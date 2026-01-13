El PSC, ERC y los Comunes pactan subir la tasa turística a 15 euros por persona para los hoteles de cinco estrellas en Barcelona

El PSC, ERC y los Comunes han anunciado este martes un acuerdo sobre la tasa turística en Cataluña que supondrá un incremento en el precio de los impuestos que pagan los visitantes al dormir en hoteles, pensiones o apartamentos turísticos de toda la comunidad autónoma. La aprobación de la tasa turística supondrá que en 2029 los turistas que se hospeden en un hotel de cinco estrellas de la capital catalana deberán abonar 15 euros por persona y noche. La progresión es fácil: una familia de cuatro personas pagará, solo del impuesto, 60 euros por una noche, 420 euros si se hospedan toda una semana.

El 25% de la recaudación se destinará a políticas públicas de vivienda mientras que el 75% se integrará en el Fondo para el Fomento del Turismo. Asimismo, de lo recaudado se destinará el 50% al municipio donde se haya recaudado y el 25% sobrante al órgano de la Generalitat competente en materia de turismo. Se pretende así, que el propio turista abone los gastos que supone la propia actividad en cada lugar.

La nueva tasa se aprobará este febrero y entrará en vigor en abril. De hecho, PSC y Comunes intentaron aprobarla en el Parlament hace un año, pero la discrepancia de los republicanos en cuanto a criterios de aplicación ha retrasado, hasta hoy, el acuerdo. La enmienda conjunta presentada por PSC, ERC y Comuns implica un cambio en las tarifas de los municipios catalanes y en la aprobación de un recargo exclusivo para la ciudad de Barcelona. De hecho, los incrementos de tarifa fuera de Barcelona serán menores a los que se habían fijado en un primer momento.

El pasado julio, ERC llevó al pleno del Ayuntamiento de Barcelona una propuesta para duplicar -en solo cuatro años- el recargo municipal que aplica el Ayuntamiento de Barcelona al impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos (IEET) de la Generalitat. Este impuesto, oscila ahora entre un euro por persona y noche -para estancias en hoteles de menos de cuatro estrellas- hasta 3,50 euros la noche para los establecimientos de 5 estrellas. Gracias al acuerdo entre las tres formaciones, el impuesto de la Generalitat subirá en abril entre dos y siete euros dependiendo del hotel elegido por los visitantes.

De esta forma, el visitante que se aloje en un hotel de cinco estrellas pagará siete euros la noche, en uno de cuatro estrellas pagará 3,40, en un crucero que atraque menos de 12 horas en la capital catalana la tarifa será de 6 euros por persona y noche. Pero, el acuerdo entre formaciones políticas no acaba aquí. También se aprueba que el Ayuntamiento de Barcelona pueda subir el recargo que aplica al IEET de forma gradual de los cuatro euros que cobra en la actualidad hasta un máximo de ocho que será efectivo en 2029. Con la suma de ambos impuestos (el IEET más el recargo municipal), en 2029 los turistas, dependiendo del alojamiento donde se hospeden, pagarán entre 10 y 15 euros por persona y día. Una familia de cuatro miembros abonará, entonces, entre 40 y 60 euros diarios de recargos por alojarse en la capital catalana.

Para acabar de complicar el impuesto, también se ha fijado unas tarifas especiales para los establecimientos instalados en “centros recreativos turísticos en los que se desarrolle una actividad de juego” dentro de la ciudad de Barcelona. Los hoteles de cinco estrellas con este tipo de actividad deberán cobrar diez euros noche -más el recargo que llegará a los ocho euros- a sus clientes. En total, 18 euros la noche.

¿Y qué pasa fuera de Barcelona? La enmienda presentada por los tres partidos establece que los hoteles de cinco estrellas deberán recaudar, a partir del 1 de abril, 4,50 euros por persona y noche hospedada mientras que los de menos de cuatro estrellas recaudarán 1,80 euros. A partir del 1 de abril de 2027, el impuesto se incrementará hasta los seis euros por noche en hotel de cinco estrellas o los 2,40 en un hotel de cuatro o menos estrellas. Entre las enmiendas consensuadas se establece que los ayuntamientos que no superen los 6.000 euros ingresados por estas tarifas pueden decidir que la asignación derivadas del Fondo para el Fomento del turismo se realice en favor del Consell Comarcal.

La primera en valorar el acuerdo ha sido la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, que ha señalado que es un tributo que no pagan los empresarios del sector turístico: “La tasa la pagan los turistas, no la pagan los hoteleros”. Albiach ha asegurado que el aumento permitirá que este elemento tributario contribuya “directamente” sobre las políticas de acceso a la vivienda y a mejorar la vida en los municipios.

Por su parte, la diputada de ERC en el Parlament Laia Cañigueral ha defendido que la tasa irá destinada a “minimizar las consecuencias, que también las hay negativas” del turismo. La portavoz de la formación en el Parlament, Ester Capella, ha dicho que será una “herramienta municipalista” porque, dice, son los ayuntamientos quienes asumen en el día a día la gestión del turismo. Así, ha explicado podrán escoger a qué destinan los recursos generados por el recargo municipal que, ha dicho, puede ser una herramienta “desestacionalizadora” porque los ayuntamientos podrán escoger en qué periodo de liquidación del año aplican este recargo. También ha añadido que se ha tenido en cuenta la realidad “de Cataluña entera” por lo que, ha asegurado, en Barcelona se aplicará la tasa de manera inmediata cuando sea aprobada y en el resto de Catalunya tendrá una aplicación gradual.

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha tildado de “vergüenza” el acuerdo para aumentar la tasa. “El PSC está pactando con los partidos del no a todo, con los partidos de la decadencia, frenar uno de los sectores más importantes para Cataluña”, ha criticado Fernández.