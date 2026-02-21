Osasuna - Real Madrid en directo | Domina la posesión el Madrid, pero sin ocasiones
Carvajal y Alaba entran en el once titular | Los blancos quieren seguir líderes de la Liga ante un conjunto navarro que llega con una buena dinámica
Osasuna y Real Madrid están empatando este sábado en El Sadar en la jornada 25 de la Liga. Los de Arbeloa, que consiguieron volver a ser líderes de la competición tras vencer a la Real Sociedad el pasado sábado, quieren seguir aguantando esa primera posición con dos puntos sobre el Barcelona. Enfrente tienen a un conjunto navarro que llega en una buena dinámica tras encadenar cinco partidos sin derrota —tres victorias y dos empates—. Los blancos, que vencieron este martes al Benfica en la ida de los playoffs de la Champions (0-1), no cuentan con Bellingham, Militao, Rodrygo y Huijsen para el partido, todos por lesión.
Primer cuarto de hora en El Sadar. Osasuna se hace fuerte en defensa ante un Real Madrid que busca las vías de rentabilizar su posesión (0-0).
Vinícius Junior cae en fuera de juego. El brasileño protesta la decisión a Quintero González. El Sadar silba al jugador blanco.
Se está metiendo Álvaro Carreras hacia dentro, buscando generar más espacios en banda para que Vinícius Junior tenga oportunidad de encarar.
Al cuadro navarro le está faltando recursos para robar y contragolpear. Está fiando todo en este inicio a ser sólidos en defensa.
Balón al espacio de Álvaro Carreras para el desmarque de ruptura de Kylian Mbappé entre el central y el lateral. Rosier intercepta el envío.
El porcentaje de posesión de los lbnacos supera el 70%. Monólogo con balón del equipo visitante.
Le falta algo de velocidad a la entidad de Chamartín en el juego. Se instala en campo rival y mueve la pelota de costado a costado pero no encuentra la manera de profundizar.
Las ayudas a Rosier en banda cada vez que el Real Madrid gira el juego hacia su lado izquierdo no permiten a Vinícius Junior tener opciones de encarar en el uno para uno. Rubén García retrasa mucho su posición persiguiendo al brasileño, generando superioridades numéricas.
¡¡Despeje de Ante Budimir en su área!! La falta lateral que cuelga Arda Güler no encuentra rematador. El croata trabaja en defensa para imponerse en el lance aéreo.
La puesta en escena de los rojillos pasa por replegar en dos líneas, descolgando a Aimar Oroz junto a Ante Budimir para tapar la salida de balón de los centrales. Lisci junta al bloque para ganar solidez.
Con el partido de Champions frente al Benfica en el horizonte, los merengues han salido en El Sadar con la intención de tener la pelota, llevar el peso y morder arriba.
No hay sorpresas en el once de Álvaro Arbeloa. Fede Valverde y Eduardo Camavinga se afianzan en la línea de medios cubriendo los costados, con Tchouaméni como pivote y teniendo libertad Arda Güler por dentro. Alaba ocupa el perfil zurdo del eje de los centrales.
Lisci monta el doble pivote con Moncayola y Lucas Torró, haciendo Aimar Oroz las funciones de enganche. Desde la banda derecha aparece Rubén García, con Víctor Muñoz partiendo por el costado izquierdo. Ante Budimir es la referencia ofensiva del equipo.
¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL SADAR!!! ¡¡Aimar Oroz pone a rodar la pelota en Pamplona!!
¡Ya tenemos a los dos equipos sobre el césped! ¡Esto está a punto de arrancar! ¿Os lo vais a perder?
El colegiado Alejandro Quintero González, perteneciente al Comité de Árbitros de Andalucía, será el encargado de impartir justicia. El onubense acumula más de 30 partidos en la élite del fútbol español desde su debut en la categoría en la temporada 2024/25. Estará asistido en el VAR por Jorge Figueroa Vázquez (Comité de Árbitros de Andalucía).
Kylian Mbappé ha marcado en cada uno de sus últimos seis partidos de LaLiga (siete goles en total), la mejor racha actual de las cinco grandes ligas europeas. El francés acumula 68 goles en 67 partidos con el Real Madrid desde el inicio de la pasada temporada entre todas las competiciones, el mayor registro de cualquier jugador de las cinco grandes ligas en las últimas dos campañas.
Ante Budimir tiene en LaLiga el tercer porcentaje más alto de participación en los goles de su equipo (39'3%), haciendo 11 de los 28 goles de Osasuna. Su porcentaje solo es superado por Vedat Muriqi (55'2%) y por Kylian Mbappé (43'4%). El croata ha firmado cinco dianas en los últimos cinco encuentros ligueros.
