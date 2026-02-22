La eterna precariedad del Real Madrid: más de la mitad de la defensa se ha perdido la mitad de los partidos por lesiones

Dani Ceballos es el último caído por lesión en el Madrid. Horas después de que pidiera disculpas públicas por su error en el 2-1 de Osasuna, se supo que el centrocampista estará de baja alrededor de un mes y medio por un problema muscular en el sóleo de la pierna derecha. Otra desgracia física en un equipo que este sábado, más allá de sus cacareados males crónicos por falta de energía y fútbol, volvió a exhibir otro de sus déficits recurrentes: la precariedad de su línea defensiva. Dani Carvajal, que no era titular desde el 27 de septiembre, y David Alaba, que no jugaba de inicio desde el 19 de octubre en el Coliseum, aparecieron en el once titular en la primera jornada en la que los blancos defendían el liderato.

El lateral (34 años), muy castigado debido a la gravísima lesión de rodilla de octubre de 2024, se había ido hacía solo dos semanas de Mestalla enfurruñado porque acababa de sumar el cuarto encuentro seguido de Liga sin salir. En Pamplona le dieron pista y no le faltaron momentos en los que padeció al velocista Víctor Muñoz. Mientras, el central (33), aún más golpeado por la rotura de cruzado de diciembre de 2023, se retiró en octubre en Getafe en el descanso con “una ligera sobrecarga en la pierna derecha”, según indicó entonces el club, y tardó tres meses en regresar. En el banco de El Sadar se quedaron Rüdiger, que sufre una dolencia crónica en la rodilla izquierda y había retornado hace una semana del último contratiempo, Trent Alexander-Arnold, tres lesiones ya esta campaña, y Ferland Mendy, que apenas acumula 112 minutos desde abril.

La cita de Pamplona subrayó una de las habituales vías de fuga de la plantilla. La entidad gastó en verano más de 120 millones en Dean Huijsen (62,5), Álvaro Carreras (50) y Trent (10) después de tres ventanas sin invertir en esa parcela pese a la evidente carencia de efectivos, sin embargo, las penurias físicas no han remitido. Y, en algunos casos, se han agravado. Este curso sí hay más piezas de las que tuvo Carlo Ancelotti, pero las dificultades continúan. También porque Arbeloa debe atender, además de a los partes médicos, a las cuestiones políticas que implica tener al capitán del equipo sentado en el banquillo durante semanas.

El regreso de Niko Mihic

Si se tienen en cuenta solo razones de salud, de los diez defensas de la primera plantilla, seis se han perdido por lesión alrededor de la mitad de los encuentros: Carvajal se ha dejado por el camino 14 de los 38 que ya suma el Madrid este curso y muchos de los nueve que no salió de la banda fue por dosificarlo o falta de puesta a punto; Trent y Rüdiger han estado fuera de la lista en 21 citas; Militão en 19; Alaba en 12, aunque en la gran mayoría de los otros encuentros se debió a su larga inactividad; y con Mendy se acaba antes diciendo los que jugó (uno entero y dos trozos pequeños).

Así las cosas, Alaba apenas ha participado en el 10% de los minutos; Carvajal, en el 17%; Trent, en el 20%; Rüdiger, en el 27%; Militão, en el 37%; y Mendy, en el 3%. Salvo el inglés, recién llegado, todos ellos resultaron clave en los últimos éxitos. Al brasileño, que había arrancado bien pese a acumular dos cursos casi enteros fuera, no se le espera hasta dentro de un mes, al menos.

El grupo de los sanos se reduce a cuatro, y algunos con asterisco: Asencio (58% de los minutos) arrastra problemas en una tibia, Huijsen (62%) ha reconocido que es la primera vez que sufre lesiones (ahora de baja), Fran García (20%) no cuenta por decisiones técnicas, y solo Carreras (81%) es titular sin sustos de salud.

La última solución ha sido recuperar a Niko Mihic como médico de la plantilla, puesto que ya ocupó hasta 2023, cuando el agujero empezaba a ser grande. En paralelo, Antonio Pintus ha vuelto como responsable de la preparación física, un cargo que desempeñó hasta la pasada temporada, tras una catarata de lesiones. Los dos son muy cercanos a la dirección del club.