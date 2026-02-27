El regreso del emérito, un asunto de Estado que sobre todo depende de Felipe VI

Feijóo empuja para que vuelva, el Gobierno no se opone y la Casa del Rey dice que don Juan Carlos decide, pero es la Corona quien más arriesga si vuelve

Aparentemente, nadie quiere asumir una de las patatas calientes más delicadas de la política española: el regreso del rey emérito, que vive en Abu Dabi desde agosto de 2020, cuando abandonó el país del que fue jefe de Estado durante 40 años tras los escándalos por su fortuna opaca en Suiza de al menos 100 millones de dólares y el fraude a Hacienda, que intentó subsanar con una tardía y discutida regularización de más de 4 millones de euros. Desde entonces lo visita con frecuencia para ver amigos y regatas, pero nunca ha vuelto a vivir en España. La realidad es que, en privado, nadie en la política española se atreve a negar que esta es una cuestión de Estado que sobre todo afecta a la Casa del Rey, porque la crisis de don Juan Carlos a quien más perjudica es a la imagen de la monarquía, que se vio claramente desgastada por estos y otros escándalos que llevaron a una inédita abdicación en 2014.

Desde el PP y distintos sectores conservadores presionan hace tiempo para que vuelva, y ahora refuerzan esa ofensiva, tras la publicación de los documentos desclasificados del 23-F, que no alteran la idea sobre su papel en el momento crítico del golpe de Estado. El Gobierno dice que no se opone a que el rey vuelva y en la Zarzuela señalan que la decisión es del rey Juan Carlos, pero la realidad es que distintas fuentes políticas consultadas al máximo nivel insisten en que este asunto solo se podrá resolver con una conversación entre el padre y el hijo, que es también como se gestó la salida.

El Gobierno, al contrario que el PP, no presiona para que vuelva el emérito. De hecho el Ejecutivo insiste, de manera oficial a través de Félix Bolaños, ministro de Presidencia y contacto frecuente con la Zarzuela, en que el hecho de que los papeles desclasificados del 23F no dejen en mal lugar al rey emérito no borra todo lo que hizo después. Pedro Sánchez, que de momento no se ha pronunciado sobre este último episodio, ha sido siempre muy rotundo en la condena de los escándalos económicos del rey Juan Carlos. El Ejecutivo apoyó la salida de España, aunque siempre insistió en que era una decisión de la Casa del Rey, y por tanto de Felipe VI. Públicamente, el Gobierno siempre ha jugado a atacar con dureza a don Juan Carlos por el enorme daño que había hecho a la imagen de la jefatura del Estado, pero a la vez defender a Felipe VI y su ejemplaridad.

Las relaciones entre La Moncloa y La Zarzuela no son las mejores en los últimos tiempos, pero por otras cuestiones, especialmente tras los episodios en Paiporta, un lugar al que el Gobierno pensaba que no era aún el momento para acudir tras la dana de 2024 pero fue por empeño de la Casa del Rey. Sin embargo, en esta cuestión todas las fuentes coinciden en que hay sintonía: el Gobierno apoyará lo que decida Felipe VI sobre el regreso de su padre, porque es él el más interesado en que no perjudique su propia imagen.

De hecho, aunque la Casa del Rey ahora dice oficialmente que el regreso solo depende de don Juan Carlos, el rey emérito ha dejado muy claro en el libro de memorias que acaba de publicar que él se fue de España para no perjudicar a su hijo después de tener un enfrentamiento fuerte con él por retirarle la asignación, algo que interpreta que hizo presionado por el Ejecutivo.

En el libro es claro sobre esa conversación cuando le retiró la asignación. “Este anuncio significa que me rechazas’, le dije. ‘No olvides que heredas un sistema político que yo he construido. Puedes excluirme en el plano personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional en la que has crecido. Solo hay un paso entre ambas”, relata don Juan Carlos. El rey emérito ha sido recientemente excluido por Felipe VI de los actos públicos de celebración de su coronación hace 50 años.

En el libro, don Juan Carlos es muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que culpa de su situación, y llega a confiar en que un cambio en La Moncloa podría facilitar su rehabilitación o la posibilidad de regresar a vivir a La Zarzuela. “El Gobierno convirtió estas investigaciones judiciales en una caza de brujas, en un juicio moral que afectaba a todo mi reinado y a mi acción política”. “¿Cambiarán las cosas con un Gobierno diferente? ¿Se me facilitaría el acceso a La Zarzuela?“, dice.

