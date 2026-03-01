El Hilali acusa a Rafa Mir de haberle dicho que llegó “en patera” y se activa el protocolo antirracista

El colegiado paró el partido entre el Elche y el Espanyol y reflejó en el acta el presunto insulto del delantero al defensa de origen marroquí

El defensa del Espanyol Omar El Hilali acusó al delantero del Elche Rafa Mir de haberle dicho que llegó “en patera”, una frase que no fue escuchada por ninguno de los miembros del equipo arbitral pero que llevó al colegiado Iosu Galech Azpeitia a activar el protocolo por incidente racista y a detener unos minutos el encuentro.

ELC Elche 2 Matías Dituro, David Affengruber, Pedro Bigas (Victor Chust, min. 45), Léo Pétrot, Marc Aguado, Aleix Febas, Lucas Cepeda (Grady Diangana, min. 72), Germán Valera (Adrià Pedrosa, min. 75), Tete Morente (Josan, min. 65), André Silva (Álvaro Rodríguez, min. 72) y Rafa Mir ESP Espanyol 2 Marko Dmitrovic, Carlos Romero, Leandro Cabrera, Clemens Riedel, Omar El Hilali, Urko González de Zárate, Tyrhys Dolan (Miguel Rubio, min. 96), Pol Lozano (Charles Pickel, min. 57), Pere Milla (Jofre Carreras, min. 57), Edu Expósito (Ramon Terrats, min. 75) y Kike García (Roberto Fernández, min. 75) Goles 0-1 min. 6: Kike García. 1-1 min. 42: Marc Aguado. 1-2 min. 56: Carlos Romero. 2-2 min. 89: Rafa Mir Arbitro Iosu Galech Apezteguía

Tarjetas amarillas Tyrhys Dolan (min. 28), Urko Gonzalez (min. 49), Edu Expósito (min. 73), Roberto Fernández (min. 76), Charles Pickel (min. 94), Rafa Mir (min. 97) Tarjetas rojas Charles Pickel (min. 94)

Así lo recoge el acta del partido, en la que el árbitro explica que en el minuto 78 El Hilali le comunicó que Mir se había dirigido a él en los siguientes términos: “viniste en patera”. Galech Azpeitia dijo que la frase no fue escuchada “por ninguno de los componentes del equipo arbitral”. “En consecuencia, procedí a activar el protocolo contra el racismo, motivo por el cual el partido estuvo detenido durante tres minutos”, añadió. Nacido en L’Hospitalet del Llobregat, en la provincia de Barcelona, El Hilali, que tiene 22 años y se ha formado en la cantera del Espanyol, tiene la doble nacionalidad española y marroquí, país de origen de su familia.

Tras el encuentro, el técnico del Espanyol, Manolo González dijo no haber hablado aún con su jugador cuando compareció ante los medios. “Igual que el racismo se tiene que ir de la vida y del fútbol también tiene que pasar con los insultos. Hay muchas cosas que se deben eliminar porque provocan situaciones de desagradables”. Por su parte, el entrenador del Elche, Eder Sarabia, dijo que al analizar este tipo de situaciones “hay que ser claros”. “No se puede decir creo, parece… Si vamos, vamos con todo. Si no, hablamos de suposiciones. No me quiero pronunciar porque no tengo información clara”, comentó el vasco, que dijo que no le gustan “las faltas de respeto”. “No se puede ganar de cualquier forma”, apostilló.

Este incidente tiene un claro precedente: los insultos racistas de Prestianni a Vinicius en el partido entre Real Madrid y Benfica en la Champions League. El brasileño le dijo al árbitro que el argentino le había llamado “mono” y se activó también el protocolo antirracista parando varios minutos el encuentro.