
Nadie empata más que este Valencia, que no termina de despegar porque, a pesar de la evidente mejoría en su juego, le falta rematar los partidos. Es su cuenta pendiente y la salvación de un Mallorca que empezó dominando el partido pero al que su rival acabó aprentando contra las cuerdas. No termina de remontar el equipo de Carlos Corberán porque avanza, de empate en empate, con pasitos de hormiga.
El Mallorca mandó durante los primeros minutos sobre el Valencia, otra vez perdido después de algunos partidos potables y sin patrón en la zona de creación. El equipo de Jagoba Arrasate hería a su rival con los centros desde las bandas. Jan Virgili, rápido y escurridizo, encontraba con frecuencia el camino para lanzar centros con mucho peligro para la zaga del Valencia, que, una jornada más, se derrumbó en una jugada a balón parado que premió a Samu Costa.
Filip Ugrinic intentó despuntar en la medular cuando el marcador ya estaba en su contra. El suizo se hizo grande y empezó a mover el balón con velocidad e intención. El despertar de Ugrinic espoleó al Valencia. El equipo, más peligroso desde que Carlos Corberán junta en la punta al versátil Lucas Beltran con Hugo Duro, enseñó los dientes y se lanzó a por el Mallorca, que sufrió lo indecible en los últimos minutos y que respiró cuando escuchó el silbato del árbitro.
La hinchada de Mestalla se tira de los pelos. No hay temporada tranquila en esta casa. Es el sino de este València, un grande convertido en un equipo chico. Un secundario de la Liga que se ha familiarizado con los bajos fondos. Da igual que la propiedad haya logrado juntar a unos cuantos peloteros que tratan bien el balón y que Carlos Corberán pareciera el técnico idóneo para este grupo. Una nueva temporada se puso en marcha y el Valencia volvió a verse anclado en las últimas posiciones con un fútbol que no termina de despertar.
La presión del Valencia no acusó el paso por el vestuario y nada más volver al césped Thierry metió en el área uno de esos balones que tanto gustan a Hugo Duro, un fajador que marcó el empate. El Valencia, casi enfurecido, asfixiaba a su rival con la presión y no paraba de soltar golpes, sobre todo por la banda de Luis Rioja y Thierry, contra un Mallorca que era incapaz de salir de su campo. Gayá tuvo el segundo a su alcance, pero su cabezazo, tras una nueva internada de Luis Rioja, se fue al poste. La siguiente, ahora un testarazo de Beltrán, la desbarató Leo Román con una gran parada.
Faltaba el último gol. Como siempre esta temporada. El Mallorca boqueaba pero resistía y con los cambios empezó a buscar a la contra a Muriqi, el goleador que empezaba a ver la luz después de muchos minutos totalmente aislado.
