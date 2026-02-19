El voto anticipado arranca en Texas para las primarias del Estado: cómo y dónde votar

Desde el 17 y hasta el 27 de febrero, los texanos pueden emitir su boleta para definir las candidaturas al Senado, el Congreso y cargos estatales clave en unos comicios que definirán las elecciones de noviembre

El voto anticipado para las primarias de Texas de 2026 ya está en marcha, lo que le da inicio a unas elecciones que serán vistas de cerca por todo el país. Desde el 17 de febrero y hasta el 27 del mismo mes, los votantes registrados pueden emitir su boleta antes del día de la elección, el cual se llevará a cabo el 3 de marzo. Como ocurre en cada ciclo, estas primarias definirán a los candidatos que aparecerán en la boleta de noviembre en las carreras federales, estatales y locales.

Históricamente, la participación en las primarias de Texas es menor que en las elecciones generales de noviembre. En ciclos recientes, solo una fracción de los más de 18 millones de votantes elegibles ha participado en esta fase. Esto significa que quienes votan en las primarias ejercen una influencia desproporcionada en el rumbo político del Estado. Sin embargo, en el panorama político actual, podría verse un incremento en la cantidad de votantes durante esta fase inicial.

Voto anticipado

En Texas, cualquier persona que esté registrada para votar puede acudir durante el periodo de votación anticipada y emitir su voto, sin tener que explicar por qué no votará el día de la elección (3 de marzo), como se exige en otras jurisdicciones.

Las primarias en Texas son abiertas. Los votantes no se registran por partido, pero al llegar al centro de votación deben elegir si participan en la primaria republicana o demócrata. Solo pueden votar en una de ellas y, en caso de segunda vuelta, deberán mantenerse en el mismo partido.

Para ganar la nominación, un candidato debe obtener más del 50% de los votos. Si nadie alcanza esa mayoría, los dos aspirantes más votados avanzan a una segunda vuelta el 26 de mayo.

Fechas clave

17 de febrero: Inicio del voto anticipado

20 de febrero: Fecha límite para solicitar boleta por correo (recibida, no solo enviada)

27 de febrero: Fin del voto anticipado en persona

3 de marzo: Día de las primarias

26 de mayo: Segunda vuelta, si es necesaria

¿Qué hay en la boleta?

En el ámbito federal, destaca la elección para el Senado de Estados Unidos, actualmente ocupado por el republicano John Cornyn. En la primaria republicana también compiten el fiscal general de Texas Ken Paxton y el congresista Wesley Hunt. Del lado demócrata, la disputa enfrenta a la congresista Jasmine Crockett con el legislador estatal James Talarico.

Además del Senado, los votantes decidirán candidaturas para los 38 distritos de la Cámara de Representantes federal bajo el nuevo mapa congresional, así como más de una docena de cargos estatales, incluyendo gobernador, vicegobernador, fiscal general, contralor, comisionado de Agricultura y comisionado de Tierras. También están en juego 150 escaños de la Cámara estatal, 16 del Senado estatal y múltiples posiciones judiciales, incluyendo cuatro lugares en la Corte Suprema de Texas.

En muchas zonas del Estado —particularmente en distritos fuertemente inclinados hacia un partido— la primaria es la contienda que realmente define al futuro funcionario.

Dónde y cómo votar

Durante el periodo de voto anticipado, en la mayoría de los condados los electores pueden acudir a cualquier centro de votación dentro de su condado de registro. Las ubicaciones y horarios específicos varían, por lo que se recomienda consultar el sitio web electoral del condado o el portal estatal antes de acudir.

El día de la elección, las urnas estarán abiertas de 7.00 am a 7.00 pm. Cualquier persona que esté en fila antes de la hora de cierre podrá emitir su voto.

¿Qué identificación se requiere?

Para votar en persona, los electores deben presentar una identificación con fotografía aceptable. Entre las opciones válidas se encuentran:

Licencia de conducir de Texas

Tarjeta de identificación personal de Texas

Pasaporte de Estados Unidos

Identificación militar con fotografía

Certificado de ciudadanía con fotografía

Si el votante no puede presentar una identificación con foto y no puede obtenerla razonablemente, puede completar una Declaración de Impedimento Razonable y presentar documentos alternativos, como una factura de servicios públicos o un estado de cuenta bancario.

En cuanto a identificaciones vencidas, los votantes entre 18 y 69 años pueden usar una que haya expirado hace no más de cuatro años. Para quienes tienen 70 años o más, la identificación puede estar vencida sin límite de tiempo.

Voto por correo

El voto por correo está disponible únicamente para quienes cumplen ciertos requisitos: tener 65 años o más, estar enfermo o discapacitado, estar fuera del condado durante el periodo electoral, estar en confinamiento elegible o prever dar a luz cerca de la fecha electoral.

La solicitud de boleta por correo debía recibirse antes del 20 de febrero. Las boletas deben llegar a la oficina electoral antes de las 7.00 pm del 3 de marzo, aunque pueden contarse si están selladas ese día y llegan el siguiente día hábil. Los votantes militares o en el extranjero cuentan con plazos extendidos.