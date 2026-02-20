Arbeloa, sobre el ataque racista a Vinicius: “La UEFA tiene la oportunidad de demostrar que su lucha no son solo palabras; tiene que haber sanción”

El técnico del Real Madrid cree que es una oportunidad de “marcar un antes y un después” y dice que está “orgulloso” de la reacción de su equipo: “Luchan todos juntos”

El ataque racista que Vinicius denunció el martes durante el partido contra el Benfica en Lisboa sigue removiendo a todo el mundo del fútbol. Salvo al propio Benfica y a José Mourinho, que después de criticar la celebración del brasileño y poner en duda su queja, este viernes volvió a hablar del incidente en la televisión oficial de su club. Pero para referirse al efecto en su propio equipo: “No ha sido fácil gestionar emocionalmente lo ocurrido y lo que sigue ocurriendo”, dijo.

Lo que sigue ocurriendo son las incesantes críticas a Prestianni y a quienes, como el técnico portugués, pusieron más el foco en Vinicius que en el insulto que denunció. Por ahí no pasó Álvaro Arbeloa: “No podemos poner a la víctima como provocador. No lo vamos a permitir”, dijo este viernes por la tarde en una rueda de prensa en Valdebebas antes de viajar a Pamplona para jugar este sábado contra Osasuna (18.30, Dazn). “Vini ha estado triste, como hemos estado todos. Y sobre todo, muy indignado. Es un acto racista que no queremos que vuelva a ocurrir nunca más. No tiene cabida ni en nuestro deporte ni en la sociedad”, dijo. “Tenemos una oportunidad muy buena para marcar un antes y un después en el mundo del futbol”.

Pero cree que para que eso suceda es necesario un paso decidido del organismo que rige el fútbol europeo y organiza la Champions: “Está en manos de la UEFA. Son los primeros que llevan haciendo una grandísima lucha contra el racismo los últimos años. La UEFA tiene la oportunidad de demostrar que esa lucha no son solo palabras”, dijo. “Creo que tiene que haber una sanción y un castigo”. La institución presidida por Aleksander Ceferin abrió al día siguiente una investigación sobre el incidente y solicitó información al Real Madrid, que le remitió todos los materiales de los que disponía.

El incidente también dejó alguna consecuencia positiva en el vestuario del Madrid. “Hay algo que le he dicho a los jugadores. No hay ningún título ni ninguna victoria que yo pueda conseguir con el Real Madrid que me vaya a hacer sentir más orgulloso de lo que me sentí el pasado martes. Cómo reaccionaron todos los compañeros en el momento, y cómo siguieron jugando, y todas y cada una de las declaraciones posteriores de todos ellos. No hay nada que me haga sentir más orgulloso que ver un equipo unido, que ver un equipo que protege a un compañero, que están así de unidos y que luchan todos juntos”.