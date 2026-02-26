Christine Lagarde: “Pienso acabar mi mandato, los mercados están atentos”

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no tiene intención de irse antes de acabar su mandato. “Realmente lo pienso [acabar el mandato] y pienso que los mercados están atentos a esto”, ha respondido la francesa a una pregunta directa de los eurodiputados en una comparecencia ante el Parlamento Europeo. Lagarde ha ratificado así que no dejará el timón de la máxima autoridad monetaria de la zona antes de octubre de 2027, cuando finaliza el periodo para el que fue elegida.

No hace ni una semana cuando se dispararon las especulaciones sobre una posible marcha anticipada de Lagarde a raíz de que el diario británico Financial Times publicara que barajaba esta posibilidad. Desde entonces, la francesa ha salido dos veces al paso de estos rumores. La primera el jueves por la noche (madrugada del viernes en España) en el diario estadounidense The Wall Street Journal, competencia del Financial Times y también muy seguido por los inversores y los mercados. Dos días después lo reiteró en una entrevista en la televisión estadounidense CBS. Y este jueves lo ha hecho en la Eurocámara.

Un parlamentario alemán le ha preguntado por el asunto vinculándolo a la confianza de los mercados. Su respuesta ha sido contundente: “¿Me está preguntando si voy a completar mi mandato? Sí, lo pienso. Realmente lo pienso y creo que los mercados están atentos a esto. No tengo dudas de esto y seguiremos colectivamente. Es el Consejo de Gobierno el que toma las decisiones bajo mi liderazgo, seguiremos en la misión que tenemos".

De forma indirecta, Lagarde ya había sugerido que pensaba finalizar su mandato en la comparecencia ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Eurocámara. Lo ha hecho cuando ha vinculado al despliegue del euro digital a su mandato. Este proyecto, que va está avanzando en el campo legislativo y tecnológico, busca crear un formato digital del dinero en efectivo y construir un sistema de pagos enteramente europeo. La previsión es que empiece a funcionar en 2028 o 2029, es decir, después incluso de que la actual presidenta del BCE acabe su mandato.

Otro de los asuntos que Lagarde ha tocado ante los eurodiputados es, lógicamente, la inflación. “A pesar de que la inflación ha bajado, las encuestas muestran que muchos ciudadanos todavía perciben que los precios crecen más rápido de lo que los datos sugieren”, ha admitido la francesa, quien ha añadido: “Esta diferencia entre la inflación medida y la percibida no es una mera curiosidad estadística, sino una regularidad histórica y global. Además, tiene implicaciones para las decisiones económicas y para la confianza en las instituciones, confianza que ayuda a afianzar las expectativas de inflación”.

Según ha explicado la presidenta del BCE, este fenómeno tiene implicaciones que van más allá de la percepción porque acaba por afectar al comportamiento de la población tanto en lo que gasta como en lo que ahorra y por esta vía se transmite a la actividad económica y la inflación. La psicología, además, juega un papel, ha destacado: “Las personas tienden a centrarse más en las subidas de precios que en las bajadas de igual magnitud, lo que puede provocar un sesgo al alza de la inflación”.

Esto para el BCE es importante por su impacto sobre la economía, desde luego, pero también por si genera desconfianza en las instituciones. Y esto, ha dicho Lagarde a los eurodiputados, no es algo que afecte solo al banco central y su tarea sobre la inflación: “Es una tarea compartida. Su función consiste en canalizar sus inquietudes y actuar como puente entre el BCE y las personas a las que servimos. Nuestra función es centrarnos en cumplir nuestro mandato y explicar no solo lo que hacemos, sino también por qué y cómo lo hacemos, y hacerlo de una manera que sea fácil de entender”.