Lagarde reafirma su compromiso con el BCE y descarta una dimisión anticipada

Christine Largarde ha salido al paso de los rumores que apuntaban a una dimisión como presidenta del Banco Central Europeo (BCE). En una entrevista concedida este domingo a la cadena estadounidense CBS, Lagarde ha reafirmado que su previsión es cumplir con su mandato hasta octubre de 2027 y ha asegurado estar “comprometida” con la misión de estabilidad y protección del euro que tiene como cometido el BCE. También ha advertido sobre los riesgos económicos que generan las últimas medidas arancelarias de Estados Unidos.

“Hemos logrado muchas cosas. La inflación se encuentra en el objetivo, el crecimiento es aceptable, y el desempleo está en su nivel más bajo histórico. Pero necesitamos consolidarlo todo. Y mi escenario base es que me llevará hasta el final de mi mandato”, ha expresado la presidenta del BCE.

Los rumores sobre una posible dimisión anticipada de Christine Lagarde marcaron los titulares a comienzos de esta semana, después de que el Financial Times publicara que la presidenta del Banco Central Europeo podría abandonar su cargo antes de las elecciones presidenciales francesas de abril de 2027. La estrategia que se apuntaba detrás de esta salida anticipada era permitir que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, participaran en la elección de su sucesor antes de las elecciones francesas, para evitar que fuerzas euroescépticas influyeran en la decisión, ya que en Fráncfort y Bruselas preocupa el avance de Marine Le Pen, que llegó a hacer campaña para que Francia saliera del euro.

Lagarde respondió rápidamente en una entrevista con The Wall Street Journal, asegurando que prevía completar su mandato. Fuentes del banco han insistido en que la presidenta sigue centrada en su labor y no ha tomado ninguna decisión sobre una salida anticipada. Lagarde ha subrayado además en la entrevista de este domingo que “los electores de cualquier país del mundo toman sus decisiones, y esas decisiones deben ser respetadas”, reafirmando la independencia del BCE frente a presiones políticas. Según un teletipo de Bloomberg, dentro del Consejo de Gobierno del BCE hay preocupación por la autoridad de la presidenta si se interpretara que considera la salida por motivos políticos, lo que podría afectar la percepción de independencia de la institución.

El debate sobre su sucesión también ha reactivado los debates sobre quién podría ocupar su puesto, con nombres como el español Pablo Hernández de Cos, el neerlandés Klaas Knot y varios candidatos alemanes en el centro de las especulaciones. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, reconoció el jueves que ve “muy bien” una posible candidatura de Henrández de Cos ya que fue “un magnífico gobernador del Banco de España”. Otros mandatos clave del Comité Ejecutivo, como los de Philip Lane e Isabel Schnabel, también expiran en 2027, lo que aumenta la complejidad de la negociación institucional.

Además de las cuestiones relacionadas con su futuro, Lagarde ha analizado los efectos de las decisiones comerciales de Estados Unidos sobre la economía europea. Tras el fallo del Tribunal Supremo estadounidense que declaró ilegales el uso de poderes de emergencia para imponer aranceles, la presidenta señaló que los recientes movimientos de Trump para elevar hasta el 15 % los impuestos sobre las exportaciones globales que van al mercado estadounidense amenazan el equilibrio previamente negociado entre la UE y Estados Unidos y podrían generar nuevas perturbaciones para empresas y consumidores. “Es crítico tener claridad sobre el futuro de la relación comercial”, ha expresado.

En ese sentido, Lagarde ha a Estados Unidos que detalle el alcance y la duración de los nuevos aranceles. “Es importante conocer las normas y evitar tener que volver a reclamar aranceles porque la gente quiere hacer negocios, no meterse en ligitios, así que espero que se aclare y se analice con suficiente detalle para evitar nuevos desafíos y que las propuestas cumplan con la Constitución y la ley”, ha concluido.