Los blancos han ganado cada uno de sus ocho últimos partidos de LaLiga, su mejor racha de triunfos desde las nueve que enlazó entre mayo y septiembre de 2025 combinando las temporadas 2024/25 (Carlo Ancelotti) y 2025/26 (Xabi Alonso).
El cuadro de Pamplona es el tercer equipo de LaLiga con el porcentaje más alto de puntos en casa con respecto a su puntuación total (70% — 21/30), solamente superado por el Elche (84% — 21/25) y por el Mallorca (79% — 19/24). Solo Celta (2-3 en octubre) y Real Sociedad (1-3 en noviembre) han conseguido ganar en El Sadar esta temporada.
El conjunto merengue encadena diez visitas a Pamplona sin perder en LaLiga (6V 4E), firmando tablas en su último encuentro en El Sadar (1-1 en 2024/25).
Osasuna arrastra una racha de 21 partidos sin ganar al Real Madrid en Primera División, perdiendo hasta 15 encuentros en este periodo. Su último triunfo se remonta a enero de 2011 con José Antonio Camacho en el banquillo (1-0).
¡¡¡¡ARBELOA APUESTA POR DANI CARVAJAL Y DAVID ALABA!!!! El técnico salmantino piensa en el partido de vuelta del playoff de Liga de Campeones, rotando a Antonio Rüdiger y a Trent Alexander-Arnold para darles descanso. Es el cuarto partido consecutivo que Fede Valverde y Camavinga cubren las bandas en una línea de medios donde Arda Güler se suelta para formar el rombo.
¡¡¡¡VÍCTOR MUÑOZ NO SE PIERDE EL PARTIDO!!!! Alessio Lisci puede contar con el atacante catalán tras entrenarse con normalidad en los últimos días después de superar unas molestias musculares que arrastraba desde el partido contra el Elche en la última jornada liguera. La baja de Boyomo por una lesión en los ligamentos del tobillo mantiene a Jorge Herrando en el eje de los centrales. La novedad en la alineación es la vuelta a la titularidad de Jon Moncayola.
Por su parte, Álvaro Arbeloa comenzará con los siguientes once jugadores (4-4-2): Thibaut Courtois - Dani Carvajal, Raúl Asencio, David Alaba, Álvaro Carreras - Fede Valverde, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga - Kylian Mbappé y Vinícius Junior.
¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Alessio Lisci pone en liza la siguiente alineación (4-2-3-1): Sergio Herrera - Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Javi Galán - Jon Moncayola, Lucas Torró - Rubén García, Víctor Muñoz, Aimar Oroz - Ante Budimir.
La entidad de Chamartín es el único equipo de LaLiga que ha firmado pleno de puntos desde que comenzó el año 2026 (18/18). Ha ganado cada uno de sus seis encuentros, siendo también el que más goles ha hecho (17) y el que menos ha encajado (3).
El Real Madrid ha sorteado en poco más de un mes las críticas y las dudas hasta auparse al liderato de LaLiga, aprovechándose del irregular rendimiento que ha ofrecido el Barcelona sin Raphinha ni Pedri González por lesión. Los merengues han recuperado la primera plaza de LaLiga por primera vez desde que lo perdiese a finales de noviembre gracias a una racha de ocho triunfos consecutivos.
Lisci ha conseguido levantar al equipo osasunista justo a tiempo. Entre todas las competiciones, los rojillos cosecharon ocho derrotas en los primeros 14 encuentros oficiales (4V 2E). En los 14 siguientes, solo pincharon en dos ocasiones, ante Barcelona y Girona, consiguiendo en este periodo casi el doble de triunfos (7V 5E).
Las cinco jornadas que acumula Osasuna sin perder, sumando once puntos de 15 posibles, le han permitido tomar cierta distancia con las posiciones de descenso en la tabla clasificatoria, a metiendo seis puntos de ventaja, y mirar de cerca a Celta de Vigo, Real Sociedad y Athletic Club como candidatos a la pelea con el Espanyol por una plaza europea.
El Sadar confronta la mejor racha sin derrota de Osasuna en el presente curso liguero con la ilusión y ambición de un Real Madrid que en cuestión de una semana ha asaltado el liderato de LaLiga y ha dado un paso hacia delante en su objetivo de alcanzar los octavos de final de la Liga de Campeones.
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido entre el Club Atlético Osasuna y el Real Madrid Club de Fútbol, correspondiente a la vigésima quinta jornada de LaLiga 2025/26. ¡Comenzamos con la previa del encuentro (18:30h)!
