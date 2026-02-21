Osasuna - Real Madrid en directo | Domina la posesión el Madrid, pero sin ocasiones

Eduardo Camavinga (izquierda) con el balón ante la presión de Budimir en el partido entre Real Madrid y Osasuna.

Carvajal y Alaba entran en el once titular | Los blancos quieren seguir líderes de la Liga ante un conjunto navarro que llega con una buena dinámica

Osasuna y Real Madrid están empatando este sábado en El Sadar en la jornada 25 de la Liga. Los de Arbeloa, que consiguieron volver a ser líderes de la competición tras vencer a la Real Sociedad el pasado sábado, quieren seguir aguantando esa primera posición con dos puntos sobre el Barcelona. Enfrente tienen a un conjunto navarro que llega en una buena dinámica tras encadenar cinco partidos sin derrota —tres victorias y dos empates—. Los blancos, que vencieron este martes al Benfica en la ida de los playoffs de la Champions (0-1), no cuentan con Bellingham, Militao, Rodrygo y Huijsen para el partido, todos por lesión.