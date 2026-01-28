El Athletic afronta ante el Sporting un partido clave en plena crisis liguera

El Athletic Club vive uno de los tramos más complicados de los últimos años. La situación clasificatoria en la Liga es tan clara como preocupante: el equipo rojiblanco se encuentra a solo tres puntos de los puestos de descenso después de haber sumado únicamente un punto de los últimos quince posibles en Liga. Una racha que ha encendido todas las alarmas en Bilbao y que confirma que el problema va mucho más allá de una mala serie de resultados. La crisis se refleja, sobre todo, en un juego que ha perdido fluidez, contundencia y personalidad.

El contraste con el pasado reciente es evidente. El Athletic venía de firmar dos temporadas históricas, coronadas con la conquista de la Copa del Rey y la posterior clasificación para la Champions League, logros que parecían consolidar un proyecto sólido, reconocible y ambicioso. Aquel equipo transmitía fiabilidad, competía con una identidad muy marcada y era capaz de imponerse tanto desde la intensidad como desde el convencimiento colectivo. Sin embargo, ese impulso se ha ido diluyendo con el paso de los meses y el equipo ha entrado en una dinámica descendente difícil de frenar.

En medio de este contexto, el compromiso de este miércoles ante el Sporting de Portugal adquiere un valor decisivo. No solo está en juego el pase a la siguiente ronda de la Champions League, sino también la credibilidad del proyecto y la estabilidad emocional del equipo. Una eliminación podría profundizar la crisis, mientras que un buen resultado podría servir como punto de inflexión para recuperar sensaciones y confianza.

Pese a todo, Ernesto Valverde mantiene la calma. “Yo soy nuevo en esto. Hace diez años, cuando jugamos la Champions, también tuvimos problemas en Liga. Ya lo sabía. Sabía que esto podía suceder. Es una situación nueva, pero también nueva poder clasificarse. Eso no sucede muy a menudo aquí. Son situaciones que hay que afrontar”, asume el preparador del equipo rojiblanco, consciente también de las dudas que hay en tornos a su figura por el crítico momento por el que atraviesa el Athletic. “Claro que tengo confianza, pero cuando ganas estás más contento y cuando pierdes, no tanto. Cuando ganas un título, lo levantan dos millones de personas y, cuando pierdes, no están contigo y están señalándote. Es el oficio. Ya lo sabemos. No es novedad”, reflexiona Valverde. “Estoy aquí porque he tenido buenos resultados en el Athletic. Si los hubiera tenido malos, no estaría aquí, pero eso es pasado. Lo que me interesa son los resultados este año”, matiza.

Las lesiones han sido otro factor determinante que explica el pobre rendimiento del equipo. La ausencia reiterada de jugadores importantes ha impedido dar continuidad a las alineaciones y ha roto los automatismos que tanto costó construir en temporadas anteriores. El Athletic rara vez ha podido contar con su once tipo, lo que ha afectado tanto a la solidez defensiva como a la fluidez ofensiva. Cada semana ha sido un ejercicio de adaptación forzada, con futbolistas entrando y saliendo del equipo sin tiempo suficiente para recuperar ritmo y confianza.

En este escenario, el caso de Nico Williams se ha convertido en uno de los símbolos del momento que atraviesa el club. De hecho, el delantero se ha quedado fuera de la lista de convocados. El pequeño de los hermanos, llamado a ser el gran referente ofensivo y uno de los líderes del vestuario, está lejos del nivel que mostró en años anteriores, cuando su potencia, profundidad y capacidad para marcar diferencias le convirtieron en una de las grandes figuras del Athletic y en objeto de deseo del FC Barcelona. Las lesiones y la falta de continuidad han frenado su rendimiento, pero también han afectado a su confianza, y el equipo ha acusado de manera notable la ausencia de un jugador capaz de desequilibrar defensas y generar peligro constante.

El vestuario es “consciente” de la situación. “Estar a tres puntos del descenso no es una situación de buen gusto y no queremos estar ahí. Tenemos la obligación máxima de salir de ahí y de empezar con victoria desde el domingo. Dentro, los más veteranos, mandamos mensajes de unidad, positivos. Igual hay gente joven que no ha estado en esta situación. Es importante estar juntos para salir. La obligación de la Liga está por encima de todo”, asume Iñigo Lekue, uno de los capitanes del primer equipo. Y añade: “La Liga es una obligación y más en la realidad en la que estamos. Pero el partido ante el Sporting es una ilusión. Lo afrontamos con la ilusión de vivir una noche mágica y poder pasar”.

Las opciones del Athletic en Europa

El Athletic, tras el brillante triunfo obtenido en Bérgamo, afronta la última jornada de la fase de liga de la Champions con opciones reales de meterse en los dieciseisavos, pero también con un margen de error muy limitado. El equipo rojiblanco llega con ocho puntos y recibe en San Mamés a un Sporting de Lisboa que se juega su clasificación entre los ocho primeros. Si el equipo de Valverde gana, alcanzaría los 11 puntos y no tendría que mirar hacia atrás. Ganar es, con diferencia, el camino más seguro. El empate, por el contrario, dejaría al Athletic con nueve puntos, una cifra peligrosa, pero todavía dejaría con opciones al equipo rojiblanco. Dependería, eso sí, de terceros. Con nueve puntos, los rojiblancos entrarían en una pelea directa con rivales como PSV, Olympiacos, Napoli y posiblemente Copenhague, con la agravante de que varios de ellos también tienen sus partidos en casa. La derrota dejaría al Athletic con ocho puntos. En este caso, bastaría con que uno o dos de los equipos situados por detrás logren una victoria para dejar al Athletic fuera de Europa.