La cara b del turismo: 40.000 empleados más para atender a siete millones de viajeros adicionales

El nuevo récord del turismo en España, con 97 millones de visitantes extranjeros y 135.000 millones de euros de gasto en 2025, ha saneado las cuentas de resultados de las empresas, pero no se ha dejado sentir ni en el incremento de plantillas, ni en la mejora de condiciones laborales ni en el aumento de los salarios. Es una de las críticas recogidas en el informe El sector turístico. Presente y futuro de un sector estratégico en la economía española, elaborado por el gabinete de estudios de la Federación de Servicios de CC OO y que iba a ser presentado en los días previos a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) celebrada la semana pasada en Madrid. El trágico accidente ferroviario de Adamuz y el respeto al luto por los fallecidos forzó un cambio de guion.

El estudio, finalmente presentado este lunes en Madrid, remarca que la suma de ambos factores (más turistas y escaso reforzamiento de las plantillas) ha derivado en un exceso de carga de trabajo. “Si en 2025 el sector atiende siete millones más de viajes que el año pasado, para cubrir esta demanda el sector sólo ha creado al cierre del año 40.000 empleos, un volumen inferior al que creó finalizado en 2024, con 65.000 puestos de trabajo”, recalca. Esos siete millones más de viajes salen de sumar el número adicional de turistas extranjeros [al menos pernoctan una noche], el de excursionistas extranjeros [no pernoctan] y los turistas y excursionistas residentes. “Estas cifras pueden dar una primera idea de la intensificación de las cargas de trabajo que este modelo de éxito turístico basado en la búsqueda de más y más turistas ha supuesto para los empleados de la hostelería. La brecha entre el crecimiento de la actividad turística y el del mercado de trabajo dan cuenta de que el sector tiene margen para consolidar más empleo al cierre del año”, apuntó Ramón González Monroy, secretario general de la Federación de Servicios de CC OO, durante la presentación del estudio.

La otra asignatura pendiente de la actividad turística en España, según el informe, es la consolidación del empleo estable. Si bien la última reforma laboral sirvió para acabar con los elevados niveles de temporalidad, el sindicato denuncia el repunte del trabajo a tiempo parcial, “que ha emergido como la vía de escape a la reforma laboral para continuar creando empleo precario. Dado que la norma ha imposibilitado un grueso importante de las contrataciones temporales, las empresas están explotando la vía de la parcialidad para poder organizar las plantillas en sistemas de turnos cada vez más efímeros, en lo que se está instaurando como un modelo de trabajo a demanda encubierto. Así, la hostelería opera, al menos con una tasa de parcialidad del 33%”.

Monroy incidió durante la presentación en otro aspecto colateral del récord turístico como la masificación. “Ya es una realidad en cuatro comunidades autónomas (Cataluña, Madrid, Baleares y Canarias ). La ocupación en viviendas turísticas ha crecido un 7%, casi cuatro veces veces más que la ocupación hotelera (2%), en el último año y eso está generando mucha presión en el territorio y un encarecimiento de la vivienda que están provocando a su vez muchas dificultades para que los asalariados puedan encontrar alojamiento en esos destinos”.

En ese contexto, el sindicato considera prioritaria la firma de un pacto de Estado por la industria turística, “en favor del empleo de calidad para las personas trabajadoras del sector, que mejore la cualificación y empleabilidad de las plantillas, que desarrolle planes de carrera profesional que favorezcan el mantenimiento y la permanencia en los puestos de trabajo, estabilizando el empleo, mejorando las retribuciones, así como la adecuación de las cargas de trabajo, especialmente en los momentos de mayor actividad”. En paralelo considera “imprescindible” dotar adecuadamente de personal a las plantillas en las épocas de mayor actividad, “con el fin de poner coto al aumento continuado de las cargas de trabajo, que no conducen más que a problemas de siniestralidad y de salud laboral en las personas trabajadoras y al deterioro de la calidad de los servicios prestados a la clientela”.

El estudio incide especialmente en las bajas retribuciones que perciben en el sector los trabajadores de la hostelería, que suma más de la mitad de los 2,75 millones de cotizantes con los que cerró el turismo en España el pasado ejercicio, y exige una mejora elevada y automática. “El 95% de la población asalariada en hostelería está por debajo del salario medio del país. Por tanto, resulta imprescindible apostar claramente por alcanzar una revalorización real de los salarios que permita ofertar un empleo de calidad y que el trabajo sea para vivir y no vivir para trabajar”, precisó Monroy. Y para ilustrar esa asimetría en las retribuciones en el turismo frente al resto de actividades, remarcó que el PIB per cápita en Canarias y Baleares, las autonomías en las que el turismo es el mayor generador de actividad y empleo, es el más bajo de toda España.