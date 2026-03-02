Elecciones primarias en Texas: dónde votar y qué viene en la boleta

Los votantes republicanos y demócratas elegirán a los candidatos que representarán a su partido en los comicios de noviembre

Este 3 de marzo, Texas llevará a cabo sus elecciones primarias de 2026, un proceso clave para definir quiénes aparecerán en la boleta de las elecciones generales de noviembre. En estas primarias, los votantes republicanos y demócratas eligen a los candidatos que representarán a su partido en cargos que van desde el Congreso de Estados Unidos hasta juzgados locales.

En un Estado donde el Partido Republicano domina el gobierno estatal y donde muchos distritos legislativos y congresionales están trazados con una fuerte inclinación partidista, las primarias suelen ser la contienda decisiva. Aunque históricamente participa solo una fracción de los más de 18 millones de votantes elegibles, el contexto político actual puede que impulse a más personas a que acudan a las urnas —en particular a aquellos que se inclinan por candidatos demócratas.

¿Cómo funcionan las primarias en Texas?

Texas tiene un sistema de primarias abiertas. No es necesario registrarse previamente con un partido político. Sin embargo, al acudir, el votante debe elegir si participa en la primaria republicana o en la demócrata. Solo puede votar en una de ellas.

Si en alguna contienda ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, los dos aspirantes con mayor respaldo avanzarán a una segunda vuelta, programada para el 26 de mayo. En ese caso, los votantes solo podrán participar en la segunda vuelta del mismo partido en cuya primaria votaron originalmente.

Fechas clave del proceso electoral

2 de febrero: Fecha límite para registrarse para votar o actualizar dirección.

17 al 27 de febrero: Voto anticipado en persona

20 de febrero: Fecha límite para que la solicitud de voto por correo sea recibida por el condado.

3 de marzo: Día de la elección (7.00 am a 7.00 pm).

26 de mayo: Segunda vuelta, si es necesaria.

¿Qué cargos se votan en 2026?

Las primarias incluyen una extensa lista de cargos federales, estatales, judiciales y locales.

Cargos federales

Un escaño en el Senado de Estados Unidos, actualmente ocupado por John Cornyn.

Los 38 escaños de la Cámara de Representantes federal, bajo nuevos mapas congresionales rediseñados en 2025.

Cargos estatales (elecciones en todo el Estado)

Gobernador

Vicegobernador

Fiscal general

Contralor de Cuentas Públicas

Comisionado de la Oficina General de Tierras

Comisionado de Agricultura

Un comisionado del Railroad Commission

Cuatro jueces de la Corte Suprema de Texas

Tres jueces del Tribunal de Apelaciones Penales

Tres jueces del Tribunal 15 de Apelaciones

Cargos estatales por distrito

16 senadores estatales

Los 150 miembros de la Cámara de Representantes de Texas

Ocho miembros de la Junta Estatal de Educación

Diversos jueces de tribunales de apelaciones regionales

Cargos condales y judiciales

Dependiendo del condado, la boleta puede incluir:

Juez del condado

Comisionados del condado

Fiscal de distrito

Secretario del condado

Tesorero del condado

Jueces de cortes penales, familiares o de sucesiones

Jueces de paz y constables

Además, los partidos eligen líderes internos como presidentes de partido en el condado y, en algunos casos, líderes de precinto.

¿Qué aparece en la boleta?

Cada votante recibe una boleta distinta según su dirección y distrito electoral.

Los condados publican boletas de muestra (sample ballots) en sus sitios web. Los votantes pueden ingresar su información de registro para ver exactamente qué cargos y candidatos aparecerán cuando voten. Esto es especialmente importante tras el rediseño de distritos congresionales en 2025, que cambió los límites en varias zonas del Estado.

Registro para votar: requisitos y cambios de dirección

Para participar en las primarias era necesario estar registrado antes del 2 de febrero.

Pueden registrarse ciudadanos estadounidenses que:

Tengan 18 años o los cumplan antes del día de la elección.

No estén cumpliendo sentencia por delito grave (incluye libertad condicional).

No hayan sido declarados mentalmente incapacitados por un tribunal.

Si una persona cambió de dirección dentro del mismo condado, puede actualizar su registro. Si se mudó a otro condado después de la fecha límite, podría tener opciones limitadas durante el periodo de voto anticipado mediante una boleta restringida.

Dónde votar el día de la elección

Las urnas estarán abiertas de 7.00 am a 7.00 pm. Si una persona está en la fila antes de las 7.00 pm, tiene derecho a votar.

Algunos condados permiten votar en cualquier centro del condado; otros exigen acudir a un precinto asignado.

Los votantes pueden consultar la ubicación de su centro de votación a través del portal oficial VoteTexas.gov, donde es posible verificar el registro e ingresar datos como licencia de conducir o fecha de nacimiento para obtener información personalizada. Además, cada condado publica en el sitio web de su departamento electoral las direcciones y horarios de los centros de voto anticipado y del día de la elección, así como las boletas de muestra.

Identificación requerida para votar en persona

Texas exige presentar una identificación con fotografía válida. Entre las aceptadas están:

Licencia de conducir de Texas

Tarjeta de identificación estatal

Pasaporte de Estados Unidos

Identificación militar con fotografía

Certificado de ciudadanía con fotografía

Si un votante no puede obtener una identificación con foto, puede firmar una Declaración de Impedimento Razonable y presentar documentos alternativos, como una factura de servicios públicos o un estado de cuenta bancario.

Si olvidó su identificación, puede emitir una boleta provisional y presentar su identificación ante el registrador electoral dentro del plazo establecido para que el voto sea contado.

Voto por correo

La solicitud para voto por correo debía recibirse antes del 20 de febrero. En Texas, esta opción está limitada a quienes:

Tengan 65 años o más.

Estén enfermos o tengan una discapacidad.

Estén fuera del condado durante el periodo electoral.

Estén en confinamiento elegible.

Preveen dar a luz cerca de la fecha electoral.

¿Qué pasa después?

Si una contienda requiere segunda vuelta, esta se llevará a cabo el 26 de mayo. Los ganadores finales de cada partido avanzarán a las elecciones generales de noviembre.

En muchos distritos del Estado —especialmente donde un partido domina ampliamente— la primaria puede ser la elección que determine quién ocupará el cargo. Por ello, aunque la participación suele ser menor que en noviembre, estas elecciones desempeñan un papel decisivo en el rumbo político de Texas.