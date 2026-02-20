Lagarde espera agotar su mandato en el BCE ante el debate sobre su salida anticipada

Christine Lagarde ha intervenido en el debate sobre su posible adiós anticipado de la presidencia del Banco Central Europeo. En una entrevista en Wall Street Journal, Lagarde asegura que su objetivo es terminar su mandato, que finaliza en octubre de 2027. “Cuando miro hacia atrás todos estos años, creo que hemos logrado mucho”, apunta al diario estadounidense. “Necesitamos consolidar y asegurarnos de que esto sea realmente sólido y confiable. Así que mi punto de partida es que esto durará hasta el final de mi mandato”, añade.

La hipótesis sobre una posible salida adelantada de Lagarde, avanzada por el diario Financial Times a comienzos de esta semana, ha avivado el debate sobre el posible relevo. Su marcha anticipada permitiría que el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, participar en la elección de su sustituto antes de los comicios presidenciales franceses de abril de 2027, a los que Macron no se presenta y con la ultraderecha a la cabeza de las encuestas. Desde el Gobierno español, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha recalcado que “España quiere desempeñar un papel protagonista en el nuevo Comité Ejecutivo cuando se renueven las vacantes, y trabajaremos para ello”.

La presidenta del BCE afirma que su misión al frente de la institución comunitaria es favorecer la estabilidad financiera y de precios, así como “proteger el euro, asegurándose de que sea sólido, fuerte y apto para el futuro de Europa”. Sobre su posible papel, una vez finalice su mandato al frente del BCE, en la presidencia del Foro Económico Mundial, Lagarde asegura que es “una de las muchas opciones” que están sobre la mesa. Fuentes del BCE han insistido esta misma semana a través de un correo electrónico que “la presidenta Lagarde está totalmente enfocada en su misión y no ha tomado ninguna decisión con respecto al final de su mandato”.

El debate se ha acelerado tras el anuncio del gobernador del banco central francés, François Villeroy de Galhau, de que dejará su puesto anticipadamente en junio. Un relevo que podría además acelerar el de otros dos puestos en el BCE: el del economista jefe, Philip Lane, y el de Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo. Ambos mandatos expiran también en 2027.

Sobre la mesa está el nombre de posibles candidatos para la presidencia del BCE. El español Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), es uno de los candidatos. Junto a él están el holandés Klaas Knot y los alemanes Joachim Nagel, la propia Isabel Schnabel y Jörg Kukies. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, reconoció el jueves que ve “muy bien” una posible candidatura del español. En su opinión, Hernández de Cos fue “un magnífico gobernador del Banco de España”.

La hipótesis de que se adelante el fin del mandato de Lagarde se produce en un momento en el que los partidos de extrema derecha están avanzando con fuerza en la Unión Europea, forzando a los Gobiernos de centro y centro derecha a tratar de blindar las instituciones. En el caso de Francia, las elecciones presidenciales de abril de 2027 supondrán la salida del Palacio del Elíseo de Macron, al cumplir ya los dos mandatos permitidos, y podrían aupar al candidato ultraderechista Jordan Bardella (sucesor de Marine Le Pen como candidato de Reagrupamento Nacional). Preguntada sobre la posible injerencia política en la independencia del BCE, Lagarde ha defendido que “el BCE es una institución muy respetada y creíble, y espero haber participado en eso”.