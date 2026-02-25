Cataluña sube la tasa turística a hoteles y pisos y se dobla en Barcelona

Las pernoctaciones hoteleras y en pisos turísticos en Cataluña serán más caras a partir del 1 de abril. El Parlament ha aprobado este martes la subida de la tasa con que se grava esa actividad, con un incremento significativo en Barcelona, con un nuevo baremo progresivo de acuerdo a las singularidades territoriales. El cambio legal, que permitirá recaudar 100 millones de euros más —que se suman a los 100 actuales— ha salido adelante gracias a los votos de la mayoría de la investidura (PSC, ERC y Comuns), la abstención de la CUP y el no del del resto de las formaciones.

La reforma, que elevará la recaudación hasta los 200 millones, incluye criterios de ubicación y temporalidad. En Barcelona, la tasa se duplicará en la mayoría de supuestos desde este 1 de abril. En este caso, además, se ha de sumar el recargo municipal existente. En el resto del territorio catalán, la subida será del del 50 % en 2026 y se doblará para 2027.

En la capital catalana, por ejemplo, la tasa turística en un hotel pasará de 3,5 euros a siete. A eso hay que sumarle el recargo municipal, de cuatro euros, aunque la norma también abre la puerta a que se pueda subir hasta ocho euros. Es decir, podría estar entre los 11 y 15 euros. En un hotel de cuatro estrellas, solo teniendo en cuenta el tramo autonómico, la tarifa subirá a los 3,4 euros. En el resto de alojamientos hoteleros, dos euros, y en los albergues de la Generalitat, un euro. En lo que respecta a los pisos turísticos, se llegará a 4,5 euros.

En el resto del territorio, en los hoteles de lujo la subida será de 1,5 euros (pasará de 3 a 4,5 euros) en 2026. Al año siguiente, la subida podría duplicarse, hasta seis euros, en ese mismo caso. La norma también le da al resto de municipios, además de Barcelona, la posibilidad de generar recargos locales, que determinarán el precio final. Ese sobrecoste, que puede ser de hasta cuatro euros, vendrá también afectado por si es un territorio de costa o interior y puede ser variable según la temporada turística.

Otra de las grandes novedades pactada por los socios de investidura es que los recursos extras serán finalistas. Un cuarto de la recaudación irá para política de vivienda y el 75% para un Fondo para el Fomento del Turismo, que no será solo para promoción, sino que también incluirán programas para la desestacionalización.

El acuerdo pone fin a un trámite parlamentario que había generado choques entre el Govern y sus socios de investidura. En abril pasado, los republicanos se habían opuesto a validar el decreto ley pactado por el Ejecutivo de Illa y los Comuns. Los republicanos, con el apoyo del sector hotelero, cuestionaban el modelo, porque consideran que no debe darse el mismo trato a Barcelona que a otros municipios turísticos. La diputada de ERC, Laia Cañigueral, ha celebrado este martes que el texto aprobado tenga en cuenta “la realidad del país entero” y que se haya puesto fin al caos generado por dos votaciones fracasadas, el año pasado. Desde los Comuns, David Cid ha defendido la medida como una manera de repartir la riqueza en una comunidad “donde hay más turismo que nunca”.

Junts per Catalunya, Partido Popular, Vox y Aliança Catalana, que votaron en contra, coincidieron en considerar que la medida penaliza al sector turístico, reduce su competitividad y responde a un planteamiento ideológico contrario a esta actividad económica.