Barcelona ayudará a las comunidades de propietarios que prohíban los pisos turísticos

El Ayuntamiento de Barcelona abrirá mañana viernes una convocatoria de ayudas para las comunidades de propietarios que prohíban los pisos turísticos en sus estatutos, de forma que subvencionará los gastos de gestión derivados de estas modificaciones estatutarias. En una nota de prensa, el consistorio ha informado este jueves de que a partir del 27 de febrero aquellas comunidades de propietarios que decidan redactar nuevos estatutos o modificar los existentes para limitar el uso turístico en su finca podrán pedir estas ayudas, mediante las que también se beneficiarán los administradores de fincas y los profesionales jurídicos que contribuyan a formalizar los cambios.

Las subvenciones son fruto de un convenio firmado por el Ayuntamiento de Barcelona, el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Cámara de la Propiedad Urbana, que ayudarán a las comunidades de propietarios en las gestiones para modificar o crear nuevos estatutos. La iniciativa, que contempla una inversión total del Ayuntamiento de 100.000 euros, forma parte de los acuerdos presupuestarios aprobados y que el gobierno municipal del PSC pactó con ERC.

El cuarto teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, ha asegurado que se incentiva la limitación de este uso inmobiliario porque el turístico es una actividad “que genera efectos negativos para la comunidad”. Además, Valls ha destacado que “medidas como esta contribuyen a velar contra la exclusión residencial en Barcelona, ya que facilitan que un mayor número de pisos se destine al alquiler residencial”. Las comunidades pueden consultar los requisitos para acceder a la subvención en el portal web del ayuntamiento.

Con esta subvención, el gobierno municipal también busca “proteger el uso residencial de la vivienda hacia otros usos o explotaciones económicas”.