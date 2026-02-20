La eliminación de los aranceles recíprocos de Trump, una victoria a medias para México

La imposición de un arancel global del 10% anunciado por Trump como reacción y la eliminación de su ventaja relativa frente a otros países sitúa a la economía mexicana contra las cuerdas

El fallo del Supremo de la Corte contra los llamados aranceles “recíprocos” del presidente Donald Trump supone una victoria a medias para México, el principal socio comercial de Estados Unidos. La reacción del republicano al varapalo judicial no se ha hecho esperar y ya anunció que aplicará un arancel global del 10%, bajo la sección 122. En el caso del país latinoamericano, aún está la duda de si habrá algún descuento bajo el amparo del TMEC, pero a todas luces es una mala señal para la economía mexicana y añade más incertidumbre para un país que dirige anualmente más del 80% de sus exportaciones al mercado estadounidense, equivalente a unos 534.800 millones de dólares.

Actualmente, México paga una tarifa del 25%, bajo la ley de poderes de emergencia de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, este arancel solo aplica a las mercancías fuera del TMEC. De acuerdo con cifras oficiales, más del 80% de las exportaciones mexicanas cumplían con el acuerdo comercial, por lo que entraban al mercado estadounidense libre de arancel. Los expertos advierten de que la eliminación de estas tarifas a más de un centenar de países supondrá para México la pérdida de una ventaja relativa respecto a las demás naciones. Además de que siguen vigentes los aranceles sectoriales que afectan a las exportaciones mexicanas de cobre, automóviles, autopartes, aceros, aluminios, maderas, semiconductores, entre otros.

La decisión del Supremo de EE UU supone un revés para la política arancelaria de Trump. Sin embargo, el republicano no se ha quedado cruzado de brazos y reaccionó con la imposición de un arancel global bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Este mecanismo le otorga al presidente la autoridad para imponer restricciones temporales a la importación —como aranceles o cuotas— sobre bienes de otros países bajo condiciones específicas. A diferencia de otras disposiciones que requieren largas investigaciones o coordinación internacional, la sección 122 está diseñada para ser una herramienta más inmediata para abordar desequilibrios comerciales urgentes o medidas de represalia. A esta nueva tarifa habrá que añadir los aranceles que actualmente paga México bajo la sección 232, por motivos de seguridad nacional sobre aceros, cobre, aluminio, semiconductores, maderas y automóviles sin contenido estadounidense.

Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base, explica que el impacto económico sobre México de quitar los aranceles del 25% apoyados en IEEPA será bajo, pues más del 80% de los bienes ya estaban exentos de ese arancel por cumplir con el TMEC. La especialista indica que, gracias al TMEC, el arancel efectivo que México paga a EE UU rondaba un 4,3%, mientras que naciones como China tienen una tasa de más del 29%. Tras el fallo del Supremo, las naciones con aranceles recíprocos reducirán sus aranceles y México perderá así la ventaja relativa en materia comercial frente a otros países. “México puede terminar siendo afectado. Los aranceles bajo la IEEPA no se estaban cobrando al pie de la letra y Trump podría optar por imponer más aranceles sectoriales”, zanja.

Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, refiere que Trump puede utilizar otras disposiciones jurídicas para imponer tarifas, como la Ley de Comercio del 1974, la Ley de Expansión Comercial de 1962, la Ley Arancelaria de 1930 y también la Ley de Comercio de 1974, entre otras. “Estados Unidos, en manos de Donald Trump, no está siendo maniatado por la Suprema Corte de Justicia, sino que también tiene otros mecanismos para seguir imponiendo aranceles. Lo que sí es que el fallo de la Suprema Corte, sin duda, a la víspera de las elecciones intermedias, en noviembre próximo, supone un golpe tremendo para Trump”, concluye.

Fuentes del sector industrial coinciden en que este fallo inédito de la Suprema Corte podrá traer más presión para la relación comercial entre México y EE UU. “Me parece que a México no le ayuda, reduce el incentivo de las cadenas de venir a nuestro país al quitarles el arancel a otros países. Por otro lado, me imagino que el equipo de Trump está alineando otros mecanismos para restablecer aranceles donde nos podrían acabar incluyendo. Desgraciadamente, los aranceles de la sección 232 no los tocan”, refiere un empresario del sector siderúrgico.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha impuesto aranceles indiscriminados a más de un centenar de países. Las tarifas van desde el 15%, que ha fijado para la mayoría de los bloques, hasta el 50% para India o Brasil. Pese a ser socios en el TMEC, el republicano ha impuesto tasas especiales contra México en productos específicos como el acero y el aluminio, los automóviles, el cobre y los semiconductores. Pese a este muro arancelario, al cierre de 2025, el país latinoamericano logró posicionarse como el principal socio comercial de EE UU con exportaciones por más de 534.800 millones de dólares, superando a Canadá y a China.