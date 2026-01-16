El empleo en el turismo tocó máximos en 2025 con 2,75 millones de afiliados

El ciclo histórico de cuatro años de crecimiento desbocado del turismo extranjero a España, en el que se ha pasado de los 71 millones de viajeros en 2022 a los 97 millones en 2025, tal y como avanzó el Ministerio de Industria el jueves, ha tenido un impacto directo en el mercado laboral. El número de personas afiliadas a las distintas actividades ligadas al turismo alcanzó un nuevo máximo histórico en 2025, al cerrar el año con 2,75 millones de cotizantes, según el último informe hecho público esta mañana por Turespaña, el instituto español de turismo.

Esa cifra muestra que el récord del turismo ha sido uno de los elementos más relevantes para que el número de cotizantes en España cerrara 2025 en un nuevo máximo de 21,6 millones, al aportar el 12,7% del total, superando los niveles prepandemia tanto en términos absolutos (357.000 afiliados más) como en términos relativos (tres décimas más respecto al 12,4% con el que cerró 2019).

La estadística actualizada esta mañana por Turespaña, dependiente del Ministerio de Industria, muestra cómo la gran mayoría de los trabajadores están ligados a la hostelería, que aportó 1,74 millones de cotizantes, con un crecimiento anual del 1,6%, repartidos entre dos grandes colectivos: 1,42 millones de empleados en servicios de comidas y bebidas (un 1,3% más) y 324.174 en hoteles (un 2,9% más). En tercer lugar surgen los 68.498 trabajadores dados de alta en agencias de viajes y los turoperadores (un 1,5% más) . Los restantes 937.147 cotizantes hasta alcanzar la icónica cifra de 2,75 millones están vinculados a otras actividades como ocio o entretenimiento.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, hizo el jueves, durante la presentación del balance de la llegada de turistas extranjeros en 2025, una primera valoración sobre los datos del empleo. “Nunca había habido 2,75 millones de personas afiliadas a las actividades vinculadas al turismo. Eso significa que los beneficios ya se están trasladando al mercado de trabajo, ya que el 80,9% ya cuenta con un contrato laboral indefinido. Es un balance con más trabajadores, más asalariados y más contratos indefinidos que sirve como eje para reducir la tasa de temporalidad”.

La correlación entre las comunidades autónomas más visitadas y los puestos de trabajo creados es prácticamente automática. En España hay seis autonomías (Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana) que concentran el 90% de los viajeros extranjeros y que también generan el 70% de los puestos de trabajo ligados a la actividad turística. En primer lugar aparece Andalucía, con 319.157 cotizantes y un 17,6% del total del turismo, seguida por Cataluña, con 287.929 trabajadores (un 15,9% del total), Madrid, con 260.422 empleados (un 14,3% del total) y Comunidad Valenciana, con 205.858 cotizantes (un 11,3% del total).

Aunque el número de cotizantes en Baleares y Canarias es mucho más reducido, el peso en el total de los afiliados es mucho mayor por la elevada dependencia del turismo en los dos archipiélagos. En Canarias, por ejemplo, había 179.684 cotizantes al cierre de 2025, lo que representó un 22% de los 813.461 trabajadores dados de alta, mientras que en Baleares el número bajó hasta los 62.391, un 15,7% de los 396.626 afiliados. Ese porcentaje desciende al 10,8% en Andalucía, al 8,7% en Cataluña, al 7,5% en Madrid y al 11% en Comunidad Valenciana.