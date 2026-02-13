El Athletic sale de la ‘lista negra’ de la FIFA y podrá fichar

La reacción del Athletic ha sido tan rápida como efectiva. En cuanto la FIFA incluyó al club rojiblanco en su ‘lista negra’ de clubes “prohibidos temporalmente para registrar nuevos jugadores”, en Ibaigane se activaron todos los mecanismos necesarios para aclarar la situación y solventar el problema lo antes posible. Dicho y hecho. El propio organismo internacional ha comunicado este viernes a la entidad bilbaína que ya ha cumplido con el requisito exigido para salir de la denominada ‘lista negra’ y que, en un plazo máximo de cinco días, su nombre desaparecerá oficialmente del registro. El club, por tanto, podrá operar con normalidad en las próximas ventanas de mercado. De no haber regularizado la situación, la sanción le hubiera impedido fichar hasta enero de 2028.

La clave ha estado en la agilidad con la que el Athletic ha gestionado las discrepancias surgidas en torno a la cesión y posterior repesca de Álex Padilla desde Pumas. El conjunto mexicano había elevado el caso a la FIFA al no estar conforme con la compensación recibida tras la recuperación anticipada del guardameta. Padilla había recalado en el fútbol mexicano en el mercado invernal de 2025, pero no llegó a completar su periodo de préstamo. La salida de Julen Agirrezabala rumbo al Valencia obligó al Athletic a ejecutar en verano la cláusula de repesca, ya que Ernesto Valverde se quedaba únicamente con Unai Simón como portero de plena confianza para afrontar la temporada. Esa decisión, plenamente contemplada en el acuerdo, fue la que generó el desacuerdo posterior con Pumas en relación a los términos económicos.

Fue el propio sistema automatizado de la FIFA el que incluyó al Athletic en el listado de clubes sancionados. Este procedimiento se activa casi de forma inmediata cuando se detecta una incidencia administrativa, sin que exista un análisis previo detallado. Posteriormente, el organismo estudia la documentación y adopta una resolución definitiva. En este caso, la rápida actuación del club bilbaíno ha sido determinante para evitar que la situación se prolongara más de lo necesario.

Desde el primer momento, en Ibaigane mantuvieron la calma. Confiaban en que, una vez aclarados los detalles y ajustada la compensación correspondiente, el asunto quedaría zanjado. Así ha sido. La celeridad en la gestión ha permitido no solo resolver el conflicto, sino también disipar cualquier incertidumbre deportiva, garantizando que el Athletic podrá planificar el futuro sin restricciones en el mercado de fichajes.