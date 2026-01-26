Más de un millón de pernoctaciones hoteleras por día: España bate otra marca turística

El sector registró casi 367 millones de estancias en 2025, un nuevo récord, pese a que los precios crecieron un 5,1%. Casi todo el crecimiento desde la pandemia se explica por los visitantes extranjeros

La industria hotelera española es una de las grandes beneficiadas del crecimiento explosivo del turismo en los últimos seis años, que ha llevado a España a pasar de recibir 84 millones de viajeros extranjeros en 2019 a 97 millones en 2025. El balance anual de la encuesta de ocupación hotelera que realiza el INE, hecho público esta mañana, abunda en esa tesis. Los hoteles en España registraron 366,7 millones de pernoctaciones en sus establecimientos, lo que supuso un nuevo máximo histórico y superar por primera vez el millón de pernoctaciones en la media diaria. En términos absolutos, el sector ha visto un incremento de 23,7 millones de estancias en comparación con los niveles prepandemia. Y casi todo el incremento se explica por los turistas extranjeros.

Entre 2019 y 2025, la media de pernoctaciones diarias ha aumentado en 65.000 estancias adicionales. De estas, 90% se corresponden con visitantes extranjeros (58.500) y tan solo el 10% tuvo como protagonista al viajero nacional (6.500).

Una razón que explica este comportamiento asimétrico entre el viajero extranjero y el nacional es el crecimiento exponencial de los precios. Entre 2019 y 2025, la tarifa media de la planta hotelera en España, compuesta por una media de 15.000 establecimientos, se incrementó un 40%. El precio por noche pasó de 91 euros a 128. El alza ha tenido un impacto directo en las decisiones del turista nacional, con un poder adquisitivo inferior al del extranjero, a la hora de contratar un hotel para sus vacaciones. De hecho, en 2025, las pernoctaciones ligadas a los residentes bajaron un 0,2%, hasta los 121,8 millones. Es un nivel similar al registrado en 2023. Todo lo contrario ha sucedido en el turismo extranjero, en el que las estancias alcanzaron un máximo histórico de 245 millones, con un avance anual del 1,6%.

El aumento de precios se tradujo, a su vez, en un incremento del beneficio por habitación disponible (conocido en la jerga del sector como revpar, por sus siglas en inglés). Este indicador, el principal que usa la industria hotelera para medir su rentabilidad, creció un 6,3% en 2025 hasta situarse en 89,7 euros. Esta cifra representa un aumento del 47% respecto a los niveles prepandemia. Y es de nuevo un máximo histórico.

Cuatro autonomías (Canarias, Baleares, Cataluña y Andalucía) concentran el 70% de las pernoctaciones hoteleras en toda España. El mayor número de estancias el pasado ejercicio correspondió a Canarias, con 72,8 millones (un 19,8% del total), seguida por Baleares, con 63,6 millones (un 17,3%), Cataluña, con 60,7 millones (un 16,5%) y Andalucía, con 57,1 millones (un 15,5%). La dependencia del turismo extranjero, sin embargo, es más evidente en Baleares o Canarias, donde es el responsable del 92% y del 88% del total de las estancias, respectivamente.

Si el foco se reduce a nivel local, la estadística refleja que la zona que mayor presión recibe como consecuencia de la presión hotelera es la isla de Mallorca, con 50 millones de pernoctaciones, de las que un 94% del total procedieron de viajeros de otros países. En segunda posición se encuentra la isla de Tenerife, con 26,2 millones de estancias (un 86,2% de turistas foráneos) y el área de Barcelona, con 23 millones (un 87% del total).