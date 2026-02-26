Cristiano Ronaldo compra el 25% de las acciones de la UD Almería

El delantero portugués, jugador del Al-Nassr, destaca su “ambición por contribuir al mundo del fútbol más allá del campo” con un club “con un claro potencial de crecimiento”

El astro portugués Cristiano Ronaldo ha adquirido el 25% de la Unión Deportiva Almería, que es tercero en la tabla dela Liga Hypermotion. En un comunicado publicado este jueves, el futbolista portugués,de 41 años, reveló que la operación se ha hecho a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial de la compañía CR7 SA, a través de la que el delantero gestiona sus negocios e inversiones.

“Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento”, dijo Cristiano en el texto.

La nota no ofrece datos financieros sobre esta “inversión estratégica”y destacó que esta operación refleja el compromiso a largo plazo del delantero del Al-Nassr saudí con la propiedad de equipos de fútbol profesional y representa un hito importante para él, como emprendedor e inversor. “CR7 Sports Investments actuará como vehículo para la evaluación y ejecución de oportunidades estratégicas en el ámbito del deporte profesional”, señala el comunicado oficial del jugador.

El presidente del Almería, Mohamed al Khereiji, expresó en el comunicado su satisfacción por el hecho de que Cristiano haya elegido su club para invertir. “Está considerado como el mejor en el campo, conoce las ligas españolas muy bien y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí tanto en lo que respecta al equipo como la cantera”, remarcó Al Khereiji.