Y este es un punto central: el Gobierno no se opone a su regreso, pero sería mucho más difícil de justificar que viviera en La Zarzuela o en otro lugar a costa de dinero público, sobre todo después de haber admitido un grave fraude a Hacienda —el emérito pagó más de cuatro millones de euros en 2021 para regularizar un fraude de más de ocho millones de pagos en especie— y haber ocultado 100 millones de dólares en Suiza, algo que reconoce en el libro y por lo que no ha podido ser juzgado por su inviolabilidad.

Si volviera, probablemente tendría que ser a una residencia privada financiada por algún amigo, ya que oficialmente él no tiene fortuna para mantenerse y su hijo le ha retirado la asignación pública. Y ahí empezaría un reguero de problemas: ¿Dónde vive? ¿Quién lo paga? ¿Qué declara a Hacienda? ¿Qué hace con otro dinero opaco que pueda tener? ¿Cómo evita que se conozca con detalle su ritmo de vida y su actividad? Todos estos problemas están resueltos con la opacidad absoluta de Abu Dabi.

Esta es la cuestión de fondo que hay que resolver, el asunto de Estado que también implica un problema si el rey falleciera en este emirato y hubiera que trasladarlo y decidir qué tipo de funeral se hace. Pero en la parte oficial, al menos en las declaraciones públicas, todo parece más sencillo: decide don Juan Carlos. La Casa del Rey, consultada por EL PAÍS, señala oficialmente que “la decisión de regresar a España es del rey Juan Carlos”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, rompió el hielo reclamando el regreso. “La desclasificación de los documentos del 23-F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España”, escribió Feijóo en su perfil en X. El líder del PP ha informado a la Casa Real de que iba a manifestarse en esos términos, según han confirmado fuentes del PP. Se trata de una reflexión que Feijóo había defendido también hace tiempo, pero que ha decidido reiterar ahora después de constatar el consenso que ha generado en los medios la lectura de los papeles del 23-F, ya que la mayoría han destacado que los documentos avalan el papel del rey emérito en el golpe, según explican en Génova.

“Él mismo”, ha remarcado Feijóo sobre Juan Carlos I, “ha reconocido errores innegables en su trayectoria, pero quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”, ha añadido en su mensaje. Después, en el patio del Congreso, Feijóo ha reiterado que cree que “la mayoría de los españoles” piensa que “si el Rey lo considera oportuno debería volver a su país y estar aquí tranquilamente como un ciudadano”. “Con los errores que ha tenido, sin duda su balance es extraordinariamente positivo”, ha subrayado el líder del PP antes de pedir al Gobierno que “aclare” su postura al respecto.

El Gobierno, por su parte, no se opone al regreso, pero cree que la desclasificación de los papeles secretos del 23-F y la vuelta del emérito no tienen ninguna relación. Además, creen que el hecho de que el rey emérito pudiera actuar bien ante el golpe de Estado de 1981 no borra todo lo que hizo después, especialmente sus escándalos por su fortuna opaca oculta en Suiza.

El rey Juan Carlos I tras firmar en el libro de Oro y recibir la credencial como embajador de honor del Camino de Santiago, de manos de Alberto Núñez Feijóo, el 23 de marzo de 2018. Lavandeira jr (EFE)

“Una cosa no borra la otra. Puede actuar bien en unas cosas y mal en otras”, señaló en el Congreso Félix Bolaños, ministro de Presidencia. El ministro, en cualquier caso, ha insistido en que el Ejecutivo no se opone al regreso del rey emérito a España y no es quien tiene que tomar la decisión, sino la Casa Real y el propio don Juan Carlos. “La decisión del rey emérito depende de él, le compete a él y a la Casa Real, no le compete al Gobierno ni a la oposición. El Gobierno cree que es muy buena noticia que el rey Felipe VI esté regenerando y modernizando la monarquía”.

El socio minoritario del Gobierno ha eludido pronunciarse con claridad al ser preguntado por el regreso del rey emérito y ha restado importancia al asunto al señalar que “no es relevante en este momento”. “Lo que creo es que debemos avanzar en transparencia, pero no a golpe de titular, hecho por hecho o gobierno por gobierno”, ha añadido la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, defendiendo la necesidad de reformar la ley de secretos oficiales. Quien sí se ha mostrado más contundente ha sido el diputado de ERC, Gabriel Rufián, que, al ser preguntado por el regreso de Juan Carlos I, ha zanjado: “Los delincuentes, mejor fuera que dentro”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha sumado a la petición del líder de su partido de que regrese el rey emérito tras la desclasificación de los papeles del 23-F y quede constancia de que se opuso al golpe de Estado: “Lo que ha dicho el señor Feijóo lo pensamos la inmensa mayoría de los españoles”, ha dicho la presidenta, informa Juan Diego Quesada.