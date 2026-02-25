Real Madrid - Benfica en directo | Rafa Silva iguala la eliminatoria
Gonzalo sustituye al lesionado Mbappé | Los blancos buscan defender el 0-1 logrado en Lisboa y sellar el pase a octavos de final de la máxima competición europea
El Real Madrid y el Benfica están empatando este miércoles en la vuelta del playoff de la Champions League en el Bernabéu. En la ida, los de Arbeloa se impusieron por 0-1 en un partido marcado por los presuntos insultos racistas de Prestianni a Vinicius. Esta vez, el argentino no jugará, ya que ha recibido una sanción por parte de la UEFA, aunque ha viajado con el equipo. El Real Madrid por su parte lamenta la baja de su máximo goleador, Kylian Mbappé, que no juega por unas molestias en la rodilla izquierda, y al que sustituye el canterano Gonzalo. Tampoco está Mourinho, entrenador del club portugués, que fue expulsado en la ida por las insistentes quejas al colegiado.
Goooool del Benfica! Gol de Rafa Silva!
Courtois para el intento de despeje de Asencio, que tapaba el pase de la muerte de Pavlidis a Rafa Silva. El rechace le cae a este último y marca a placer.
Le está costando al Madrid entrar en el partido
Los blancos no están teniendo el balón en el inicio del encuentro. Está muy bien plantado el Benfica.
Para Courtois el remate de Rafa Silva!
El portugués remató al centro de la portería tras tirar un caño en la frontal del área.
El Benfica controla el inicio del partido
Aunque sin crear ocasiones, los portugueses se adueñan del balón en los minutos iniciales. El Madrid espera seguro atrás.
¡Comienza el partido!
El Real Madrid pone a rodar el esférico en el Bernabéu ante la presión de los portugueses.
Pancarta antirracista en la grada del Bernabéu
Los aficionados blancos despliegan una pancarta enorme con la frase “No al racismo”, recordando el incidente de la ida entre Prestianni y Vinicius.
¡Ya salen los jugadores de ambos equipos al terreno de juego!
Los dos conjuntos salen al verde bajo el himno de la Champions. Falta poco para que esto empiece.
El francés no jugará esta noche ante los de Mourinho, siendo Gonzalo su reemplazo. Lee la noticia aquí:
¡Y del Real Madrid!
Los blancos, sin Mbappé, salen con: Courtois, Trent, Asencio, Rudiger, Carreras, Valverde, Güler, Tchouameni, Camavinga, Gonzalo y Vinicius.
¡Ya sabemos el once del Benfica esta noche!
Los portugueses salen con Trubin, Aursnes, Pavlidis, Dedic, Barreiro, Ríos, Schjelderup, Dahl, Rafa, Otamendi y Tomás A.
¡Buenas noches y bienvenidos al directo del partido Real Madrid - Benfica!
Los de Arbeloa buscan hacer bueno el 0-1 a favor logrado en la ida ante los portugueses, que tendrán que remontar si quieren estar en octavos de Champions.
