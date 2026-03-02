La travesía de Iván Sánchez para escapar de una Irán bombardeada: “Lo más duro fue no poder tranquilizar a mi familia”

El futbolista español, ya en Madrid, narra su salida hasta Turquía por carretera tras el cierre del espacio aéreo por la ofensiva de EEUU y la angustia de las horas sin internet

Era viernes 27 de febrero y el plan era otro. Iván Sánchez (Campillo de Las Arenas, Jaén; 33 años) había jugado esa tarde en Teherán con su equipo, el Sepahan FC, contra el Peikán y, tras el partido, el entrenador les dio dos días y medio libres. La idea era sencilla: pasar ese pequeño descanso en Dubái y volver después a la rutina. Nada hacía pensar que, en cuestión de horas, el viaje sería otro y el destino, muy distinto.

Desde hacía días se hablaba de la tensión entre Irán y Estados Unidos, con Israel como telón de fondo. Pero esa tensión formaba parte del paisaje. “Llevábamos escuchando lo mismo desde que llegamos. Siempre había rumores, siempre había problemas, pero nos decían que no iba a pasar nada”, explica el futbolista una vez ya en Madrid en conversación con EL PAÍS. En el vestuario, los compañeros iraníes repetían un mensaje tranquilizador: nunca habían atacado, no lo harían ahora.

El sábado por la mañana llegaron al aeropuerto para tomar el vuelo de las 9.50 hacia Dubái. Todo transcurría con normalidad hasta que, ya dentro del avión, llegó el anuncio: el espacio aéreo acababa de cerrarse. Vuelo cancelado. “Ahí ya pensamos: cuando cierran el espacio aéreo, algo ha tenido que pasar”, recuerda Sánchez, que coincidió en el mismo vuelo con Munir, exjugador del Barcelona. Bajaron del avión y comenzaron a mirar noticias. Confirmaron lo que temían: ataques en el centro de Teherán.

La reacción fue inmediata. El club les llamó y les ofreció dos opciones: quedarse en un hotel a la espera de acontecimientos o facilitarles un taxi para salir del país por carretera. Sánchez habló con su compañero, el portugués Ricardo Alves. Decidieron no esperar. “Pensamos que, si podíamos salir, mejor hacerlo cuanto antes. No sabíamos qué podía pasar después”. El taxi llegó al aeropuerto y desde allí pusieron rumbo a la frontera con Turquía.

El trayecto fue largo, agotador, casi sin descanso. “Hemos podido dormir poco. Ha sido más el cansancio que la sensación de peligro”, explica. En realidad, no llegaron a vivir escenas de caos directo. No regresaron al centro de Teherán ni atravesaron zonas afectadas. Solo, a lo lejos, durante el viaje nocturno, distinguieron misiles que se quedaban suspendidos en el cielo. “Pero muy lejos. Nosotros no vimos nada en la ciudad ni en la carretera”.

La preocupación mayor no era tanto por ellos como por quienes quedaban atrás y por su familia en España. Su mujer y su hijo habían estado solo un mes en Irán. Cuando comenzaron los ataques, además, cortaron internet. “Les dije que estuvieran tranquilos, que ya habíamos cogido el taxi y que íbamos hacia la frontera. Pero para la familia siempre es complicado”. La incomunicación añadía una capa de angustia innecesaria: la imposibilidad de confirmar, en tiempo real, que todo seguía bien.

En la frontera, la tensión bajó. Con visado europeo, el paso fue sencillo. Al cruzar a Turquía, recuperaron la conexión y pudieron llamar a casa. “Ahí ya sabíamos que no había ningún problema”. La normalidad, si cabe llamarla así, empezó en ese momento: un mensaje enviado, una llamada que se completa, una madre que deja de imaginar lo peor.

Desde entonces, el contacto con compañeros y amigos iraníes es inexistente. “Ahora mismo no tienen internet. No sabemos nada de nadie”. Sánchez no habla desde la experiencia del miedo vivido en primera persona, sino desde la inquietud por quienes siguen allí. “Ojalá no le pase nada a nadie. Ojalá se pueda llegar pronto a un acuerdo. Todo esto es desagradable para todo el mundo”, lamenta. En lo deportivo, el futuro es una incógnita. La liga, los contratos, la continuidad de la temporada. “Veo complicado que se reanude tal y como está la situación”. Ahora todo depende de abogados y agentes, de decisiones que se tomarán en despachos lejanos al césped. Pero esa es una preocupación secundaria. “Ahora es momento de disfrutar con la familia”, sostiene.

De Irán se lleva una experiencia que no quiere reducir a los últimos días. “Nunca hemos tenido ningún problema allí. Siempre he disfrutado mucho en el campo, aunque fuera un país nuevo y una cultura diferente”. Esa es la imagen que intenta conservar: la del vestuario, la de la gente que insistía en que nada iba a ocurrir, la de una normalidad que parecía sólida hasta que dejó de serlo.

El fútbol lo llevó a Teherán; la geopolítica lo empujó de vuelta. Entre un partido de viernes y un taxi improvisado hacia la frontera, Iván Sánchez ha aprendido que la estabilidad es frágil, que el cierre de un espacio aéreo puede cambiarlo todo y que, al final, lo esencial se resume en una llamada que entra y alguien al otro lado que dice: “Ya estamos bien”.