Indra sigue apostando por su integración con Escribano

En el marco del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, la cúpula de Indra ha reafirmado este lunes su hoja de ruta estratégica, con la apuesta decidida por la integración con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), pese a las noticias que apuntan a una complicación de las negociaciones. El consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, se mostró plenamente “optimista” respecto a que esta operación llegue a buen puerto, asegurando que la unión aportará un valor diferencial al grupo.

En este sentido, De los Mozos confirmó que se está cumpliendo con el encargo del consejo de administración de dialogar con todos los actores interesados para resolver el análisis de conflicto de interés. La confianza en este movimiento es tal que la tecnológica no contempla actualmente alternativas en caso de que el acuerdo no cuajara, centrando todos sus esfuerzos en culminar esta alianza industrial.

Este optimismo coincide con un notable rally bursátil que la dirección de Indra desvincula de la inestabilidad geopolítica actual. Tanto el presidente de la compañía, Ángel Escribano, como De los Mozos, coincidieron en que el alza de la acción responde a la excelente gestión interna y a los sólidos resultados financieros, y no directamente a los conflictos bélicos. Escribano subrayó que la multinacional ha sabido “poner la vela” en sintonía con los vientos de demanda tecnológica actual, defendiendo que un conflicto nunca beneficia a nadie.

Bajo esta premisa de transformación, la compañía también restó importancia al recurso judicial de Santa Bárbara contra los préstamos gubernamentales para programas de defensa, alegando que no existe preocupación al no ser Indra la entidad denunciada. Asimismo, confirmaron que el proyecto del avión de combate europeo FCAS sigue adelante y que se tomarán decisiones clave en las próximas semanas.

Ataques a Irán

Por otra parte, Indra mantiene una vigilancia constante sobre la seguridad de su personal en Oriente Próximo tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Escribano informó que la compañía está en contacto diario con sus empleados en Emiratos Árabes Unidos, Omán, Baréin y Arabia Saudí, quienes, pese a la lógica preocupación, se encuentran “tranquilos” y siguiendo las directrices de las autoridades locales.

No obstante, la dirección no oculta que la situación es “inquietante”. El consejero delegado reveló un dato que ilustra la tensión en la zona: un misil impactó a tan solo dos kilómetros de distancia de donde se encontraba un trabajador de la firma. Aunque por el momento no se ha activado una situación de alarma que obligue a la evacuación, los equipos de seguridad de Indra han emitido directrices claras para proteger tanto al personal local como a los expatriados españoles, cuya actividad continúa bajo una estrecha monitorización del escenario bélico.