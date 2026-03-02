Tres árbitros mexicanos quedan varados en Qatar por el conflicto en Oriente Próximo

Tres árbitros mexicanos están varados en Qatar, en medio del cierre masivo del espacio aéreo en Oriente Próximo tras la escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel del fin de semana. La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ha informado este lunes de que los tres “se encuentran a salvo en un hotel de Doha”. Se trata de Alberto Morín, Marco Bisguerra y César Ramos, quienes viajaron a la región para pitar un partido como invitados en la primera división de Arabia Saudita y no han podido regresar a México.

En un comunicado, la FMF ha asegurado que mantiene comunicación permanente con los árbitros, con el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Ramos, Morín y Bisguerra fueron invitados a llevar el partido entre Al Qadisiya y Al-Ettifaq de la Jornada 10 de la Primera División saudí. A su regreso tomaron un vuelo hacia Dallas que fue desviado a Doha, Qatar, donde están resguardados desde el domingo. Ramos se perfila como uno de los candidatos más firmes para representar a México en el Mundial 2026, que el país organiza con Canadá y Estados Unidos.

La SRE emitió un llamado a los mexicanos que se encuentran en Oriente Próximo a resguardarse en lugares seguros, evitar desplazamientos y atender las indicaciones de las autoridades locales. La dependencia no ha dado detalles de cuántos mexicanos están afectados por el conflicto y las restricciones aéreas, pero asegura que hace un monitoreo constante de la situación de los connacionales.

El tráfico áereo inició la semana prácticamente bloqueado en buena parte de Oriente Próximo. La respuesta iraní obligó al cierre por tercer día consecutivo de aeropuertos estratégicos para la conexión entre Europa y Asia. La consultora especializada Cirium estima que más de 5.300 operaciones fueron suspendidas este lunes, frente a las 3.500 canceladas el domingo y las 1.800 del sábado. Decenas de miles de pasajeros permanecen varados en distintos puntos del mundo. Han sido impactadas las principales aerolíneas internacionales, que acumulan miles de cancelaciones hacia y desde la región después de los ataques estadounidenses e israelíes del sábado, en la mayor crisis para el transporte aéreo global desde la pandemia de covid.

La clausura de espacios aéreos afecta directamente a los aeropuertos de Dubái, Doha —donde se encuentran los árbitros— y Zayed (Abu Dabi), bases principales de Emirates, Qatar Airways y Etihad, respectivamente.