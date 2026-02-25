Real Madrid - Benfica en directo | Rafa Silva iguala la eliminatoria

Vinicius calienta antes del partido ante el Benfica.

Gonzalo sustituye al lesionado Mbappé | Los blancos buscan defender el 0-1 logrado en Lisboa y sellar el pase a octavos de final de la máxima competición europea

El Real Madrid y el Benfica están empatando este miércoles en la vuelta del playoff de la Champions League en el Bernabéu. En la ida, los de Arbeloa se impusieron por 0-1 en un partido marcado por los presuntos insultos racistas de Prestianni a Vinicius. Esta vez, el argentino no jugará, ya que ha recibido una sanción por parte de la UEFA, aunque ha viajado con el equipo. El Real Madrid por su parte lamenta la baja de su máximo goleador, Kylian Mbappé, que no juega por unas molestias en la rodilla izquierda, y al que sustituye el canterano Gonzalo. Tampoco está Mourinho, entrenador del club portugués, que fue expulsado en la ida por las insistentes quejas al colegiado.