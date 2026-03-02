El Gobierno condena la matanza del 3 de marzo de Vitoria por parte de la policía del “gobierno continuista con la dictadura de Arias-Fraga”

“Esta placa siempre va a recordar aquella masacre de aquel día 3 de marzo de 1976, cuando hubo una actuación tremendamente desproporcionada por parte de la Policía Armada de un gobierno continuista con la dictadura, que era el gobierno de Arias-Fraga”. Con estas palabras se ha expresado el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, durante el descubrimiento de la placa que señala como “lugar de memoria” la iglesia de San Francisco de Vitoria, en la que cinco obreros fueron asesinados en el desalojo a tiros por parte de la policía de una asamblea de trabajadores. Más de cien personas resultaron heridas, al menos 42 de ellas por armas de fuego. Este martes se cumplen 50 años de la que es considerada la mayor matanza policial de la Transición, bajo el Gobierno presidido por Arias Navarro y en el que Manuel Fraga era ministro de Gobernación, como ha recordado Fernando Martínez en varias ocasiones durante el acto, con la referencia al “gobierno Arias-Fraga”.

Martínez ha mostrado su “reconocimiento a todas las víctimas” y la “más enorme condena a aquella actuación desproporcionada de la Policía Armada contra los trabajadores que estaban en esta iglesia”. Este martes está previsto que el Consejo de Ministros apruebe una declaración sobre los sucesos del 3 de marzo. La asociación de víctimas Martxoak 3 ha reclamado al Gobierno el “reconocimiento oficial de la responsabilidad principal y directa del Estado”. “Somos un gobierno democrático”, ha defendido a preguntas de los periodistas el secretario de Estado de Memoria Democrática, “y en aquel momento muchos estábamos luchando de la misma manera que los trabajadores y las trabajadoras”. Martínez ha señalado la responsabilidad del gobierno “no democrático” de “Arias-Fraga”.

El secretario de Estado de Memoria Democrática ha mostrado su emoción por la visita a Vitoria al recordar que él mismo participó en la organización de asambleas en Almería, su ciudad natal, para mostrar la solidaridad con los trabajadores de Vitoria. “Si hay un lugar de memoria en España, es aquí en Vitoria, en torno a esta iglesia y en torno al recuerdo de estos sucesos”.

Martínez ha reivindicado que las luchas obreras y otros movimientos sociales en el arranque de 1976 “constituyeron un mito fundacional de la democracia” y fueron decisivos en la caída del Gobierno de Arias Navarro meses después. Asimismo, ha enmarcado los dos meses de huelga en la ciudad y el desenlace trágico del 3 de marzo en las cerca de 18.000 huelgas que se vivieron en España durante los primeros tres meses de aquel año. “El conjunto de huelgas que hubo en España y especialmente la de Vitoria hizo posible que aquel gobierno no continuara y que se empezaran a sentar las bases para avanzar hacia la democracia”, ha proclamado. “El sacrificio del pueblo de Vitoria no fue en balde, significó un impulso para la conquista de la democracia”.

“Un lugar de memoria tiene que reivindicar un legado, y el legado fue de lucha por las mejoras de las condiciones de vida”, ha sostenido Martínez que cree que la declaración de la iglesia como lugar de memoria tiene que servir para que los jóvenes sepan cómo se vivía durante la dictadura. “Y que también se recuerde de una o de otra manera que fueron muchos los hombres y las mujeres que tuvieron un compromiso importantísimo en la lucha por unas mejores condiciones de vida y por las libertades”.

En ese sentido, durante el acto en el exterior del templo, la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, ha subrayado las reivindicaciones laborales de los obreros que se reunieron en la asamblea de la iglesia de San Francisco y que reclamaban un incremento salarial, la disminución de las horas de trabajo y mejoras en la seguridad e higiene en el trabajo. “Hoy es necesario recordar que en aquellos años se trabajaba seis días a la semana y que, de media, morían más de dos personas a la semana en sus puestos de trabajo”.

El diputado general de Álava, Ramiro González, por su parte, ha citado la intervención de Jesús Fernández Naves, uno de los líderes obreros que tomó la palabra durante el funeral por los asesinados: “Estos muertos son nuestros, son de todo el pueblo de Vitoria”. Para Gonzalez, “la memoria no es abrir heridas, es reconocerlas para que puedan cerrarse con verdad y con justicia”. El máximo mandatario alavés ha pedido una memoria compartida que no pertenezca “a ninguna sigla, a ninguna institución concreta, a ninguna generación exclusiva”.

La colocación de la placa que hoy se ha descubierto tendrá que esperar a que finalicen las obras de rehabilitación de la iglesia, que lleva años sufriendo un deterioro paulatino por la falta de mantenimiento. El templo acogerá un “memorial que servirá para explicar lo que pasó con el máximo respeto a las víctimas, a sus familias y a la historia”, ha comentado la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria. “Un proyecto necesario para reconocer lo sucedido el 3 de marzo y garantizar una memoria pública digna”.