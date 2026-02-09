El total de pisos turísticos cayó un 12,4% en el último año, la reducción más alta en un lustro

El auge de los pisos turísticos es una de las principales razones por las que la crisis de la vivienda se ha cronificado en el tiempo, según muchos agentes del sector inmobiliario. Pese a que en los últimos años se han ido tomando diferentes medidas para contener su proliferación y liberar, especialmente, los centros urbanos de este tipo de ofertas turísticas que expulsan a los ciudadanos de estos territorios a la periferia, la existencia de datos fiables sigue siendo clave para conocer el verdadero tamaño de este parque inmobiliario. Así, de acuerdo con las últimas mediciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) conocidas este lunes, en noviembre de 2025, el censo de viviendas turísticas en España era de 329.764, un 12,4% menos que en el mismo mes de 2024; lo que representa una merma de 46.700 inmuebles y una reducción de 272.000 plazas en doce meses. Además, el porcentaje de pisos turísticos sobre el total de viviendas se ha situado en el 1,24%, el más bajo desde febrero de 2023. El Gobierno atribuye el descenso a la nueva regulación más estricta que ha impulsado el Ministerio de Vivienda.

Desde que el INE comenzó a contabilizar el número de viviendas turísticas a partir del rastreo de los resultados en tres de los principales portales inmobiliarios, el total siempre se ha colocado entre las 300.000 y las 400.000. El mayor pico se produjo en enero de 2024, con 403.424; mientras que la cifra más baja se registró en febrero de 2022, con 285.868. La periodicidad con la que se ha llevado a cabo esta métrica, sin embargo, ha ido cambiando: en un principio, el parque se monitorizaba en dos momentos del año (febrero y agosto), pero en 2024 se incorporó una tercera ventana (noviembre). En 2025 volvió a variar, y el conteo se ha limitado a los meses de mayo y noviembre.

Comparando los datos conocidos hoy con los del mismo mes del año anterior, el volumen de viviendas turísticas se ha reducido en 46.699, una rebaja algo menor que la diferencia entre los meses de noviembre y de mayo de 2025, que fue de 52.073. Este desplome viene marcado por la drástica reducción que se ha producido en algunos territorios como la Comunidad Valenciana, donde el número de viviendas turísticas se ha reducido en 14.749, un 23,64%; muy por delante en términos absolutos de Cataluña (-9.936 y un -17,48%) y de Baleares (-4.963 y -20,37%). Estas tres comunidades son destacados polos de atracción para el turismo, y lugares en los que este tipo de oferta de alojamiento había ido agrandando su tamaño en los últimos años. Sin embargo, en la comunidad en la que, porcentualmente, más ha bajado el volumen de pisos turísticos en Murcia, con una caída del 29,2%.

“Estos datos reflejan los resultados de las medidas impulsadas por el Ministerio dirigido por Isabel Rodríguez a través del despliegue del Registro Único de Arrendamientos y la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) que empodera a los vecinos para poder vetar este tipo de viviendas”, señala el Ministerio de Vivienda a través de un comunicado. Esta modificación, operativa desde el 3 de abril de 2025, permite a comunidades prohibir o condicionar el alquiler turístico con una mayoría de tres quintas partes (de propietarios y cuotas). Algunos territorios como Palma de Mallorca han decidido no conceder más licencias de las que ya hay aprobadas en la ciudad.

La caída interanual, por tanto, se sitúa en el 12,4%, la más alta de toda la serie histórica, tomando en cuenta que no siempre se han realizado mediciones en los mismos meses de todos los años, y que en el último lustro que esta refleja solo se habían producido tres recortes, siendo los de agosto de 2021 y febrero de 2022 considerablemente inferiores (del 4,51% y 2,99%, respectivamente).

Menor representatividad

Más allá del cómputo total de viviendas, otro de los datos más relevantes para comprobar si la radiografía de la oferta turística está menguando considerablemente por esta rama es el de las plazas ofertadas que reúnen este tipo de pisos. Según el seguimiento del INE, en septiembre se computaron 1.624.933 plazas, 302.998 menos que en mayo (un 15,71% por debajo); y 271.822 menos que en el mismo mes de 2024 (-14,33%). Pese a que el número más reciente apenas dista del que se dio al inicio de la serie, en agosto de 2020 (1.627.377), cuatro años más tarde, en agosto de 2024, se superó la barrera de los dos millones, y desde entonces el dato se ha conservado por debajo. Esta última caída de más de 300.000 plazas es la más elevada de un mes respecto a su mes de referencia anterior.

Sin embargo, lo que mejor retrata su capilaridad en todo el territorio es el porcentaje de representatividad del conjunto de pisos turísticos sobre el total de viviendas. Según el INE, este porcentaje fue del 1,24% en septiembre, dos décimas menos que en mayo (1,43%) y el más bajo (por poco) desde febrero de 2023 (1,21%). El valor más alto de toda la serie se dio en agosto de 2024, con un 1,52%.