México cancelará los permisos a 350 empresas importadoras de acero por presuntas irregularidades

México eleva el punto de mira sobre las actividades de importación de las acereras mexicanas, en la antesala de la revisión del TMEC con Estados Unidos y Canadá. La Secretaría de Economía ha anunciado este lunes que, tras un minucioso operativo, se identificaron 750 empresas con actividades presuntamente irregulares en todo el país. Se suspendieron las actividades de importación y se iniciaron procedimientos de cancelación del programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) en 350 de ellas. El resto se encuentra bajo análisis y cumplimiento de requerimientos de información para determinar el inicio del procedimiento administrativo. El operativo del Gobierno de Sheinbaum forma parte de los compromisos binacionales con Estados Unidos para garantizar que México no triangule acero asiático que afecte al contenido regional suscrito en el TMEC, un objetivo prioritario en la antesala de la revisión del acuerdo comercial, en julio próximo.

La dependencia detalló que, entre las empresas suspendidas, sobresale el caso de Bremsa Regiomontana. Esta compañía, en conjunto con la firma Elegant Fashion —afincada en Baja California—, presuntamente trianguló operaciones de importación por un monto de 76.761 toneladas de acero el año pasado. En septiembre pasado, la Secretaría de Economía canceló el permiso de importación de Elegant Fashion al detectar un inusitado incremento de importación de acero. El Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) permite a las empresas importar bienes temporalmente con una exención de impuestos para después integrarlos a un proceso industrial y finalmente exportar productos terminados a otros países.

Economía añadió que en esta inspección participó la Agencia de Transformación Digital, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Cámara Nacional de Acero (Canacero). “Con estas acciones, la Secretaría de Economía refrenda su compromiso por la legalidad económica, la seguridad de las cadenas de suministro y el combate permanente contra el contrabando y el uso indebido de programas de fomento económico”, comentó la dependencia por escrito. La Canacero calificó la operación como una medida necesaria para combatir el comercio desleal y apoyar a la industria siderúrgica nacional.

Desde el año pasado, y en medio de la tensión arancelaria que EE UU ha impuesto sobre el mundo, incluido México, el Gobierno de Sheinbaum ha elevado su vigilancia a las empresas fabricantes y comercializadoras de acero. El Ejecutivo ha incrementado sus inspecciones a las acereras mexicanas tras el reclamo del Gobierno de Donald Trump de que México ha servido como puerta trasera para el ingreso de acero asiático a su país, sin pagar aranceles. El reproche, además, llevó a la imposición desde Washington de un arancel del 50% sobre los aceros mexicanos, lo que supuso un golpe para los productores nacionales a pesar de la vigencia del TMEC.

Tanto el Gobierno como el empresariado mexicano han asegurado que estos aranceles sectoriales son injustos debido a que el país compra más acero a EE UU que lo que envía a ese mercado. La Canacero ha esgrimido, previamente, que la industria siderúrgica atraviesa una crisis sin precedentes, operando a menos del 60% de la capacidad instalada, lo que representa un riesgo importante para sostener nuevas inversiones y conservar empleos.

El aumento de operaciones contra la triangulación de acero ocurre en la antesala del proceso de revisión del TMEC, en julio próximo. Como parte de estos esfuerzos, el Gobierno de Sheinbaum también ha incautado una gran cantidad de mercancía pirata proveniente, principalmente, de China, además de elevar los aranceles a más de un millar de importaciones de países con los que México no tiene tratado comercial, entre los que se encuentran el gigante asiático y países como Corea del Sur, India, Vietnam o Tailandia. Estas acciones pretenden allanar el camino de la revisión del TMEC, el acuerdo comercial que ampara más de 870.000 millones de dólares al año de intercambio comercial entre México y EE UU.