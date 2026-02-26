Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
LIGA HYPERMOTION

Cristiano Ronaldo compra el 25% de las acciones de la UD Almería

El delantero portugués, jugador del Al-Nassr, destaca su “ambición por contribuir al mundo del fútbol más allá del campo” con un club “con un claro potencial de crecimiento”

Cristiano Ronaldo, con el Al-Nassr saudí.Hamad I Mohammed (REUTERS)
Agencias
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El astro portugués Cristiano Ronaldo ha adquirido el 25% de la Unión Deportiva Almería, que es tercero en la tabla dela Liga Hypermotion. En un comunicado publicado este jueves, el futbolista portugués,de 41 años, reveló que la operación se ha hecho a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial de la compañía CR7 SA, a través de la que el delantero gestiona sus negocios e inversiones.

“Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento. Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento”, dijo Cristiano en el texto.

La nota no ofrece datos financieros sobre esta “inversión estratégica”y destacó que esta operación refleja el compromiso a largo plazo del delantero del Al-Nassr saudí con la propiedad de equipos de fútbol profesional y representa un hito importante para él, como emprendedor e inversor. “CR7 Sports Investments actuará como vehículo para la evaluación y ejecución de oportunidades estratégicas en el ámbito del deporte profesional”, señala el comunicado oficial del jugador.

El presidente del Almería, Mohamed al Khereiji, expresó en el comunicado su satisfacción por el hecho de que Cristiano haya elegido su club para invertir. “Está considerado como el mejor en el campo, conoce las ligas españolas muy bien y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí tanto en lo que respecta al equipo como la cantera”, remarcó Al Khereiji.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lékué Cesta XL de silicona para freidora de aire. COMPRA POR 14,90€
escaparate
Luces para armario o cocina con 5 niveles de brillo y regulación continua. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Encendedor eléctrico con carga USB y notificación de batería. COMPRA POR 6,95€
escaparate
Regleta para enchufes múltiples 6 en 1. COMPRA POR 20,39€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_