La FIFA pone al Athletic en su lista negra de clubes “prohibidos temporalmente para registrar nuevos jugadores” por la cesión de Padilla

Fuentes del club de Bilbao, que no podría fichar hasta enero de 2028, señalan que la inclusión deriva de un tema administrativo relacionado con los derechos de formación del portero y que se resolverá en pocos días

El guardameta del Athletic Club, Álex Padilla, durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey entre el Athletic Club y la Real Sociedad.LUIS TEJIDO (EFE)
José Luis Lorenzo
San Sebastián -
El Athletic no podrá, por el momento, inscribir nuevos futbolistas. La FIFA ha incluido al club bilbaíno en el listado de entidades que tienen prohibido el registro de jugadores, una medida que, en su caso, afecta a las próximas tres ventanas de mercado y que, de no resolverse, se prolongaría hasta enero de 2028. Desde Ibaigane, sede social del Athletic Club de Bilbao, sin embargo, transmiten tranquilidad y aseguran que se trata de una cuestión puntual que quedará solucionada en breve.

El máximo organismo del fútbol mundial no detalla el motivo específico de la sanción, más allá de encuadrarla dentro de las habituales “disputas financieras o incumplimientos regulatorios”. El origen del problema, según ha podido confirmar este periódico, radica en “discrepancias con otro club por los derechos de un futbolista”, concretamente del guardameta Padilla, una diferencia administrativa que confían en cerrar en las próximas horas. Una vez subsanada, lo habitual es que la entidad afectada abandone de inmediato la llamada ‘lista negra’.

La operación que ha desatado la sanción potencial de la FIFA está relacionada con la cesión y posterior recuperación de Álex Padilla. El guardameta fue prestado en el invierno de 2025 a Pumas de México, operación por la que el club de Bilbao ingresó 400.000 euros. Sin embargo, la salida en verano de Julen Agirrezabala rumbo al Valencia obligó a Ibaigane a recomprar anticipadamente al portero, abonando 300.000 euros como compensación al club mexicano, que se encontraba en plena competición.

No sería la primera vez que ocurre algo similar en el fútbol español. Mallorca y Rayo Vallecano atravesaron una situación parecida en enero de 2025, cuando fueron sancionados por pequeñas cantidades pendientes con clubes extranjeros dentro del llamado ‘mecanismo de solidaridad’. Días después, tras abonar 50.000 euros en el caso del conjunto balear y 100.000 en el del madrileño, ambos desaparecieron del listado de la FIFA.

El Athletic ya estuvo en el punto de mira por una operación reciente: el traspaso de Aymeric Laporte desde el fútbol saudí. La documentación necesaria para formalizar su incorporación llegó fuera de plazo durante el pasado mercado estival, aunque tras la correspondiente apelación se validó la operación al considerar que el retraso obedecía a cuestiones atribuibles al Al-Nassr, su anterior club.

Pero la que ha desatado la sanción potencial de la FIFA es la cesión de Álex Padilla. En definitiva, se trata de un procedimiento reglado que la FIFA activa de forma automática cuando detecta un conflicto abierto entre clubes, ya sea por cantidades pendientes, derechos de formación o discrepancias administrativas en una transferencia. No es una sanción disciplinaria en sentido estricto, sino una medida cautelar que bloquea la inscripción de jugadores hasta que la incidencia queda completamente regularizada. En ese sentido, la responsabilidad de figurar o no en ese listado recae exclusivamente en el propio club afectado, que debe acreditar ante el organismo internacional que ha resuelto la controversia.

Para el Athletic, además, la situación resulta especialmente llamativa, ya que a lo largo de su historia nunca se había visto incluido en una relación de este tipo, algo que choca con la imagen de entidad rigurosa y cumplidora que siempre ha defendido. De ahí que en Ibaigane insistan en que la discrepancia se solventará en breve y que su nombre desaparecerá cuanto antes de una lista en la que, por trayectoria y cultura institucional, no debería estar.

