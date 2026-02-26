El Real Madrid expulsará a un socio por hacer el saludo nazi en la grada del Bernabéu

El club blanco echó del estadio al aficionado en el inicio del partido contra el Benfica, que precisamente arrancó con un alegato contra el racismo

Un aficionado del Real Madrid fue expulsado del Estadio Santiago Bernabéu este miércoles en el inicio del partido de Champions contra el Benfica por realizar el saludo nazi en repetidas ocasiones, como captaron las cámaras de televisión, justo en la grada que levantaba un tifo contra el racismo y en un partido que se celebraba tras la denuncia de Vinicius por supuestos insultos racistas del argentino Prestianni. El conjunto blanco anunció, además, que inició la expulsión permanente del socio.

“El Real Madrid comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Madrid y el Benfica”, dice el club en un comunicado. El equipo de la capital confirmó que el hombre fue obligado a abandonar su sitio en la grada de inmediato. “Este socio fue localizado por los miembros de seguridad del club instantes después de que apareciera en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu”, añade.

“El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad”, termina la nota sobre el incidente en una grada que, justo este miércoles,mostraba el mensaje de “No al racismo. Respeto” en el inicio, después de que Vinícius denunciase el insulto racista de Gianluca Prestianni en la ida del playoff en Lisboa.