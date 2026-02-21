Así es el golpeo de ‘swing’ de golf con el que Trent domina el pase largo y el balón filtrado

Después del partido del sábado pasado contra la Real Sociedad, a Gonzalo casi se le escapaba la risa cuando recordaba la asistencia que le había puesto Trent en el minuto 5: “Con el caramelo que me ha puesto, era muy difícil fallar”. El inglés convirtió en amenaza un trámite. Estaba de palique con Valverde caminando cerca de la banda derecha, a diez metros de la frontal. Era todo tan inofensivo que Aihen retrocedió hacia su portería. En ese parpadeo, el inglés envió su caramelo al área. Los pases de Trent son algo único: ayudan al Real Madrid, que este sábado visita a Osasuna (18.30, Dazn), a salir desde atrás y a llegar al gol.

“Lo especial salta a la vista”, explicó este viernes Álvaro Arbeloa. “No ya solo la precisión, sino la tensión con la que da los pases”.

La asistencia a Gonzalo reúne los principales elementos que caracterizan el golpeo de Trent, según los análisis de Archit Navandar, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en la biomecánica del fútbol: “Tiene un rango de movimiento de la cadera muy grande. Con la flexión de la cadera acaba muy alto el gesto del pase. Nuestra investigación ha demostrado que cuanto mayor es el rango de este movimiento, mayor es la velocidad de golpeo que se consigue. Es como cuando haces un swing de golf. Cuando lo acabas entero, cuando haces lo que se llama el follow through, el seguimiento, consigues más velocidad”, dice. “Beckham, que también tenía un gran rango de cadera, hacía cosas parecidas, aunque Trent no levanta tanto como él el brazo izquierdo, que es parte del golpeo ”.

Al lateral del Madrid también le ayuda, según explica, que sitúa el pie de apoyo algo por delante del eje del balón, lo que le permite ampliar el rango del movimiento, dónde empieza y lo alto que lo termina: “Puede generar el efecto látigo de la nada”, algo facilitado por la gran longitud de sus piernas. “Pero lo más importante es la calidad del impacto”.

Para eso Trent fue un alumno muy observador. Entró en la academia del Liverpool con 6 años, en 2004, el verano que llegó al club Xabi Alonso, a quien vio entrenar y jugar cinco temporadas. Más de dos décadas después, se lo encontró como entrenador en el Madrid. “En la primera conversación le dije que viéndoles de niño a él y a Gerrard, me di cuenta de que el pase es un arte”, contó en una entrevista en Amazon. “Cuando pasaban, la pelota sonaba diferente. Un buen pase se oye. No es tanto verlo, sino el sonido de la pelota. Cuando la bota golpea el balón suena diferente. Si es limpio, si es un golpeo puro suena muy distinto a si no lo golpeas tan limpio”.

De ahí salió un talento peculiar. Es el octavo jugador de las cinco grandes ligas europeas que más peligro añade con el pase, según Hudlstatsbomb, que le adjudica un 0,29 por partido de OBV (valor con balón), más que ningún jugador del Madrid en las últimas diez temporadas. El dato se puede traducir como que sus pases aumentan un 29% las opciones de su equipo de marcar. De algún modo equivale a casi un gol cada tres encuentros. La mejor cifra de Kroos fue de 0,23 en la 22/23.

Trent alcanza esa producción con un catálogo único por su amplitud. Por un lado, es el undécimo de Europa que ejecuta más pases largos (9,5 por partido), en una lista en la que aparecen sobre todo porteros. Por delante de él solo hay dos jugadores de campo, Vitinha (11,6), del PSG, y Nikola Moro (10,2), del Bolonia. De los 50 primeros, 38 son guardametas, el 76% para una posición que solo es el 9% de cada equipo.

Pero también es el tercero de Europa con más pases filtrados, 0,70 por encuentro, solo por detrás de Dembélé (0,83) y Olise (0,70). Destaca en una lista propia de porteros y en otra repleta de atacantes incisivos.

El efecto de su pericia en el juego del Madrid es muy notable. “No necesita ni mucho tiempo ni espacio para cargar un pase que muchas veces es de 60 o 70 metros que siempre va con ventaja para nuestros delanteros”, dijo este viernes Arbeloa. “Es algo en lo que insistimos mucho. Lo importante que es poner a correr tanto a Vinicius como a Kylian Mbappé. Es un jugador que se ajusta bien a lo que necesitamos. Es capaz de jugar dentro, de jugar fuera, de buscar centros para los delanteros o pases interiores”.

El Madrid no ha exprimido aún del todo el golpeo de Trent. No ha podido jugar más de cinco partidos seguidos por las lesiones desde que llegó al Mundial de Clubes. Se perdió por molestias la semifinal contra el PSG. Luego sufrió una rotura en los isquios de la pierna izquierda en su estreno en la Champions contra el Olympique de Marsella tras cuatro partidos de Liga, ninguno completo. Regresó el 4 de noviembre con 9 minutos en Anfield, apareció en otros cuatro partidos y se rompió el recto anterior de la pierna izquierda el 3 de diciembre en San Mamés. Cuando se recuperó, Xabi ya no estaba allí. Arbeloa le volvió a usar unos minutos el 8 de febrero contra el Valencia. Contra la Real tuvo una hora, suficiente para el caramelo a Gonzalo. Y 90 minutos el martes contra el Benfica, antes de la cita de este sábado en El Sadar.