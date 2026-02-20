Canadá aplaude el fallo del Supremo aunque este excluye los aranceles sobre el aluminio y el acero

El Gobierno canadiense ha acogido con satisfacción no exenta de prudencia la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que este viernes ha anulado la justificación legal de la mayor parte de los aranceles impuestos por la segunda Administración de Donald Trump a Canadá, el socio del G-7 más afectado por la guerra comercial, y otros países.

El fallo excluye el gravamen del 25% que el presidente de EE UU impuso al acero, el aluminio y los automóviles canadienses. Atañe únicamente a los aranceles declarados en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, en sus siglas inglesas), como los llamados “aranceles al fentanilo” decretados contra Canadá, México y China —a los que Washington acusa de no colaborar en atajar el tráfico del opioide responsable de miles de muertes por sobredosis en EE UU—, y los aranceles del Día de la Liberación, como Trump bautizó el día que los firmó, el 2 de abril, también llamados “recíprocos”, e impuestos al resto del mundo. Canadá se libró de estos últimos.

Dominic LeBlanc, ministro federal responsable del comercio norteamericano, ha dicho que la decisión del tribunal refuerza los argumentos de Canadá contra los aranceles. “La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos refuerza la posición de Canadá de que los aranceles de la IEEPA impuestos por Estados Unidos son injustificados”, ha declarado el ministro canadiense en un comunicado.

LeBlanc aseguró que Canadá se compromete a apoyar a los sectores que no se han visto beneficiados por la sentencia judicial. “Aunque Canadá tiene el mejor acuerdo comercial con Estados Unidos de todos sus socios comerciales, reconocemos que queda por delante una labor crucial para apoyar a las empresas y los trabajadores canadienses que siguen afectados por los aranceles de la Sección 232 sobre los sectores del acero, el aluminio y la automoción”, añadió el ministro en un mensaje en redes sociales. Esas importaciones, que según Washington afectan la seguridad nacional, salen de provincias como la de Ontario, cordón umbilical del comercio bilateral y especialmente damnificada por el gravamen del 25% a la importación de vehículos por la frontera de Canadá (idéntico arancel se aplica a México).

Canadá, Estados Unidos y México están llevando a cabo una revisión del gran acuerdo trilateral de libre comercio conocido como T-MEC, el pacto vigente desde el 1 de julio de 2020 que sustituyó al TLCAN (o NAFTA) y que reforzó los requisitos nacionales, particularmente en el sector automotriz, para fomentar y proteger la producción local. Según los términos del pacto vigente, cada parte debe indicar antes del 1 de julio si tiene intención de renovar el acuerdo por otros 16 años. Si los tres socios no llegan a un acuerdo sobre la renovación, empezará una cuenta atrás, con una fecha de expiración fijada para dentro de 10 años. El T-MEC aún puede renovarse en cualquier momento después del 1 de julio.

A pesar de la sentencia judicial del viernes, los expertos en comercio creen que Trump intentará mantener los aranceles afectados utilizando otras herramientas legales, de ahí que la diversificación en alianzas comerciales, y también políticas, que emprendió el primer ministro canadiense, Mark Carney, para superar la dependencia del país de su vecino del sur, no tenga visos de terminar, y sí de incrementarse, desde el anuncio que en marzo pasado dio por muerta, por parte de Ottawa, la estrecha relación histórica entre ambos países. LeBlanc recordó que Canadá está dedicando importantes esfuerzos a ampliar sus relaciones comerciales en todo el mundo. “A través de un periodo de transformación en la relación de Canadá con Estados Unidos y a medida que nos acercamos a la primera revisión conjunta del Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México, estamos trabajando para crear crecimiento y oportunidades a ambos lados de la frontera, al tiempo que fortalecemos nuestra colaboración con socios comerciales y aliados confiables en todo el mundo”, dijo.

La diversificación es ya un hecho, no sólo por movimientos como el acercamiento a México para reforzar su relación en comercio, materiales críticos y seguridad. A juzgar por datos publicados este jueves y recogidos por la agencia Efe, el año pasado, las exportaciones canadienses a EE UU cayeron un 5,8% mientras que las importaciones procedentes de EE UU descendieron un 2,9%. Como resultado, el superávit comercial con el país vecino se redujo hasta 81.600 millones de dólares, frente a los 101.300 millones de 2024. Hasta 2025, primer año del segundo mandato de Trump, cerca del 76% de las exportaciones de Canadá tenían como destino Estados Unidos.