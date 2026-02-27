Montero no renuncia a presentar los Presupuestos, aunque reconoce la falta de apoyos

El Gobierno sostiene que presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el primer trimestre del año, aunque reconoce que no cuenta con el respaldo necesario para aprobarlos. Las últimas cuentas públicas que salieron adelante fueron las de 2023, es decir, que datan de la legislatura pasada, y desde entonces están prorrogadas tras la ruptura del bloque de la investidura y en una coyuntura que este jueves volvió a evidenciar su debilidad parlamentaria con la derrota del escudo social.

“Mantenemos nuestro compromiso de presentar los Presupuestos”, ha asegurado María Jesús Montero en una entrevista en la Cadena SER, en la que ha reconocido que el Ejecutivo no cuenta con los apoyos de Junts ni de ERC. “No nos dan el apoyo a los Presupuestos por cuestiones que nada tienen que ver con las cuentas públicas y no puedo más que manifestar mi protesta. Parece que en la Ley de Presupuestos todo el mundo concentra un montón de peticiones que nada tienen que ver con la prioridad de la educación, la sanidad o la dependencia, sino que tienen que ver más con conceptos políticos complejos, que son difíciles de ir transitando”, ha lamentado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que confía en “encontrar la fórmula” en el mes de marzo para convencer a los independentistas catalanes.

La misión de la número dos del Gobierno se antoja imposible, ya que se ha rechazado cumplir con la exigencia de Esquerra de ceder la recaudación del IRPF a Cataluña. Una condición sin la que los Presupuestos de la Generalitat de Salvador Illa tampoco tienen la posibilidad de tener éxito. “En materia de IRPF, en el día de hoy no tenemos acuerdo, hay que seguir trabajando y espero que pase algo parecido a lo que nos ha pasado con el modelo de financiación autonómica, en la que hemos partido desde un primer momento en posiciones que estaban en las antípodas”, ha manifestado Montero. La vicepresidenta ha puesto de ejemplo a las negociaciones sobre el modelo de financiación autonómica “para llegar a un punto de encuentro”. “Espero que eso nos permita también en el IRPF aprender del camino recorrido, que es hablar, hablar, hablar y abandonar posiciones extremas que lo único que hacen es alejar”, ha añadido. Mientras hablaba, ERC ha registrado en el Congreso la creación del consorcio de infraestructuras, precisamente el mismo día que el Govern del PSC aprueba el proyecto de presupuestos.

Montero sí se ha mostrado dispuesta a trocear el contenido del escudo social que el Congreso acaba de tumbar con los votos de PP, Vox y Junts con el argumento de que favorece las okupaciones de viviendas, un extremo que el Gobierno niega. “Meditaremos, reflexionaremos en el interior del Gobierno, para ver cómo se componen las aritméticas parlamentarias para intentar, como siempre, impulsar la mayor parte de las medidas que ahí se contemplaban. Todas, absolutamente todas, eran y son necesarias”, ha señalado tras criticar al PP, sin ninguna referencia a Junts, por su voto en contra a un decreto que incluía medidas como 25.000 millones de euros en entregas a cuenta para las comunidades autónomas y ayuntamientos, deducciones para la rehabilitación de las viviendas o exenciones fiscales para los indemnizados en catástrofes como las de la dana de Valencia o los incendios del pasado verano. “Era un decreto social que contemplaba muchas medidas que ya el PP el año anterior había votado a favor. El cambio del voto del PP solo se explica por la competencia que tiene con Vox en relación con la política de inmigración, la política antidesahucio y las políticas feministas”, ha reprochado al partido de Alberto Núñez Feijóo.

La dirigente socialista, que compagina la vicesecretaría general del principal partido del Gobierno con su condición de secretaria general en Andalucía, ha defendido la estrategia de colocar a ministros como candidatos en las elecciones autonómicas pese al mal resultado de Pilar Alegría en Aragón, donde igualó la peor marca del partido en unas elecciones regionales. “Los políticos que cuentan con un mayor consenso dentro de un territorio es lógico que ocupen distintas posiciones. Es lógico que Pedro Sánchez los llame para un gobierno. [Javier] Arenas era candidato a la Junta de Andalucía y fue vicepresidente del Gobierno. Y eso es lógico, porque son personas destacadas en su territorio, con las que se quiere contar con sus talentos”, ha esgrimido. “Cuando Pilar Alegría o yo misma decidimos dar un paso adelante es porque nuestro partido nos reclama. No el presidente Sánchez, al que incluso en alguna ocasión se le puede hacer un descosido en el Gobierno. Es la generosidad del presidente que, si el partido pide a determinada persona que cree que tiene más posibilidades de encabezar la lista, pues lo haga. Y es esa perspectiva la que maneja el presidente y la que hemos manejado mi compañera Alegría y yo misma”, ha apostillado Montero.

En cuanto a la posible vuelta del rey emérito a España, cuyo regreso defiende el PP tras la desclasificación de documentos del 23-F, la vicepresidenta primera considera que se trata de una “falsa polémica”. “¿Quién tiene una opinión contraria o distinta sobre que el rey emérito volverá cuando decida volver? Ni la Casa Real, ni el Gobierno de España, ni parece que el principal partido de la oposición. Es curioso, porque la desclasificación de los papeles del 23-F para el PP eran una cortina de humo y posteriormente los utilizan para inventarse una polémica en la que, ni más ni menos, meten a la Casa Real. Y dice el señor Feijóo que antes de poner un tuit pidiendo que vuelva, ha llamado a la Casa Real. ¿Pero qué quiere decir Feijóo? ¿Que le han dado el visto bueno, que no se lo han dado? Me parece un despropósito absoluto que marca el desnorte del PP, que no sabe exactamente cuál es el papel que le toca jugar en este momento de la historia de España mientras invita a Vox a apoderarse de las instituciones democráticas", ha concluido.