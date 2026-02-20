Guruzeta decide desde los once metros y deja sin premio al Elche

El Athletic Club se impuso al Elche en San Mamés en un encuentro intenso y lleno de alternativas que se decidió desde el punto de penalti en los instantes finales. El conjunto rojiblanco, que dispuso de numerosas ocasiones a lo largo de la noche, tuvo que esperar hasta el último suspiro para asegurar tres puntos de enorme valor y que le meten de lleno en la lucha por Europa ante un rival valiente que nunca renunció a su idea y que llegó a empatar el duelo también desde los once metros. Entre errores en la salida, intervenciones decisivas bajo palos y máxima tensión en las áreas, el partido se resolvió a favor de los locales desde el punto fatídico.

ATH Athletic 2 Unai Simón, Yuri Berchiche, Íñigo Lekue (Jesús Areso, min. 79), Dani Vivian, Aymeric Laporte, Oihan Sancet (Robert Navarro, min. 74), Unai Gómez (Eder García, min. 69), Íñigo Ruíz de Galarreta, Iñaki Williams (Urko Izeta, min. 79), Alejandro Rego (Mikel Vesga, min. 69) y Gorka Guruzeta ELC Elche 1 Matías Dituro, Pedro Bigas (Adam El Mokhtari, min. 92), Victor Chust, Léo Pétrot (David Affengruber, min. 74), Aleix Febas, Lucas Cepeda, Marc Aguado, Germán Valera (Adrià Pedrosa, min. 80), Tete Morente (Buba Sangaré, min. 74), Álvaro Rodríguez (Rafa Mir, min. 74) y André Silva Goles 1-0 min. 63: Guruzeta. 1-1 min. 68: André Silva. 2-1 min. 88: Guruzeta Arbitro Alejandro José Hernández Hernández

Tarjetas amarillas Aleix Febas (min. 10), Lucas Cepeda (min. 45), Unai Gómez (min. 54), Lekue (min. 66), Bigas (min. 87), Eder García (min. 90)

A Gorka Guruzeta no le tembló el pulso y eso que solo había lanzado un penalti con el Athletic. No se puso nervioso pese a que la situación podía invitar a ello. Los futbolistas de elite sueñan con acciones como la que le ha tocado vivir al delantero donostiarra del Athletic Club. En juego estaba la posibilidad de dar el triunfo a su equipo desde el punto de penalti con el partido a punto de terminar. El colegiado tuvo que acudir al monitor del VAR para ver la acción entre Bigas y Laporte. Penalti y amarilla para el defensor. Sin Oihan Sancet en el campo, especialista del conjunto rojiblanco en este arte, tomó la responsabilidad ‘Guru’ y este no falló. Engañó por completo a uno de los protagonistas de la contienda como lo estaba siendo de Matías Dituro, que, con sus paradas evitó un triunfo más holgado de los de Ernesto Valverde.

Unos minutos antes, André Silva había hecho ilusionarse a la afición ilicitana con un punto que tenía su peso en oro. El luso tuvo una segunda oportunidad desde el punto de penalti después de que en la primera ocasión, su disparo con la derecha tropezara en su pie de apoyo y despistara por completo a Unai Simón. El delantero luso también acertó a la segunda y volvió a engañar al guardameta internacional del Athletic. Era el empate a uno para el Elche después de que cinco minutos antes Gorka Guruzeta, por fin, pudiera batir la portería de Matías Dituro, uno de los protagonistas de la noche en San Mamés. La revisión de la Regla 14 que llegó tras lo ocurrido con Julián Álvarez en los octavos de final la pasada Champions League no sirvió, eso sí, para que el conjunto ilicitano sumara punto alguno.

Dituro llevaba camino de amargar la noche al Athletic Club y eso que fueron muchos los regalos del meta argentino, sobre todo en la primera mitad. Ni Oihan Sancet, que tuvo la más clara, ni con posterioridad Gorka Guruzeta, supieron sacar partido de las facilidades de un portero que, eso sí, también salvó a los suyos con paradas de nivel. Espectacular, por ejemplo, la mano que le sacó a Iñaki Williams para que este no pudiera celebrar sus 496 partidos con el Athletic, igualando a una leyenda como es Piru Gainza. Otra mano salvadora impidió el tanto de Alejandro Rego, titular frente al Elche, acompañando en la medular a Ruiz de Galarreta en ausencia del lesionado Jauregizar.

El portero del Elche, sin duda, fue uno de los protagonistas del duelo. También lo fue Eder Sarabia, hijo de otra leyenda rojiblanca como Manu Sarabia y socio del Athletic durante casi cuatro décadas. El entrenador del conjunto ilicitano, que se estrenaba como primer entrenador en San Mamés, no paró de adoctrinar a su guardameta durante todo el partido, dándole las indicaciones pertinentes a la hora de sacar el balón jugado. Fruto de ese juego tan arriesgado llegaron algunos de los fallos del portero, pero esa es la manera de jugar del Elche, la que le convirtió en uno de los equipos revelaciones de la primera vuelta, pero la que también le ha colocado en la zona de peligro en la que se encuentra.

El fútbol volvió a demostrar que no entiende de merecimientos absolutos, sino de aciertos en los momentos decisivos. El Athletic insistió, empujado por San Mamés, asumió riesgos y terminó encontrando el premio desde los once metros, donde el pulso y la personalidad marcan diferencias. El Elche, valiente y fiel a su propuesta incluso en los instantes de mayor presión, rozó un punto de enorme valor y llegó a soñar con él. En una noche de penaltis, revisiones y porteros protagonistas, el temple de Guruzeta inclinó definitivamente la balanza. Tres puntos que refuerzan a los de Valverde en su objetivo y un golpe anímico para los ilicitanos, que compitieron sin complejos en el santuario rojiblanco, aunque regresaron a casa con las manos vacías.