El sueño europeo del Athletic se apaga en una noche de ilusión y desencanto

El Athletic Club ha puesto punto final a su andadura en la Champions League tras un desenlace tan ilusionante como cruel. Los goles de Sancet y Guruzeta antes del descanso, hicieron soñar con la gesta, pero el Sporting de Lisboa terminó por convertir el sueño en pesadilla. Los goles de Diomandé, pero sobre todo los de Trincao y Alisson Santos, este cuando el partido ya estaba a punto de terminar, terminaron por frustrar una clasificación que hubiera resultado histórica. Pese a la eliminación, esta vez sí, el equipo dejó una imagen competitiva y valiente, peleando hasta el final, poniendo de manifiesto que esta experiencia europea puede servirle como base para futuros retos. El primero llega este domingo, con el derbi ante la Real Sociedad.

ATH Athletic 2 Unai Simón, Yuri Berchiche, Adama Boiro, Andoni Gorosabel, Aitor Paredes, Íñigo Ruíz de Galarreta (Mikel Vesga, min. 65), Alejandro Rego, Unai Gómez (Selton Sánchez, min. 65), Robert Navarro (Nico Serrano, min. 80), Oihan Sancet (Alex Berenguer, min. 49) y Gorka Guruzeta (Asier Hierro, min. 80) SPL Sp. Portugal 3 Rui Silva, Ousmane Diomande (Eduardo Quaresma, min. 53), Gonçalo Inácio (Matheus Reis, min. 25), Maxi Araújo, Iván Fresneda, João Simões (Hidemasa Morita, min. 53), Trincão (Alisson Santos, min. 86), Morten Hjulmand, Daniel Bragança (Pote, min. 53), Geny Catamo y Luis Suárez Goles 1-0 min. 2: O. Sancet. 1-1 min. 11: Ousmane Diomande. 2-1 min. 27: Guruzeta. 2-2 min. 61: Trincão. 2-3 min. 93: Alisson Santos Arbitro Felix Zwayer

Tarjetas amarillas Matheus Reis (min. 28), Unai Gómez (min. 33), Maximiliano Araujo (min. 38), Guruzeta (min. 43), João Simões (min. 48), Pedro Goncalves (min. 54), Aitor Paredes (min. 74), Vesga (min. 81), Eduardo Quaresma (min. 85)

Cuando restaban únicamente dos jornadas para el cierre de la fase de grupos, el panorama era de por sí muy complicado y el equipo rojiblanco dependía de un auténtico milagro. La situación exigía no solo ganar, sino hacerlo en escenarios y ante rivales de máxima exigencia. La primera parte de ese guion se cumplió en Bérgamo, donde el Athletic firmó una victoria épica. Aquel triunfo devolvió la fe al vestuario y a la afición. El equipo de Ernesto Valverde demostró la personalidad y la competitividad que le está faltando en Liga, donde la situación es más que preocupante. Los tres puntos que le separan del descenso y un único punto conseguido de los últimos quince en juego así lo atestiguan.

Frente al Atalanta, alimentó la esperanza de una clasificación que, por momentos, volvió a parecer posible. El Athletic Club dependía de sí mismo en la última jornada. Era ganar en San Mamés y meterse entre los mejores 24 equipos de la Liga de Campeones. También lo fue tras el arranque del partido de hoy, pero el Athletic no logró dar continuidad a la hazaña. San Mamés, que ha registrado la segunda mejor entrada de su historia (52.065 espectadores), soñó durante muchos minutos con una clasificación que hubiera resultado histórica. Lo hizo, sobre todo, tras una primera parte en la que se puso por delante hasta en dos ocasiones con los goles de Oihan Sancet, nada más comenzar el partido, y de Gorka Guruzeta. El 2-1 que reflejaba el marcador al descanso invitaba al optimismo.

Pero solo fue un espejismo. El rival que estaba enfrente, el Sporting de Portugal, se jugaba acabar esta primera fase de la competición entre los ocho primeros. El gol de Trincao en el minuto 62 supuso el principio del fin para el Athletic. El jugador por el que el Barcelona pagó algo más de 30 millones en enero de 2020, ha encontrado su lugar en el Sporting de Portugal. Se ha convertido en un futbolista referencial. Él fue de los pocos que logró silenciar el santuario rojiblanco que, pese a todo, siguió empujando. Hubo momentos en los que el ruido llegó a ser ensordecedor, sobre todo cuando el colegiado del encuentro, Felix Zwayer, pitó un penalti tras piscinazo de Catamo. El alemán tuvo que rectificar tras revisar el VAR.

El sueño seguía cerca, al alcance de la mano. Solo hacía falta un gol, pero este no llegó. El Athletic estaba fuera, algo que terminó por certificar Alisson Santos, que hizo saltar por los aires el sueño del Athletic. La eliminación deja a los rojiblancos sin premio europeo, pero no sin conclusiones. El equipo de Ernesto Valverde comprobó que, cuando eleva el nivel competitivo y se libera de las urgencias ligueras, es capaz de competir de tú a tú ante rivales de primer orden continental. La Champions ha servido como espejo y como advertencia: el margen de error es mínimo y la exigencia constante. Ahora, con el foco de nuevo en la Liga, el reto pasa por trasladar esa versión intensa y comprometida al campeonato doméstico, donde la realidad es más áspera y donde el margen de reacción empieza a estrecharse.