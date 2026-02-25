Prestianni viaja y Mourinho calla antes del Real Madrid - Benfica embarrado por la acusación de racismo

El jugador sancionado se entrena en el Bernabéu tras el recurso del Benfica y el técnico, expulsado en la ida, no habla en la previa. El Madrid defiende un 0-1 para llegar a octavos de Champions

“En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, el que más sabe del mundo”, le dedicó hace 15 años Pep Guardiola a “Yosé” Mourinho en el punto más abrasador de la hoguera de los clásicos. Este martes, el técnico portugués decidió no sentarse en esa misma sala antes del Real Madrid-Benfica de la vuelta del playoff de la Champions (21.00, Movistar). Lo expulsaron en la ida de Lisboa (0-1 para los blancos) y se acogió a su derecho a no presentarse a la conferencia previa. Su sustituto fue su asistente João Tralhão. Silencio atronador del técnico y del club sobre el caso Prestianni. “No vamos a hablar nada del tema”, avisó un portavoz antes de la comparecencia.

Mou no dijo esta boca es mía, pero sí apareció en el césped del Bernabéu en el último entrenamiento al encuentro. Con las manos en los bolsillos, midiendo cada paso y casi siempre de espaldas a los fotógrafos, el luso volvió a pisar Chamartín 13 años después. Y unos metros más atrás, Gianluca Prestianni, que viajó porque el club recurrió la sanción de un partido de la UEFA por un presunto insulto racista a Vinicius en la ida tapándose la boca. Un castigo provisional, ya que el organismo europeo no ha acabado la investigación y en el futuro podría tomar más medidas. El Madrid presentó pruebas, aunque horas después a lo ocurrido en Da Luz entendían que, pese a su indignación con el argentino, iba a ser muy complicado demostrar el insulto al haberse tapado la boca.

En el Benfica se impuso la ley del silencio después de que el presidente, Rui Costa, hiciera una última defensa de su jugador a los pies del avión. “Prestianni está siendo crucificado como una persona racista y es todo menos racista. Si lo fuera, yo sería el primero en tomar medidas”, proclamó. Eso sí, pese a la advertencia de que no hablarían sobre el argentino, el centrocampista noruego Fredrik Aursnes sí dejó una reflexión general: “Si alguien tratase a otro de manera diferente por su color de piel o por lo que sea, sería totalmente inaceptable”, afirmó.

“La UEFA, que siempre ha abanderado la lucha contra el racismo, tiene la oportunidad de que no sea solo un eslogan”, reclamó Álvaro Arbeloa. “Como sociedad, tenemos que dejar de ser tan tontos”, zanjó Thibaut Courtois, que pidió más celo con los ataques desde la grada.

Gianluca Prestianni se ejercita en el Bernabéu, con Mourinho al lado. Rodrigo Jimenez (EFE)

El caso Prestianni enfangó una cita preparada para el morbo por conocer la respuesta del Bernabéu al regreso de Mou a la Castellana. No se sentará en el banquillo ni quiso hablar en la previa, pero su nombre también formó parte de las consecuencias del presunto caso de racismo. Durante la semana, no faltaron colegas que cuestionaron su reacción al final del choque de Lisboa. “Él atacó el carácter de Vinicius para desacreditar su denuncia. Eso no debemos aceptar”, le reprochó el preparador del Bayern, Vicent Kompany. El portugués se presentó hace una semana en Da Luz como una voz “equilibrada” por escuchar a todas las partes -a diferencia de Arbeloa, puntualizó-; sin embargo, no perdió la ocasión de señalar la celebración de Vini como un posible causante de problemas.

¿Dónde lo verá Mou?

“Mourinho es Mourinho”, afirmó este martes Courtois. “Como entrenador, siempre vas a defender a tu club y lo que te ha dicho tu jugador. Lo que sí me decepcionó un poco fue usar el festejo de Vini, que no hizo nada malo. Festejó como muchos rivales en nuestra contra. No podemos justificar un presunto acto de racismo con una celebración”, subrayó el portero belga. Arbeloa, cuyo referente confeso es el entrenador luso, evitó referirse a esta cuestión.

Dónde seguirá el encuentro Mourinho es una de las dudas que su sustituto en la sala de prensa rechazó aclarar. “No sé dónde va a estar”, insistió João Tralhão. Al margen de dónde se siente en el estadio —si lo hace—, esta es ya su primera vez en el Bernabéu desde que acabó su etapa “casi violenta” al frente del Madrid (2010-13). Así la definió la semana pasada. En septiembre iba a asistir a un encuentro mientras pasaba un fin de semana en Barcelona, según contó hace un mes, pero entonces le llamó el Benfica.

Nueve partidos seguidos sin ganar en eliminatoria

Aquella salida de 2013 inició un lento descenso en su trayectoria. Después de tres semifinales perdidas en Chamartín, solo otra vez ha llegado a la penúltima ronda, con el Chelsea en la 2013-14. En las 11 campañas posteriores, su mejor resultado han sido tres octavos de final (con Chelsea, United y Tottenham) y en seis cursos ni siquiera disputó el torneo. Su estadística esconde también otro socavón que delata su pérdida de vigencia: no ha ganado sus últimos nueve partidos de eliminatoria y ha perdido los cuatro más recientes. Es la peor racha de cualquier entrenador en esta fase en la Liga de Campeones.

El presunto caso de racismo ha emborronado un choque que, pese al pedigrí de sus participantes, solo se ha celebrado una vez en el Bernabéu, allá por 1965. El Madrid de Pirri, Gento y Puskas le ganó por un insuficiente 2-1 al Benfica de Eusébio, que había vencido 5-1 en Lisboa. El que pase esta vez se enfrentará en octavos al Sporting de Portugal o Manchester City, lo que diga el sorteo del viernes (12.00).