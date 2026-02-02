La ocupación en apartamentos, casas rurales y campings tocó máximos en 2025 por los altos precios de los hoteles

Estos alojamientos registraron 146,3 millones de pernoctaciones, un 3% más que el año anterior. Los apartamentos concentraron más de la mitad de las estancias

Los propietarios de apartamentos para turistas, casas rurales y campings también se han visto beneficiados por el récord de viajeros extranjeros alcanzado el pasado ejercicio, con 97 millones de llegadas.

La encuesta anual de ocupación en alojamientos extrahoteleros, hecha pública esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística, muestra cómo las pernoctaciones en apartamentos turísticos, casas rurales y campings crecieron un 3% hasta alcanzar las 146,3 millones de estancias, lo que supuso un nuevo máximo histórico, logrado en parte por los elevados precios de los hoteles, que alcanzaron también máximos históricos con 128 euros por habitación y noche. Ese nivel inusualmente alto de tarifas provocó un trasvase de demanda, en especial desde el turismo familiar y el corporativo, hacia alternativas más asequibles.

Los apartamentos turísticos fueron la modalidad de alojamiento más demandada, con 76,2 millones de pernoctaciones, un 52,1% del total, con un crecimiento anual del 5,8%. El peso del turismo extranjero creció con fuerza (un 6,82% anual) hasta rozar las 54 millones de estancias, lo que representó un 70% del total. Una de cada tres pernoctaciones de viajeros foráneos en ese tipo de alojamiento tuvieron como protagonista a los procedentes del Reino Unido (16,4 millones), seguidos ya muy de lejos por Alemania (5,9 millones). La sensibilidad del viajero británico a la subida de precios es más elevada que la de los otros dos grandes mercados emisores de viajeros a España (Alemania y Francia), lo que provoca, en primer lugar, la búsqueda de alternativas de alojamiento más baratas, y en segundo, de destinos más asequibles.

En el reparto por territorios, Canarias es la comunidad autónoma donde más se concentran las estancias en apartamentos, con 28,6 millones de pernoctaciones, un 38% del total, repartidas entre la provincias de Las Palmas (19 millones) y Tenerife (9,7 millones).

La otra modalidad de alojamiento más demandada fueron los campings, con 49,7 millones de pernoctaciones, un 34% del total, con un crecimiento del 1,35% anual. El perfil del cliente que se aloja es mayoritariamente español, con 26,8 millones de estancias, lo que supuso un 54% del total, frente a las 22,9 millones de viajeros procedentes de otros países. El análisis por territorios muestra dos realidades bien diferentes en España. Dos de cada tres clientes de los campings de Cataluña son extranjeros, mayoritariamente por la cercanía de Francia, mientras que en el resto de destinos, los porcentajes se invierten en favor del mercado nacional.

En tercer lugar figuran las casas rurales, que registraron 12,8 millones de pernoctaciones, un 8,8% del total, con un crecimiento del 1,22%. Dos tercios de los inquilinos que se alojaron en esos establecimientos eran nacionales y la autonomía que más estancias registró fue Castilla y León, con 1,8 millones (un 14% del total), seguida por Baleares (1,68 millones), Andalucía (1,62 millones), Cataluña (1,34 millones) y Castilla-La Mancha (1,07 millones)

Tanto los campings como el turismo rural forman parte de la Estrategia de Turismo Sostenible 2030, impulsada desde la Secretaría de Estado de Turismo para impulsar un cambio en el modelo turístico, que fomente el reparto de los viajeros por todo el territorio y no lo concentre en los destinos que están sufriendo los impactos negativos del turismo masivo, como el rechazo de sus vecinos a la llegada de viajeros.