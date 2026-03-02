Ocho años de prisión para el patrón de una patera en la que murieron cinco personas tras permanecer 16 días a la deriva

El patrón de una patera en la que murieron cinco personas tras averiarse y quedar a la deriva 16 días en alta mar mientras cubría el recorrido entre Argelia y España ha sido condenado a ocho años de cárcel por facilitar la inmigración clandestina de 19 somalíes en una embarcación de mucha menor capacidad, a los que se cobraba 4.200 euros por persona y trayecto, según una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante. Patronear embarcaciones destinadas a la inmigración irregular está tipificado como un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La resolución judicial señala que la patera partió desde Argel el 24 de abril del año pasado. La embarcación, de seis metros de eslora y construida con fibra de vidrio, transportaba a 19 migrantes, el piloto ahora condenado, de nacionalidad nigeriana, y su segundo de a bordo. La sentencia considera que sus proporciones eran insuficientes para el embarque de un pasaje tan numeroso y que, además, carecía de medidas de seguridad y de instrumentos para la orientación marítima. Tampoco, continúa el dictamen judicial, disponía de instrumental básico para casos de extrema necesidad, como señales de socorro o medios para el achique de agua.

A 122 kilómetros de las costas españolas, la embarcación sufrió una avería en el motor. La patera quedó a la deriva durante 16 días, en los que los embarcados tuvieron que sufrir los efectos de las “malas condiciones del mar” y la ausencia de agua y víveres para una navegación tan prolongada. De esta forma, prosigue el relato judicial, los tripulantes de la nave se vieron obligados a beber agua marina y, en ocasiones, su propia orina, para intentar sobrevivir hasta que alguna otra embarcación se percibiera de su presencia y pudiera rescatarlos.

Cuatro de los ciudadanos somalíes que zarparon desde el país norteafricano fallecieron durante el trayecto y sus cuerpos fueron arrojados al mar, según consta en el auto judicial. También murió el copatrón de la nave, cuyo cadáver fue conservado a bordo de la embarcación. La precariedad de la situación fue minando la salud de los náufragos hasta el 8 de mayo, cuando fueron avistados por un avión en torno a las 11.30 horas. El piloto de la aeronave emitió inmediatamente una alerta a los servicios de emergencia de Salvamento Marítimo, que envió uno de sus barcos, el Salvamar Fénix, al rescate.

La tripulación que permanecía en esos momentos a bordo de la nave, el piloto condenado por la Audiencia y quince varones migrantes, dos de ellos menores de edad, junto al cadáver del copiloto fallecido, fueron trasladados a Xàbia (Alicante), municipio situado a 62 millas del punto en el que se avistó la patera a la deriva. Todos, en precarias condiciones de salud, recibieron atención sanitaria y cuatro de ellos tuvieron que ser trasladados hasta Alicante, donde fueron ingresados en el Hospital Doctor Balmis. Tal como señaló Cruz Roja en su momento, los náufragos presentaban síntomas agudos de deshidratación, heridas y cuadros infecciosos. Las mismas fuentes apuntaron que la extrema debilidad que sufrían los rescatados propiciaba que apenas pudieran ponerse en pie.

Contra la sentencia base todavía apelación, en un plazo máximo de diez días desde su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.



