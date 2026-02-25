El último show de Mourinho: el entrenador sigue la derrota del Benfica en el Bernabéu desde el autobús del equipo

En la cabina seis del Bernabéu le esperaba a José Mourinho una bolsa de anacardos, otra de almendras, dos grandes de patatas fritas, cuatro cuencos pequeños de ensalada, seis bocadillos pequeños de jamón, tres brochetas de melón, piña y uva, y tres botellas de agua. Esa era la cena que la organización había preparado en el lugar donde, según se filtró, iba a ver el encuentro el entrenador del Benfica, sancionado después de su expulsión hace una semana en la ida de Lisboa.

El enjambre de periodistas que le esperaba en la zona de prensa, en la planta ocho, se parecía bastante a la salida de un juicio en la Audiencia Nacional. El nerviosismo en el personal del Madrid se hizo evidente media hora antes del duelo, cuando empezó a despejar la zona y alejar a las decenas de reporteros internacionales que esperaban la foto. Comenzó el choque, el Benfica se puso por delante después de un par de ocasiones y por allí no aparecía el técnico. Fue el último show de Mou.

Su asistente João Tralhão, designado para dar las ruedas de prensa anterior y posterior al encuentro, aseguró el martes que él no sabía nada de su ubicación y después del choque también rechazó desvelarlo. La cuestión se trató con un mutismo total. Se hizo creer que pasaría la noche rodeado de periodistas, a la izquierda Onda Madrid y a la derecha una radio lusa, sin embargo, el lugar fue durante muchos minutos el gran misterio. Sí había dirigido el último entrenamiento y su foto en el césped del Bernabéu 13 años después de su salida del club monopolizó las horas previas, aunque el silencio se extendió sobre dónde estaría durante el partido.

En realidad, se encontraba en el autobús del equipo, según confirmaron fuentes del Madrid. Se desconoce qué había allí para cenar. La información no se conoció hasta cerca del descanso. “La sincronización ha sido perfecta”, celebró Tralhão, que dijo que había hablado con Mourinho tras el choque sobre el buen encuentro de su equipo. “Hemos mantenido la personalidad, estamos muy orgullosos. El resultado ha sido frustrante”, analizó el asistente.

A la espera de Kylian

Antes del choque, una persona de la grada de animación local fue expulsada por la seguridad por hacer el saludo nazi. Más allá de este triste borrón, la inquietud por el resultado fue trepando por las gradas del Bernabéu según avanzaba el minutero. No faltaron los pitos del nerviosismo. Otra vez, como en el pasado ante la Juventus, Leipzig o Schalke, una eliminatoria que llegó a Chamartín con el marcador a favor entró durante un largo trecho en una zona, al menos, de indefinición.

“No empezamos muy bien”, reconoció Tchouameni, el autor del empate. “Tenemos que ajustar cómo defendemos y entrar mejor en el partido”, reclamó el pivote francés, que calmó las aguas antes de que, a última hora, finiquitara Vini.

Dos de las tres dianas del Madrid en este cruce han sido suyas. El extremo venía de marcar también el sábado en Pamplona. Tres citas en las que se quedó a cero Kylian Mbappé, que ayer se cayó a última hora de la convocatoria por las molestias que arrastra hace semanas en la rodilla izquierda. “Es necesario que pare. No está a gusto ni cómodo. Esperemos que no se alargue mucho”, comentó Arbeloa, que aseguró que no había visto a José Mourinho en el Bernabéu.